TikTok limita videos contra ICE: usuarios denuncian censura en EEUU

Durante los últimos días, la denuncia de una supuesta censura de TikTok a los videos del ICE ha ganado protagonismo entre usuarios estadounidenses, especialmente comunidades migrantes y activistas.

Decenas de creadores denunciaron que la plataforma bloqueó videos y contenidos en los que se criticaba a los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

Usuarios reportaron la misma combinación de eventos, estableciendo una conexión circunstancial entre sus esfuerzos por crear videos sobre ICE y las dificultades que tuvieron para publicarlos durante el fin de semana.

¿Un fallo técnico o censura deliberada?

El caso desató debate cuando, según confirmó un portavoz de TikTok, la imposibilidad para subir videos sobre ICE estuvo relacionada con un "fallo técnico" de la aplicación.

Sin embargo, muchos usuarios consideran que se trata de una forma de censura selectiva, pues los contenidos relacionados con migración y denuncias contra ICE fueron los principales afectados.

Algunos usuarios contaron que intentaron subir videos con mensajes políticos y relatos personales, solo para encontrar que la aplicación no los procesaba o los eliminaba poco después de su publicación.

Contra este trasfondo, han surgido preocupaciones sobre la libertad de expresión en redes sociales y la transparencia de los algoritmos.

TikTok declaró en un comunicado que los fallos de la aplicación se debieron a un corte de energía en un centro de datos estadounidense.