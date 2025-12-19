TikTok cede ante Trump y acuerda vender parte de sus activos 

La venta de activos de TikTok en EEUU se ha convertido en un tema central dentro del debate sobre la regulación tecnológica y la seguridad digital en Estados Unidos.

Según recientes reportes, la popular aplicación de videos cortos acordó transferir parte significativa de sus operaciones estadounidenses a un grupo de empresas entre las que se destacan Oracle, Silver Lake y MGX, en respuesta a las presiones del gobierno estadounidense y nuevas normativas regulatorias.

La decisión está motivada por preocupaciones sobre el manejo de los datos de usuarios estadounidenses y posibles influencias extranjeras, un tema que ha sido ampliamente discutido tanto en medios locales como internacionales.

De acuerdo con agencias, el acuerdo busca evitar la prohibición total de TikTok en Estados Unidos y asegurar que los datos y operaciones críticas permanezcan bajo control norteamericano.

¿Qué implica para los usuarios la venta de TikTok en Estados Unidos?

Para los millones de usuarios en Norteamérica, la venta podría significar un cambio en cómo se administran sus datos personales y cómo funciona la plataforma.

Sin embargo, los expertos aseguran que la experiencia general en la app probablemente no varíe en el corto plazo. Lo que sí cambia es la gobernanza y el acceso a la información sensible, aspectos que eran cuestionados por el gobierno estadounidense desde hace más de un año.

Este movimiento se suma a tendencias globales donde plataformas tecnológicas deben adaptarse a normativas nacionales cada vez más rigurosas, como ya ha ocurrido en la ley de protección de datos de la Unión Europea.