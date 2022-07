Tigo Energy le da la bienvenida a Bill Roeschlein como director financiero

La empresa sigue invirtiendo en el crecimiento para la siguiente fase de desarrollo

CAMPBELL, California–(BUSINESS WIRE)–Tigo Energy, Inc., el proveedor líder de la industria solar de Flex MLPE (Module Level Power Electronics), anunció hoy que Bill Roeschlein se unió como su nuevo director financiero. En su nuevo rol, el Sr. Roeschlein liderará los equipos de finanzas y legal en Tigo. Se enfocará en establecer la organización financiera principal en el sector de la energía renovable, junto con los procesos y procedimientos que facilitan el crecimiento de Tigo para la siguiente etapa de desarrollo financiero.

“Bill es exactamente el tipo de director financiero que Tigo necesita”, declaró Zvi Alon, presidente y CEO de Tigo. “Su liderazgo comprobado como director financiero en diversas empresas públicas, junto con su experiencia en transacciones financieras ejecutivas complejas que incluyen fusiones, adquisiciones, financiamientos y ofertas de acciones serán invaluables mientras Tigo sigue evolucionando y creciendo”.

El Sr. Roeschlein aporta al equipo ejecutivo de Tigo una vasta experiencia en empresas que cotizan y no cotizan en bolsa y en operaciones internacionales. El Sr. Roeschlein comenzó su carrera en planificación financiera y auditoría en gigantes como Coopers & Lybrand, Hewlett-Packard y Asyst Technologies. Recientemente, se desempeñó como director financiero en Nanosys, Inc., donde lideró el financiamiento más reciente de la empresa, y en Perceptron, Inc., donde lideró el proceso de fusión y adquisición de venta e integración con Atlas Copco. El Sr. Roeschlein completó su título de grado en la UCLA, posee una maestría en administración de empresas de Cornell University y es contador público certificado. Trabaja en la sede central de Tigo en Silicon Valley, California.

“Tigo cuenta con una posición envidiable de estabilidad financiera y un enorme potencial de crecimiento”, comentó el Sr. Roeschlein. “Me complace tener la oportunidad de continuar el trabajo que realizaron Zvi y su equipo y ayudar a continuar y acelerar la tasa actual de crecimiento”.

Para obtener más información acerca de Bill Roeschlein y el resto del equipo de liderazgo de Tigo, visítenos en https://www.tigoenergy.com/team.

Acerca de Tigo Energy

Tigo Energy, el líder mundial en Flex MLPE (electrónica de potencia a nivel de módulo), diseña productos innovadores de conversión y almacenamiento de energía solar que brindan a los clientes más opciones y flexibilidad. La plataforma Tigo TS4 aumenta la producción solar, reduce los costos operativos y mejora la seguridad. Cuando se combina con la plataforma de Inteligencia energética (EI) de Tigo, ofrece información a nivel de módulo, de sistema y de flota para maximizar el rendimiento solar y minimizar los costos operativos. La solución solar residencial Tigo EI, una solución flexible de energía solar y almacenamiento para instalaciones domésticas, completa la cartera de tecnología de energía solar de la empresa. Tigo se fundó en Silicon Valley en 2007 para acelerar la adopción de la energía solar, y su equipo global apoya a los clientes cuyos sistemas producen de manera confiable gigavatios hora de energía solar segura en siete continentes. Puede encontrarnos en www.tigoenergy.com.

