Tiger Woods fue hospitalizado tras sufrir un accidente vial

El reconocido golfista estadounidense, Tiger Woods fue hospitalizado este martes tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito en California por razones aún no establecidas por las autoridades.

Según reportes preliminares, el deportista sufrió lesiones de moderadas a críticas luego de quedar atrapado en el amasijo de hierro de su vehículo.

Personal de socorro tuvo que utilizar herramientas de rescate hidráulicas para lograr salvaguardar al deportista y que fuera trasladado a un centro asistencial para la intervención quirúrgica.

El accidente vial se reporto en las cercanías de la ciudad de Ranchos Palos Verdes, donde transitaba cuando perdió el control del timón. Tiger Woods, sufrió una lesión en ambas piernas; obligándolo a ser operado de emergencia.

Su agente detalló que el deportista sufrió numerosas lesiones en las piernas, pero que su estado de salud es estable.

Imágenes de la escena fueron captadas desde un helicóptero, mostrando el automóvil sobre una zanja con visibles daños.

‘Numerosas piezas del automotor se observan en los alrededores y las bolsas de aire parecen haberse desplegado en su interior’, cita el informe de los medios de comunicación sobre el accidente de Tiger Woods.

A look at the car Tiger Woods was in. https://t.co/biSQfMW0sK pic.twitter.com/WubFojEGfi

— Cody Chaffins (@Cody_Fox5) February 23, 2021