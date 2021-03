¿Tienes Metro by T‑Mobile? ¡Déjanos agradecerte! T‑Mobile Tuesdays llega a Metro by T‑Mobile con MLB.TV gratis 

¡MLB.TV gratis regresa a T‑Mobile Tuesdays para clientes de T‑Mobile Y AHORA TAMBIÉN para clientes de Metro by T‑Mobile!

T‑Mobile está ampliando T‑Mobile Tuesdays y ofrecerá todas esas excelentes ofertas y beneficios gratis a millones de clientes de Metro by T‑Mobile. Y por sexto año consecutivo, los clientes de T‑Mobile pueden echarle el guante a una suscripción a MLB.TV para una temporada entera (un valor de $129.99) GRATIS a través de la app T‑Mobile Tuesdays. Por qué es importante: T‑Mobile les ha dado a sus clientes regalos y ofertas exclusivas por un valor de más de $1 billón al cambiar las reglas del juego de los programas de lealtad tradicionales a través de T‑Mobile Tuesdays; y T‑Mobile es la primera y única compañía de servicio móvil que agradece a los clientes del servicio pospagado Y TAMBIÉN a los del servicio prepagado cada semana, solo por ser sus clientes.

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–Es un jonrón para los clientes de Metro by T‑Mobile. El día de hoy, T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció que llevará T‑Mobile Tuesdays, y los casi $1,000 de valor adicional que ofrece al año, a todos los clientes de Metro by T‑Mobile. A partir de ahora, y cada semana, agradeceremos a millones de clientes de Metro by T‑Mobile con regalos y ofertas exclusivas de algunas de las marcas más populares de hoy en día, como Pandora, Dunkin’, Popeyes, Shell, Redbox, Booking.com y más, solo por ser parte de la familia T‑Mobile. Además, El Un‑carrier es la primera y única compañía de servicio móvil en reconocer y agradecer semanalmente a sus clientes de sus marcas de servicio pospagado Y TAMBIÉN prepagado. Para celebrarlo, TODOS los clientes que tengan T‑Mobile Tuesdays pueden obtener una suscripción gratis a MLB.TV para una temporada entera (un valor de $129.99) a partir del martes 30 de marzo.

“Nos esforzamos en brindarles a nuestros clientes más por su dinero todos los días y el hecho de ofrecer T‑Mobile Tuesdays a los clientes de Metro by T‑Mobile es algo para celebrar. ¿Qué mejor manera de empezar que traer de vuelta una de nuestras colaboraciones más populares?”, señala Matt Staneff, director ejecutivo de mercadeo de T‑Mobile. “MLB.TV es solo uno de los épicos beneficios que les ofrecemos a nuestros clientes como agradecimiento, y hemos dado más de $1 BILLÓN en regalos y ofertas exclusivas. ¡Eso refleja lo mucho que apreciamos a los clientes, y no vamos a parar!”.

T‑Mobile Tuesdays cambia las reglas de los programas de recompensas tradicionales y agradece a los clientes, solo por ser clientes. Desde que comenzó T‑Mobile Tuesdays, el programa ha ganado más de 50 premios y los clientes de T‑Mobile han guardado más de 500 millones de ofertas de más de 250 marcas populares. Los programas de otros proveedores de servicio móvil solamente ofrecen beneficios limitados y únicamente para clientes del servicio pospagado. ¿Una sola recompensa por mes para compartir entre todos los de la cuenta? Ridículo. El Un‑carrier tiene una filosofía radicalmente distinta. T‑Mobile Tuesdays es CADA semana, para CADA cliente de T‑Mobile, cliente que viene de Sprint y cliente de Metro by T‑Mobile elegible. Sin complicaciones y así de fácil. Tampoco hace falta ganar puntos de lealtad.

Y con el regreso del béisbol, los clientes de T‑Mobile saben que es momento de suscribirse a MLB.TV. Con MLB.TV, los clientes no solamente podrán seguir viendo los juegos a pesar de estar lejos del estadio; también tendrán acceso exclusivo al mundo del béisbol con presentaciones destacadas, documentales y partidos clásicos. Los fans pueden hacer streaming de TODOS los juegos fuera de mercado de los equipos en vivo u ON DEMAND en aparatos compatibles, con controles de DVR durante partidos en vivo para pausar y retroceder la acción en HD. MLB.TV incluye todas las características premium de la app de MLB, como las transmisiones de audio dentro del mercado libre de restricciones correspondientes a los 30 equipos con una suscripción incluida a MLB Audio, un mejor seguimiento de cada lanzamiento y mucho más. Cada línea con T‑Mobile Tuesdays incluida en la cuenta es elegible para una suscripción.

Para obtener MLB.TV todo lo que los clientes tienen que hacer es bajar la app T‑Mobile Tuesdays en su dispositivo Android o iOS, verificar su número de teléfono elegible, guardar la oferta y canjearla. El plazo para iniciar la suscripción de MLB.TV en la app de T‑Mobile Tuesdays es del martes 30 de marzo a las 5 a.m. ET (hora del este) al martes 6 de abril a las 4:59 a.m. ET.

Para obtener más información sobre T‑Mobile Tuesdays para clientes de Metro by T‑Mobile, visita https://hola.metrobyt-mobile.com/t-mobile-tuesdays. Para obtener más información sobre las ofertas de la semana de apertura de la MLB, junto con la asociación de T‑Mobile con la Major League Baseball, visita es.t-mobile.com/MLB.

Oferta por tiempo limitado; sujeta a cambio. Se requiere un plan elegible. Deberás ingresar a T‑Mobile Tuesdays y suscribirte a MLB.TV entre el 30 de marzo y el 6 de abril de 2021. Las marcas comerciales y derechos de autor de Major League Baseball se usan con el permiso de Major League Baseball. Visita MLB.com.​

