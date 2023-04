“Tiembla” Bad Bunny, cantante de corridos le está quitando su trono

Hassan Kabande Laija, mejor conocido como “Peso Pluma”, es el cantante de corridos que está destronando a Bad Bunny.

La noticia de que los corridos de este grupo han arrasado, posicionándose en el top 1 ya es todo un acontecimiento en el mundo del entretenimiento.

El tema que ha posicionado a este cantante como la férrea competencia de Bad Bunny es La Bebé. Esta canción lideró la lista del top 10.

Además, debutó en el puesto 5 de Spotufy después de Bad Bunny y Drake y en menos de tres horas este artista de corridos agotó las entradas a su concierto.

Sobre su presentación se confirmó que además de los 20 mil espectadores, estuvieron presente Becky G, Eduin Caz de Grupo Firme y los chicos de Eslabón Armado.

Momento exacto en que Peso Pluma se da cuenta que en unos meses paso de pensar que ni de chiste llenaba un palenque a un SOLD OUT en el Toyota Arena de California, y que no solo es el no. 1 de México sino que esta en el top 10 mundial. 😍

— Shion (@ChicShion) April 10, 2023