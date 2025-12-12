Tidewater fortalece su asociación con Rimini Street tras la exitosa optimización de soluciones regionales de ERP y de software fiscal

La asociación consolidada en Brasil para dar soporte al ERP de Oracle de Tidewater abrió la puerta a nuevos proyectos enfocados en eficiencia, innovación y crecimiento

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) —líder en soporte independiente para software de Oracle, SAP y VMware, y proveedor global de soporte integral para software empresarial, servicios gestionados y soluciones de innovación en ERP con inteligencia artificial— anunció hoy que profundizará su asociación con Tidewater, el mayor operador global de flota de embarcaciones de servicio en alta mar (OSV, por sus siglas en inglés).









Rimini Support™ aporta una profunda experticia técnica y ahorro de costos

La relación comenzó en Brasil, donde Tidewater eligió a Rimini Street para brindar soporte a su sistema Oracle PeopleSoft ERP. El éxito de esta colaboración derivó en nuevos proyectos, incluido el soporte para SAP y la implementación de una solución de software fiscal. Los resultados en Brasil fueron tan sobresalientes que Rimini Street asumió proyectos de alcance global junto al equipo de Tidewater, logrando una implementación fluida en sus operaciones internacionales.

"Rimini Street nos impresionó por la calidad y frecuencia de su comunicación, este contacto mantiene nuestro sistema estable y en cumplimiento", señaló Lee Johnson, vicepresidente ejecutivo y CIO de Tidewater. "Nuestro CFO está satisfecho con los ahorros continuos, mi equipo de TI está contento porque ya no enfrenta desafíos de sistema y seguridad, y a mí me complace contar con una línea abierta y constante con profesionales que no solo comprenden y valoran nuestras necesidades de negocio, sino que también entregan resultados."

La gama de servicios de Rimini Street abarca desde el soporte hasta las soluciones de seguridad y servicios de consultoría estratégica

A partir del exitoso compromiso inicial, Tidewater amplió su portafolio con Rimini Street, pasando de Rimini Support™a incorporar Rimini Connect™ —las soluciones patentadas de interoperabilidad que resuelven matrices de compatibilidad complejas y preparan los sistemas para el futuro— y Rimini Consult™ —los servicios profesionales y de consultoría personalizados de Rimini Street que abarcan estrategia empresarial, procesos, tecnología y seguridad—. Tidewater utiliza Rimini Connect™ para OS como una solución permanente que resuelve los problemas de interoperabilidad que dificultaban mantenerse al día con los parches de seguridad. Al decidir consolidar su ERP de Brasil en su sistema global SAP para estandarización, Tidewater recurrió a Rimini Consult para obtener experiencia en servicios profesionales.

"Algunas empresas conocen a Rimini Street solo por su experticia y capacidad para brindar soporte, pero son mucho más que eso", explicó Johnson. "El equipo de Rimini Street aportó un conocimiento profundo de nuestros sistemas Oracle y SAP para completar una migración compleja, además de implementar mejoras de procesos en distintas áreas de negocio, elaborar documentación integral para garantizar transparencia y continuidad, y ofrecer capacitación específica a los usuarios en un tiempo acotado".

Una alianza diseñada para evolucionar y promover la innovación y el crecimiento sostenido

"Como CIO, lo más importante que puedo hacer es generar valor para el negocio. Parte de ello es asegurar que cuentas con los socios y equipos adecuados. Rimini Street ha demostrado ser más que un socio confiable para nuestras operaciones, y seguimos ampliando nuestra colaboración porque sabemos que se traduce en resultados rápidos y duraderos", afirmó Johnson.

Esta asociación permitió que Tidewater consolide sus sistemas financieros, automatice la presentación de impuestos y mejore su eficiencia operativa a gran escala. Esto libera recursos que se pueden destinar a iniciativas de alto valor y crecimiento acelerado.

"La innovación no puede esperar, y las empresas tampoco. Rimini Street ofrece ahorros comprobables, mayor rendimiento e innovación disruptiva, lo que permite a compañías como Tidewater crecer con rapidez y de manera inteligente", señaló Coy Wright, vicepresidente de Soluciones para las Industrias de Energía, Servicios Públicos y Minería en Rimini Street. "Nos enorgullece ser asesores de confianza y socios estratégicos de nuestros clientes, con el compromiso de resolver desafíos técnicos complejos y allanar el camino hacia el futuro".

Descubra cómo Rimini Street contribuye con Tidewater para generar valor e innovación en operaciones globales aquí.

