Ticketmaster cancela la venta para la gira de Taylor Swift ante la enorme demanda de boletos

Este jueves la compañía de venta de boletería para eventos, Ticketmaster, se ha visto obligada a cancelar la venta para el tour de la cantante Taylor Swift, debido a la abrumadora demanda de boletos.

“Debido a las demandas extraordinariamente altas de los sistemas de emisión de boletos y al inventario de boletos restante insuficiente para satisfacer esa demanda, la venta pública de mañana para Taylor Swift | The Eras Tour ha sido cancelado”, dijo la empresa.

Due to extraordinarily high demands on ticketing systems and insufficient remaining ticket inventory to meet that demand, tomorrow's public on-sale for Taylor Swift | The Eras Tour has been cancelled.

