ThreatDown anuncia el programa Nexus Partner y refuerza su compromiso con el modelo de negocio basado en el canal ("Channel-First")

El nuevo programa representa una inversión estratégica que sitúa a los socios en el centro de la táctica de crecimiento de ThreatDown

SANTA CLARA, California--(BUSINESS WIRE)--ThreatDown, la unidad corporativa de Malwarebytes, anunció hoy el lanzamiento del programa Nexus Partner, una iniciativa integral que pone el foco los socios mediante el fortalecimiento de la colaboración y la creación de nuevas oportunidades de crecimiento para su red global de socios. El programa alinea incentivos, simplifica los procesos de habilitación y refuerza la colaboración para garantizar que cada distribuidor cuente con los recursos y el respaldo necesarios para ofrecer resultados de seguridad más inteligentes y eficaces a sus clientes.





"En ThreatDown, adoptar un enfoque centrado en el canal significa poner a nuestros socios en el centro de todo lo que hacemos", afirmó Kendra Krause, directora general de ThreatDown. "El programa Nexus Partner refleja esa convicción: está diseñado para brindar a los socios las herramientas que necesitan para prosperar en un mercado de ciberseguridad en constante evolución. Cuando nuestros socios ganan, nosotros también ganamos".

El programa se encuentra disponible a nivel global y ofrece descuentos competitivos, protección de ingresos, recursos de marketing y soporte técnico. Bajo un marco unificado que prioriza la simplicidad y el crecimiento sostenible, el programa Nexus Partner brinda acceso a equipos especializados en habilitación, enfocados en capacitación, certificación y planificación comercial conjunta para ayudar a los socios a escalar con eficiencia.

"ThreatDown es un socio estratégico para nosotros, porque proporciona soporte integral en marketing y ventas a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente", señaló Karen Greer, directora ejecutiva de Secure Content Technologies. "Hacer negocios con ellos es sencillo, y juntos conformamos un frente unido para ofrecer protección y soporte de calidad".

El lanzamiento del programa Nexus Partner se enmarca en un año de fuerte impulso en el canal para ThreatDown. Esto incluyó el nombramiento de Kendra Krause como directora general a principios de este año para liderar la próxima etapa de crecimiento potenciado por el canal. Además, ThreatDown ha profundizado su misión estratégica orientada al canal mediante iniciativas como la prueba autogestionada de la plataforma de gestión OneView para MSPs, el programa de certificación en ventas y soporte técnico para socios, y nuevas alianzas estratégicas con Bakotech, CMS Distribution, Onecom, SuperOps y TeamViewer.

El programa Nexus Partner ya está disponible. Los socios pueden obtener más información o unirse al programa en https://www.threatdown.com/partner-program/partner-reseller/.

Acerca de ThreatDown

ThreatDown, la unidad corporativa de Malwarebytes, es líder en simplicidad de seguridad para dispositivos finales. Impulsada por investigación de amenazas de clase mundial, motores de inteligencia artificial propios y una trayectoria en la eliminación de amenazas que otros no detectan, ThreatDown ha sido reconocida por MRG Effitas, AVLab Cybersecurity Foundation y G2 como referente en detección y respuesta ante amenazas. Sus soluciones potentes, eficientes y fáciles de usar protegen a personas, dispositivos y datos en cuestión de minutos. La empresa tiene su sede en California y una fuerte presencia global.

