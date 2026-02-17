Therians y furries: la subcultura que gana visibilidad en redes sociales

Aunque esta nueva identidad viral podría considerarse un fenómeno reciente que desató todo tipo de memes, comentarios y debates en plataformas digitales, el término no fue creado por las nuevas generaciones, sino que tine raíces más antiguas, provenientes del griego al derivar de la palabra thēríon, que significa “bestia” o “animal salvaje”.

El uso moderno del término comenzó en los años 90’s, cuando logró popularizarse a través de comunidades en línea como el grupo de Usenet alt.horror.werewolves. En dicho espacio surgió la palabra therian para diferenciar a quienes afirmaban experimentar identidad animal real de aquellos que solo disfrutaban la fantasía de hombres lobo.

A partir de esto, en de diversos foros en línea, los therians comenzaron a formar comunidades que alcanzaron en mayor auge en 2022. Sin embargo, fue en los últimos días que videos en TikTok se viralizaron tras a reportajes de medios argentinos y paraguayos.