The Whale rompe récord de taquilla en su estreno en cines

La película The Whale ha rotó récord de taquilla en su primera semana de estreno con una recaudación de 360 mil dólares.

Con las cifras, la producción protagonizada por Brendan Fraser se ha convertido en todo un icónico regreso.

“Desde que The Whale fue estrenada en las salas de cine de los Estados Unidos y Europa ha logrado el aplauso en los diversos festivales”, destacaron sobre el trabajo del reconocido actor.

Estadísticas revelan que la película ha superado el mejor estreno de la cinematográfica A24 Films, la cual fue lanzada recientemente, Everything Everywhere all at Once.

Aunque The Whale fue transmirida solo en cines de Nueva York y Los Ángeles el fin de semana logró recaudar mucho más de los esperado.

“La cinta de Fraser tiene todo para alcanzar el galardón de Mejor Película, o bien darle al actor su estatuilla como Mejor Actor en los Globos de Oro 2023”, destacaron expertos.

La historia The Whale es una adaptación de una obra de Samuel Hunter y trata sobre un padre obeso que quiere recuperar a su hija tras haberla abandonado por que lucha contra su condición.