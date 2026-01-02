Un reciente informe ha expuesto el trato cruel de Trump hacia Zelenski, resaltando los momentos de tensión entre el entonces presidente de Estados Unidos y su homólogo ucraniano.

El documento, citado por el medio estadounidense The Washington Post y difundido por RT, sostiene que las conversaciones entre ambos líderes estuvieron cargadas de gestos groseros y hostiles, afectando la relación Estados Unidos Ucrania en un momento clave para la región.

Según la publicación, Donald Trump empleó un tono hiriente y, en ocasiones, abiertamente cruel durante sus diálogos con Volodimir Zelenski, especialmente alrededor del polémico proceso de ayuda militar.

Esta actitud, según el informe, agudizó las presiones políticas y diplomáticas que enfrentaba Ucrania mientras buscaba apoyo internacional.

La conversación polémica que marcó la política internacional

La llamada telefónica entre Trump y Zelenski en 2019 fue uno de los episodios que generó mayor controversia.

Analistas políticos señalan que el trato de Trump pudo influir en decisiones clave, incluyendo el congelamiento de fondos para defensa, lo que tuvo consecuencias directas para la seguridad de Ucrania en el marco del conflicto con Rusia.