The Open Group incorpora a Shell como su nuevo miembro de platino

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–The Open Group, la organización de normalización tecnológica independiente de los proveedores, ha anunciado en el día de hoy que Shell Information Technology International, Inc. se ha convertido en un miembro de platino de la organización. Shell se une a otros miembros de platino líderes del sector como DXC Technology, Fujitsu, Huawei, IBM, Intel y OpenText.





Shell forma parte de The Open Group desde 1997 y ha contribuido a sus numerosos foros, que permiten colaborar en el desarrollo de normas y certificaciones tecnológicas abiertas. La empresa desempeñó un papel fundamental en la fundación de The Open Group OSDU® Forum que facilita el desarrollo de tecnología transformadora para las cambiantes necesidades energéticas del mundo. Además, donó importante propiedad intelectual que constituyó la base de la plataforma de datos OSDU. Shell también contribuyó a la creación de The Open Group Open Footprint™ Forum que se centra en la creación de un modelo estándar de datos sobre la huella ambiental aplicable a todas las industrias.

The Open Group es un consorcio mundial que permite alcanzar objetivos empresariales mediante estándares tecnológicos. Entre sus más de 900 organizaciones miembros se encuentran clientes, proveedores de sistemas y soluciones, vendedores de herramientas, integradores, académicos y consultores de múltiples sectores.

“A medida que la tecnología transforma el mundo más profunda y rápidamente, las normas tecnológicas abiertas se convierten en un elemento esencial para una gama más amplia y diversa de organizaciones”, comentó Steve Nunn, presidente y director general de The Open Group. Asimismo, agregó: “Shell ha desempeñado durante mucho tiempo un papel decisivo en la labor de muchos foros de The Open Group, por lo que estamos encantados de que la empresa se convierta en miembro de platino a medida que reforzamos nuestra asociación. Es un paso que subraya el enorme valor de nuestro trabajo de colaboración”.

“Nos complace ampliar nuestra afiliación a The Open Group y convertirnos en un miembro de platino junto a otras empresas tecnológicas líderes. Estamos viendo un progreso inmenso en el trabajo que realizan los foros y esperamos con impaciencia lo que nos deparará el futuro”, declaró Nils Kappeyne, vicepresidente de arquitectura y datos de Shell.

Acerca de The Open Group

