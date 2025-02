The NYT revela que millonarios de las criptomonedas habrían pagado miles de dólares por reunirse con Milei

El reconocido medio estadounidense The New York Time ha revelado que millonarios del mundo de las criptomonedas habrían pagado miles de dólares por reunirse con el presidente de Argentina, Javier Milei.

La información surge a unas semanas de que el mandatario se ha visto involucrado en una megaestafa con la criptomoneda $Libra, leugo que decidiera promocionarla en sus redes sociales.

Según trascendió, son más de 4,000 millones de dólares el alcance del fraude a raíz de que 40 mil personas invirtieron en la moneda digital, impulsados por un posteo del presidente argentino.

De la publicación de Milei en X surgen las investigaciones que vinculan a Milei y su círculo cercano con los empresarios del mundo de las criptomonedas, quienes han detallado al New York Time algunas de las transacciones monetarias.

"Los orígenes del escándalo de Libra se remontan a una conferencia en Argentina el año pasado, donde un consultor criptográfico estadounidense y un socio comercial argentino de Milei intentaron vender acceso al presidente, según entrevistas y documentos revisados ​​por The New York Times. Con el tiempo, condujo a reuniones en las oficinas presidenciales y a una asociación planificada con Dave Portnoy, el fundador de Barstool Sports", explicó el medio estadounidense sobre el escándalo que podría generar a Milei grandes consecuencias legales y políticas.

De acuerdo con la publicación, fue el propio Hayden Davis, cofunfador de $Libra, quien dio indicios de los sobornos de los empresarios del mundo de las criptomonedas al indicar que todo se trata de un juego de información privilegiada.

A lo anterior, se suma el relato de Charles Hoskinson, un millonario que fundó una de las plataformas más grandes de la industria: Cardano.

"Dirían: 'Oye, ya sabes, danos algo y podremos conseguirte una reunión'", dijo Hoskinson sobre el pago de dineros al grupo cercano de Milei, pagos que se habrían concretado a través del asistente del mandatario, Mauricio Novelli.

El medio recordó que fue Novelli que organizó el Argentina Tech Forum, donde Milei dio el discurso de cierre y se tomó una foto con los millonarios del mundo de las criptomonedas, imagen que el propio Milei posteó.

Según The New York Times, Novelli cobró 50 mil dólares por la reunión, la cual no se dio y pidió más dinero si querían un encuentro privado que ya habían concretado y que fue cambiado por una fotografía grupal.

"Oye, ya sabes, danos algo y podremos conseguirte una reunión", reveló Charles al medio estadounidense sobre los supuestos sobornos que confirmarían la complicidad de Milei en una megaestafa que ha traspasado las fronteras argentinas.