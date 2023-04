The New York Times desafía a Elon Musk: No pagará por verificación en Twitter

El prestigioso medio estadounidense The New York Times ha desafiado al CEO de Twitter, Elon Musk, al negarse a pagar la verificación ofrecida por la plataforma, y que tiene un costo de mil dólares.

La disputa entre el medio de comunicación con más de 55 millones de seguidores y Twitter se da por la decisión de Musk de promover el Twitter Blue.

Según el multimillonario, esta distinción o verificación, que se niega a pagar The New York Times, trae una serie de beneficios.

“La cuenta tendrá prioridad en los resultados de las búsquedas y el número máximo de caracteres por publicación aumentará a 4,000”, explicó la compañía.

Ante la negativa del medio de pagar los mil dólares y cuestionar directamente a Twitter, Musk los ha calificado de hipócritas y ha asegurado que su contenido es ilegible.

“Su feed (flujo de contenido) es equivalente de Twitter de la diarrea. Es ilegible. Tendrían muchos más seguidores reales si solo publicaran sus artículos principales. Lo mismo aplica a todas las publicaciones”, dijo el CEO de Twitter sobre la negativa de The New York Times de pagar la verificación y perder los beneficios de posicionar el contenido en las búsquedas.

La distinción del medio de comunicación fue eliminada dos días después, que confirmaron que no pegarán por obtener los supuestos beneficios.

Also, their feed is the Twitter equivalent of diarrhea. It’s unreadable.

They would have far more real followers if they only posted their top articles.

Same applies to all publications.

— Elon Musk (@elonmusk) April 2, 2023