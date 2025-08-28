The Marriott Vacation Clubs™ amplía su presencia en la región de Asia y el Pacífico con un nuevo complejo turístico en Khao Lak (Tailandia) y su crecimiento en Bali y Shanghái

Marriott Vacation Club, Khao Lak Beach Resort es el séptimo complejo turístico vacacional de la marca en Asia y el Pacífico y consolida la demanda creciente en toda la región

ORLANDO, Florida.--(BUSINESS WIRE)--The Marriott Vacation Clubs™, una colección de marcas de propiedades vacacionales de Marriott Vacations Worldwide Corporation, ampliará su presencia en la región de Asia y el Pacífico con la apertura del Marriott Vacation Club, Khao Lak Beach Resort en Tailandia en agosto del corriente. Este nuevo complejo llega en el marco de un crecimiento regional más amplio, que incluye un nuevo desarrollo en Marriott's Enclave at Bali Nusa Dua Terrace y apartamentos nuevos en Marriott's Bali Nusa Dua Terrace, así como la ampliación del centro de atención telefónica de marketing de The Marriott Vacation Club en Shanghái.









"Nuestra inversión continua en Asia y el Pacífico, en particular, la inauguración de nuevos complejos turísticos y la ampliación de las operaciones de nuestro centro de llamadas, refleja nuestro compromiso a largo plazo con la región", señaló John Geller, presidente y director ejecutivo de Marriott Vacations Worldwide. "Dado que el interés por las propiedades vacacionales no para de aumentar entre los viajeros asiáticos y los propietarios y socios internacionales, estamos encantados de consolidar nuestra presencia y ofrecer experiencias excepcionales que combinan la riqueza cultural con la calidad de confianza de la cartera de Marriott Vacation Clubs".

Presentación del complejo Marriott Vacation Club, Khao Lak Beach Resort

En agosto de 2025, Marriott Vacation Clubs estrenará su nuevo destino, el complejo vacacional Marriott Vacation Club, Khao Lak Beach Resort, situado en el impresionante JW Marriott Khao Lak Resort & Spa, a solo 90 minutos del aeropuerto internacional de Phuket. Consta de 52 suites familiares que se están transformando minuciosamente en apartamentos amplios de dos dormitorios con destino de propiedad vacacional, con cuatro tipos de habitaciones diferentes. Diseñados para alojar con comodidad hasta cinco huéspedes, cada apartamento combina la calidez de la arquitectura inspirada en el sur de Tailandia con diversos muebles tradicionales y obras de arte de influencia local. Son perfectos para estancias prolongadas, porque contarán con amplias zonas de salón y comedor y habitaciones acogedoras.

La arquitectura de este flamante complejo se inspira en las granjas tradicionales de estilo Lanna, con detalles en teca, tejados sencillos a dos aguas, paneles cálidos de madera y terrazas abiertas amplias, con vistas a las montañas de Khao Lak. Los propietarios, los socios y los huéspedes aquí tendrán acceso al jardín del JW Marriott Khao Lak Resort & Spa, en el marco del compromiso del complejo con un futuro sostenible. El JW Garden abastece al complejo con productos frescos y orgánicos: se cultivan más de 200 variedades de frutas, verduras y hierbas para sus restaurantes. Además, los huéspedes pueden participar en clases prácticas y talleres centrados en la agricultura, la sostenibilidad y el bienestar. La sostenibilidad se integra aún más en la experiencia de los huéspedes del Marriott Vacation Club, Khao Lak Beach Resort con iniciativas diseñadas para reducir el impacto medioambiental. Entre las medidas adoptadas se destacan la eliminación de los plásticos descartables en todo el complejo, el uso de botellas de agua de vidrio reutilizables en las habitaciones y tarjetas de acceso de bambú, por ser una alternativa natural y biodegradable al plástico.

Siendo parte del campus del JW Marriott Khao Lak Resort & Spa, los propietarios, socios y huéspedes del Marriott Vacation Club, Khao Lak Beach Resort también disfrutarán de una amplia gama de servicios, en particular, una piscina laguna impresionante de una milla y media, la más grande del sudeste asiático, una piscina infantil, 11 restaurantes y bares junto a la piscina. Además, se estima que a finales de 2026 habrá pistas de pickleball y baloncesto, un campo de golf de aventura y bicicletas para explorar la zona.

"Tailandia vive un resurgimiento importante de la actividad turística, de la mano de las iniciativas gubernamentales con visión de futuro, como por ejemplo, la exención de visado, el aumento de las conexiones aéreas, una campaña nacional de promoción de los viajes y el renovado interés mundial suscitado por las recientes producciones cinematográficas que se están rodando aquí. El interés por los diversos destinos del país no para de aumentar", subrayó Lee Dowling, vicepresidente ejecutivo y director general para Asia y el Pacífico, Europa y Oriente Medio. "La inauguración del Marriott Vacation Club, Khao Lak Beach Resort supone una expansión oportuna y estratégica para The Marriott Vacation Clubs, porque seguimos respondiendo a la demanda creciente de nuestros propietarios, socios y huéspedes de experiencias vacacionales enriquecedoras en Asia y el Pacífico. Con sus playas, un patrimonio cultural muy variado y su creciente perfil como destino de ocio, Khao Lak es el lugar ideal para el tipo de estancias inmersivas que esperan nuestros propietarios y socios".

La construcción de apartamentos adicionales se inició en marzo, con una ceremonia de inauguración en la que se realizó un ritual Brama y una ceremonia de bendición por parte de los monjes tailandeses para honrar y bendecir la tierra. Además, a principios de 2026 se inaugurará una nueva galería de ventas. Diseñado para ofrecer una experiencia totalmente inmersiva, el espacio introducirá a los visitantes en el mundo de la propiedad vacacional, con una muestra atractiva de la cartera global de la marca y sus diversos destinos. Además, tendrá elementos de diseño tailandés, en particular, una exuberante vegetación tropical y una paleta refinada de colores neutros cálidos, verde celadón y tonos azulinos grisáceos suaves, que evocan una sensación de pertenencia al lugar. Ya están abiertas las reservas para estancias de alquiler futuras en www.MarriottVacationClubs.com y los propietarios y miembros de Abound by Marriott Vacations™ ya pueden utilizar los puntos del club para reservar sus estancias a partir del 28 de agosto de 2025.

Crecimiento constante de la oferta vacacional en Bali

The Marriott Vacation Clubs tiene previsto inaugurar 32 apartamentos nuevos en el marco de la ampliación del Marriott's Bali Nusa Dua Terrace a principios de 2026. Estos alojamientos nuevos constarán de 16 apartamentos de un dormitorio y 16 de dos dormitorios, todos con cocinas totalmente equipadas y piscinas privadas. Además, los propietarios, socios e invitados podrán disfrutar de una piscina de 2200 pies cuadrados y una terraza de 4500 pies cuadrados, con un bar junto a la piscina y cabañas privadas.

Asimismo, la marca abrirá el Marriott's Enclave at Bali Nusa Dua Terrace el año que viene, dentro de la actual propiedad del Marriott's Bali Nusa Dua Terrace. Los apartamentos independientes de dos plantas constarán de 13 unidades de dos dormitorios y 13 de tres dormitorios, cada una con piscina privada y cocina. Marriott's Enclave at Bali Nusa Dua Terrace contará además, con un vestíbulo/zona de registro, un club infantil, un gimnasio, un bar en la piscina y un salón para los propietarios.

Los propietarios, socios y huéspedes de ambas propiedades disfrutarán del acceso completo a las comodidades e instalaciones del Renaissance Bali Nusa Dua Resort, que se encuentra en el mismo lugar y abarca cinco locales de restauración, una piscina, un spa con todos los servicios y un gimnasio.

Ampliación de las operaciones del centro de atención telefónica en Shanghái

Marriott Vacation Clubs ampliará su centro de atención telefónica de marketing en Shanghái y con ese fin, ha inaugurado oficialmente la nueva oficina en el verano de 2025 con una plantilla más amplia, que ha pasado de 80 a 125 empleados, en respuesta al aumento de la demanda entre los propietarios, socios y turistas chinos. El centro de atención telefónica brindará asistencia específica en materia de marketing y compromiso, y desempeña un papel fundamental en la consolidación de las relaciones en toda la región.

Para saber más sobre Marriott Vacation Clubs, visite www.MarriottVacationClubs.com.

Acerca de The Marriott Vacation Clubs™

The Marriott Vacation Clubs™ forma parte de Marriott Vacations Worldwide Corporation, y es una cartera de marcas líderes en el sector de las propiedades vacacionales. Cuenta con más de 90 propiedades en total en Estados Unidos, el Caribe, México, Centroamérica, Europa, Asia y Australia, entre las que se destacan las marcas Marriott Vacation Club®, Sheraton® Vacation Club y Westin® Vacation Club. Los propietarios, socios e invitados pueden disfrutar durante todo el año de algunos de los mejores destinos vacacionales con alojamientos tipo villa. Los programas de propiedad vacacional por puntos de Marriott Vacation Clubs ofrecen a los propietarios, socios y sus familias la flexibilidad de disfrutar de experiencias vacacionales de calidad superior. Siga a Marriott Vacation Clubs en FB/IG: @MarriottVacationClub, @SheratonVacationClub, @WestinVacationClub o en TikTok, @themarriottvacationclubs.

Acerca de Marriott Vacations Worldwide Corporation

Marriott Vacations Worldwide Corporation es una empresa líder a nivel mundial que se especializa en el sector vacacional y ofrece propiedades vacacionales, intercambio, alquiler y administración de complejos turísticos y propiedades, además de los negocios, productos y servicios relacionados con esas actividades. La empresa cuenta con unos 120 complejos turísticos en régimen de propiedad vacacional y alrededor de 700.000 familias propietarias en una cartera diversa, en la que se destacan algunas de las marcas más emblemáticas de propiedades vacacionales. Asimismo, la empresa gestiona redes de intercambio y programas de afiliación que comprenden más de 3200 complejos turísticos asociados en más de 90 países y territorios, con servicios de administración para otros complejos turísticos y propiedades de alojamiento. Siendo líder e innovador en el sector vacacional, la empresa mantiene los más estándares de excelencia más estrictos en cuanto a la atención a sus clientes, inversores y asociados, sin dejar de mantener relaciones exclusivas y duraderas con Marriott International, Inc. y una filial de Hyatt Hotels Corporation para el desarrollo, la venta y la comercialización de productos y servicios en propiedades vacacionales. Para saber más, visite www.marriottvacationsworldwide.com.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Neal Goldner



Relaciones con los inversores



IR@mvwc.com

Cameron Klaus



Global Communications



407-206-6300



media@mvwc.com