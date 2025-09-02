The LYCRA Company va ALL IN en Intertextile Shanghái

El pabellón de concepto abierto muestra el nuevo posicionamiento de la marca y la innovación en denim

WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--The LYCRA Company, líder mundial en el desarrollo de soluciones de fibra y tecnología para las industrias de la indumentaria y el cuidado personal, regresa a Intertextile Shanghái (del 2 al 4 de septiembre) con un adelanto mundial exclusivo de su última innovación en denim.









Por primera vez, el stand de la compañía presenta un espacio de cocreación de concepto abierto, diseñado para fomentar la colaboración. Cuatro socios clave de la industria se unirán a The LYCRA Company en este espacio de exhibición compartido, ubicado en el Hall 4.1 (stand E56). Esta área forma parte de un pabellón más grande de 788 metros cuadrados, que también incluye a 18 coexpositores. El diseño impactante da vida al posicionamiento de la nueva marca ALL IN LYCRA®, creando una experiencia inmersiva para los visitantes.

ALL IN encarna lo que diferencia la marca LYCRA®, empoderando a los clientes de tres maneras fundamentales:

Ofreciendo fibras diferenciadas que crean productos de alto rendimiento.

Otorgando acceso a los laboratorios y los científicos de LYCRA ® comprometidos con la innovación y la resolución de problemas.

comprometidos con la innovación y la resolución de problemas. Ofreciendo una narrativa compartida convincente a través de programas de marketing conjunto personalizados.

Este nuevo posicionamiento resalta el compromiso de la compañía de ayudar a los socios a mantenerse competitivos con soluciones de fibra avanzadas que mejoran las capacidades de sus productos.

“Intertextile Shanghái es la plataforma perfecta para demostrar cómo nos comprometemos plenamente con nuestros clientes”, afirmó Jason Wang, vicepresidente para Asia de The LYCRA Company. “Diseñamos nuestro espacio de exhibición para fomentar una colaboración más profunda y alianzas más sólidas, a la vez que mostramos nuestras soluciones innovadoras y relevantes para el mercado”.

Los visitantes del stand de The LYCRA Company podrán explorar de primera mano las siguientes innovaciones:

Tecnología en denim LYCRA ® VintageFX: Ofrece un aspecto vintage en tejidos de baja elasticidad, combinando comodidad y ajuste duraderos con el estilo tradicional.

Ofrece un aspecto vintage en tejidos de baja elasticidad, combinando comodidad y ajuste duraderos con el estilo tradicional. Fibra bioderivada LYCRA ® EcoMade: Fabricada a partir de materia prima renovable, se espera que esta solución inmediata ofrezca el mismo rendimiento que la fibra LYCRA ® original cuando se lance este año.

Fabricada a partir de materia prima renovable, se espera que esta solución inmediata ofrezca el mismo rendimiento que la fibra LYCRA original cuando se lance este año. Tecnología en denim LYCRA FitSense ® : Agrega zonas de moldeado y elevación específicas al denim sin paneles ni costuras adicionales para un ajuste personalizado.

Agrega zonas de moldeado y elevación específicas al denim sin paneles ni costuras adicionales para un ajuste personalizado. Fibra COOLMAX ® EcoMade: Fabricada con 100% de residuos textiles o PET reciclado, sus beneficios de absorción de humedad y secado rápido se demuestran por medio de una pantalla interactiva.

Fabricada con 100% de residuos textiles o PET reciclado, sus beneficios de absorción de humedad y secado rápido se demuestran por medio de una pantalla interactiva. Fibra THERMOLITE® EcoMade: Utiliza materiales 100% reciclados para agregar calidez liviana a una gama de prendas de alto rendimiento.

Los cuatro socios en el pabellón abierto muestran fibra LYCRA® a lo largo de la cadena de valor, desde el hilo hasta prendas terminadas:

Los oradores invitados de los socios de denim se unirán a representantes de The LYCRA Company en dos presentaciones el 3 de septiembre, destacando nuestra colaboración y el enfoque de ALL IN:

La tecnología en denim LYCRA ® VintageFX con Advance Denim y Texhong

VintageFX con Advance Denim y Texhong La fibra COOLMAX® con SEAZON Denim

Para obtener más detalles sobre la presencia y las actividades de The LYCRA Company en Intertextile Shanghái, visite la página oficial del evento.

Acerca de The LYCRA Company

The LYCRA Company es un proveedor líder mundial de soluciones de fibra y tecnología para las industrias de la confección y el cuidado personal comprometido con la oferta de productos sostenibles que utilizan ingredientes renovables, reciclados antes y después del consumo que reducen los residuos y ayudan a sentar las bases de la circularidad. Con sede en Wilmington, Delaware, Estados Unidos, es propietaria de las marcas LYCRA® , LYCRA HyFit® , LYCRA® T400® , COOLMAX® , THERMOLITE® , ELASPAN® , SUPPLEX® y TACTEL® . The LYCRA Company añade valor a los productos de sus clientes ofreciendo innovaciones únicas que satisfacen la necesidad de comodidad y rendimiento duradero del consumidor. Puede obtener más información en lycra.com.

LYCRA®, LYCRA FitSense®, LYCRA® FiT400™, COOLMAX® y THERMOLITE® son marcas registradas de The LYCRA Company.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Karie J. Ford



Karie.J.Ford@lycra.com