The LYCRA Company presenta los productos de la marca New LYCRA® en la feria Intertextile Shanghai

También se expondrán telas e iniciativas sostenibles.

WILMINGTON, Delaware–(BUSINESS WIRE)–The LYCRA Company, líder mundial en el desarrollo de soluciones de tecnología y telas innovadoras y sostenibles para la industria textil y de la confección, anunció hoy que exhibirá sus últimos productos en la feria internacional Intertextile Shanghai, del 28 al 30 de agosto. El stand de la compañía contará con tres nuevas telas de la marca LYCRA® que debutarán en la feria comercial: la tela LYCRA® ADAPTIV BLACK, la teal LYCRA® ADAPTIV XTRA LIFE y la tecnología LYCRA® SHEER SENSATION.









Tras la meta de satisfacer la necesidad del mercado de prendas duraderas que ofrezcan tallas más inclusivas, mayor comodidad y mayor funcionalidad, The LYCRA Company está ampliando su cartera de telas LYCRA® ADAPTIV para incluir dos nuevas telas: LYCRA® ADAPTIV BLACK y LYCRA® ADAPTIV XTRA LIFE.

La tela LYCRA® ADAPTIV BLACK está diseñada para ropa deportiva y tiempo libre de larga duración y ayuda a reducir el daño de la tela generado por los rayos UV, el protector solar y las cremas antirozaduras que pueden afectar negativamente el ajuste, la funcionalidad y la vida útil de una prenda. Además, esta tecnología proporciona un color negro verdadero duradero, que resiste la decoloración y minimiza el desgaste de la tela y el brillo. Los fabricantes de prendas y las marcas pueden crear prendas que incluyan tallas y que ofrezcan un ajuste como una segunda piel y una mayor comodidad con esta fibra versátil.

La tela LYCRA® ADAPTIV XTRA LIFE es la solución para trajes de baño y ropa deportiva de alto rendimiento que dura hasta 10 veces más que las prendas confeccionadas con spándex sin protección, a la vez que proporcionan forma, comodidad dinámica y una ventana de ajuste más amplia para adaptarse a diferentes tipos de cuerpo y facilitar ponerse y quitarse las prendas. El Grupo Rosset, uno de los tejedores más grandes y diferenciados de Latinoamérica, desarrolló los tejidos con LYCRA® ADAPTIV XTRA LIFE para la feria Intertextile.

The LYCRA Company también presentará la tecnología LYCRA® SHEER SENSATION en China. Esta versión propia antiestática de la tela LYCRA® se desarrolló a partir de las opiniones de los consumidores. Los consumidores de medias transparentes deseaban una solución permanente a la molesta adherencia estática.

El stand de la marca LYCRA® también contará con telas y prendas elaborados con la tecnología FitSense™ de LYCRA® , la tecnología de absorción de la humedad COOLMAX® para refrigeración y la tecnología THERMOLITE® para abrigos livianos.

Las soluciones sustentables en exposición incluyen a la familia de telas hechas 100 % de desechos textiles, 100 % de PET reciclado y fibra reciclada antes del consumo, que se ofrecen bajo las marcas LYCRA® EcoMade, COOLMAX® EcoMade y THERMOLITE® EcoMade. Los asistentes también pueden conocer más acerca de la tela bioderivada de LYCRA® elaborada a partir de QIRA®. Este producto sostenible está fabricado con maíz de campo y tiene el potencial de reducir las emisiones de CO 2 en hasta un 44 %* frente al spándex elaborado con materias primas tradicionales.

Intertextile Shanghai es también la plataforma de lanzamiento en Asia y el Pacífico de una nueva campaña de marca de sostenibilidad de The LYCRA Company titulada “Waste for Good”. El mensaje promueve el avance de la circularidad en la industria textil y de confección con tecnologías COOLMAX® y THERMOLITE® EcoMade.

“Es un gran placer que la feria Intertextile Shanghai esté de regreso. Esperamos reunirnos personalmente con socios estratégicos y nuevos clientes después de su cancelación el año pasado”, comentó Vincent Hu, vicepresidente de Indumentaria en Asica y presidente de la región APAC de The LYCRA Company. “Tendremos dos años de nuevos productos en exhibición y anticipamos un gran interés en nuestra gama de ofertas innovadoras y sostenibles diseñadas para satisfacer las necesidades de los consumidores”.

El pabellón de la marca LYCRA®, ubicado en el pabellón 4.1, cuenta con su espacio de exposición más grande hasta el momento, con 932 metros cuadrados, y con 28 coexpositores unidos bajo el tema “Co-crear el futuro hoy”. Visite la página web de Intertextile Shanghai en lycra.com para obtener más información sobre el pabellón, ver el plano y explorar las salas de exposición virtuales de los coexpositores.

*Cáculo de Cradle-to-Gate Screening LCA para un representante de una planta de fabricación de telas LYCRA® de junio de 2022, Ramboll US Consulting, Inc.

Acerca de The LYCRA Company

The LYCRA Company innova y produce soluciones de fibra y tecnología para las industrias de la indumentaria y el cuidado personal. Es propietaria de marcas líderes de consumo y comerciales: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® y TACTEL®. Con sede en Wilmington, Delaware, The LYCRA Company es reconocida en todo el mundo por sus productos innovadores, su experiencia técnica, sus soluciones sostenibles, su apoyo comercial y el centro de compras LYCRA ONE™. The LYCRA Company apunta a agregarle valor a los productos de sus clientes con el desarrollo de innovaciones únicas diseñadas para satisfacer la necesidad de comodidad y rendimiento duradero del consumidor. Para más información, visite lycra.com.

LYCRA®, LYCRA® FitSense™, COOLMAX® y THERMOLITE® son marcas comerciales de The LYCRA Company.



QIRA® es una marca comercial de Qore® LLC.

