The LYCRA Company presenta la fibra LYCRA EnviroFit™ en INDEX™ 23

El fabricante de fibra también expondrá soluciones innovadoras que mejoran el rendimiento de la línea de pañales

WILMINGTON, Delaware.–(BUSINESS WIRE)–The LYCRA Company, líder mundial en el desarrollo de soluciones innovadoras y sostenibles de fibra y tecnología para las industrias de la higiene personal y la confección, expone sus últimas innovaciones en fibra para productos de higiene y cuidado personal en INDEX™ 23, la principal exposición mundial de telas no tejidas, que se celebra en Palexpo, en Ginebra (Suiza), del 18 al 21 de abril.





En esta feria, The LYCRA Company presentará comercialmente la fibra LYCRA EnviroFit™, una de las numerosas fibras que la empresa desarrolló como parte de su plataforma de sostenibilidad, Planet Agenda. Con sus características químicas únicas, la fibra LYCRA EnviroFit™ está compuesta de hilos más finos, lo cual reduce la cantidad de fibra por artículo y ayuda a conservar los recursos, sin comprometer el rendimiento del producto.

“Estamos encantados de presentar la fibra LYCRA EnviroFit™, que reduce el peso de la fibra y a la vez, mantiene la calidad general y el rendimiento que demandan los productos de higiene personal”, aseguró Scott Blackadar, presidente de higiene personal de The LYCRA Company. “Tener menos masa implica consumir menos recursos y menos energía durante la producción de pañales. Esta fibra atraerá a los fabricantes que quieran reducir significativamente el impacto ambiental de su producto y ayudar a mejorar su huella de carbono”.

Además de mejorar permanentemente su gama de fibras para productos de cuidado personal, The LYCRA Company también trabaja para ofrecer soluciones totales para los desafíos que afrontan sus clientes. La empresa ofrece dos tecnologías de ejecución únicas destinadas a mejorar el proceso de desenrollado del spandex y potenciar la productividad de la línea de pañales que también se promocionarán durante la feria.

Presentación de la tecnología de control del hilo de Trio Loop

The LYCRA Company presentará en INDEX™ 23 la tecnología Trio Loop, el último sistema de control del hilo de BTSR International S.p.A. La tecnología Trio Loop, en combinación con los sistemas de desenrollado listos para usar y controlados por tensión MATRIXCUBE, mejora el control de la tensión del hilo e incorpora más opciones de solución de problemas para aumentar todavía más la productividad de la línea de pañales.

Distribuidor de anudadores tipo 093E

The LYCRA Company también es el distribuidor mundial exclusivo del anudador de tipo 093E, nuevo y perfeccionado, para producir pañales. Esta innovación revolucionaria de Mesdan S.p.A. les ofrece a los fabricantes una mayor eficacia y confiabilidad al eliminar el anudado manual y reducir las paradas de la maquinaria.

“Al ofrecer estas tecnologías de ejecución, demostramos que somos un proveedor de soluciones de confianza y muy valorado en el sector”, aseguró Werner Hopstaken, director global de higiene personal de The LYCRA Company. “Estamos encantados de ofrecerles a nuestros clientes de productos de higiene personal estos innovadores productos de BTSR y Mesdan y les decimos que no duden en comunicarse con nosotros para obtener más información”.

Visite a los representantes de The LYCRA Company en el stand número 2151 de INDEX™ 23 o visite este sitio web para descubrir más ventajas de estas innovaciones.

Acerca de INDEX™ 23

INDEX™ 23 es la principal feria mundial del mercado de telas no tejidas. Se celebra cada tres años y atrae a miles de visitantes de más de 100 países, de todas las regiones. Además de su espacio de exposición, durante la feria INDEX™ realiza talleres gratuitos para la industria, seminarios, instructivos y presentaciones. Para más información, visite indexnonwovens.com.

Acerca de The LYCRA Company

The LYCRA Company innova y produce soluciones de fibra y tecnología para los sectores de la confección y la higiene personal y es propietaria de marcas líderes de consumo y comerciales: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® y TACTEL®. Con sede en Wilmington, Delaware, The LYCRA Company goza de reconocimiento mundial por sus productos innovadores, experiencia técnica, soluciones sostenibles, asistencia de marketing y el mercado LYCRA ONE™. The LYCRA Company se centra en agregarles valor a los productos de sus clientes, al desarrollar innovaciones únicas diseñadas para satisfacer la necesidad de comodidad y rendimiento duradero del consumidor. Para obtener más información, visite lycra.com.

