The LYCRA Company presenta la fibra LYCRA® ADAPTIV, una fibra que hace posible que las prendas se adapten a las necesidades, los movimientos, el estilo de vida y los cambios corporales de cada persona para una mejor experiencia

Fabricada a partir de un polímero revolucionario, con patente pendiente, la fibra adaptativa cuenta con una composición química única que le permite ajustarse a las necesidades funcionales de quien la viste en forma híbrida. Esto significa que cuando la persona que viste la prenda está inactiva, el polímero adapta su fuerza de sostén de compresión para ofrecer el ajuste, la forma y el control justos. Asimismo, cuando la persona que viste la prenda está en movimiento, el polímero adapta su capacidad de elasticidad para una mayor comodidad en el movimiento y un efecto de segunda piel que permite que la prenda permanezca más cómodamente en su lugar. Las prendas con telas que contienen la fibra LYCRA® ADAPTIV son duraderas, además de ser más prácticas al momento de ponerlas y sacarlas.

“Los consumidores buscan prendas que ofrezcan un gran nivel de versatilidad, tanto para el trabajo, como para el esparcimiento y la vida social, así como de una estación a otra y de año a año”, explicó Steve Stewart, jefe de marca y director de innovación en The LYCRA Company. “Quieren prendas que se adapten a sus necesidades personales y a su propio estilo de vida, además de aquellas que se adapten a su forma física única, incluso cuando el tamaño o la forma de su cuerpo cambie o fluctúe. La fibra LYCRA® ADAPTIV es la respuesta para satisfacer todas estas necesidades de los consumidores”.

The LYCRA Company ha efectuado estudios internos para evaluar el desempeño de uso al comparar distintas telas y prendas que contienen la fibra LYCRA® ADAPTIV frente a las mismas telas y prendas fabricadas a partir de elastano genérico. Los resultados demuestran que usar la fibra LYCRA® ADAPTIV tiene muchas ventajas, entre ellas, comodidad en el movimiento y un desempeño de segunda piel, junto a la retención de las formas y una mayor libertad de movimiento con un sostén cómodo. La inclusividad de los talles también es un beneficio clave de la fibra LYCRA® ADAPTIV, ya que promueve la premisa “un talle apto para más personas”. Gracias a que ofrece una elasticidad más suave en la zona donde se viste la prenda, el rango de talles es más amplio y es apto para una mayor variedad de formas corporales en un talle dado. Esto hace que el abordaje “un talle apto para más personas” y la potencial reducción de SKU (unidades de almacenaje) sean una posibilidad práctica.

“La inclusividad del talle no es una frase de moda, es un factor cada vez más importante para los consumidores actuales”, señaló Deana Stankowski, directora de marketing estratégico para indumentaria activa, prendas íntimas y trajes de baño de The LYCRA Company. “Todos los consumidores tienen un cuerpo único y quieren vestir prendas que sienten que están diseñadas para ellos, prendas que les den mayor comodidad personal y confianza. El talle en sí mismo es una indicación inadecuada del tipo y la forma del cuerpo. Por este motivo, las prendas con talles tradicionales no son adecuadas para todos los consumidores de ese mismo talle. Es precisamente eso lo que convierte a la fibra LYCRA® ADAPTIV en una solución revolucionaria: permite que las prendas fabricadas con esta fibra se adapten a distintas formas físicas en un mismo rango del talle”.

The LYCRA Company trabajó con la agencia DIP para desarrollar una nueva identidad de la submarca para LYCRA® que comunique la naturaleza “adaptativa” de esta nueva fibra. La agencia mundial FCB fue elegida para desarrollar la campaña “La fibra LYCRA® ADAPTIV se adapta a tu mundo”. Esta campaña hace uso de gráficos generados por computadora para promover la naturaleza adaptativa de esta fibra innovadora y revolucionaria de spandex (elastano).

Además, dos próximos eventos comerciales promocionarán el lanzamiento de la fibra LYCRA® ADAPTIV. La fibra LYCRA® ADAPTIV se presentará en la región de Asia-Pacífico en el pabellón de The LYCRA Company en Intertextile Shanghai, puesto 1.1 – E51, ubicado en el Hall 1.1, que se celebrará del 9 al 11 de octubre en el Centro Nacional de Convenciones y Exposiciones de Shanghái. Para hacer un recorrido virtual por el puesto y acceder a los destacados del evento a diario, visite https://www.lycra.com/en/2021Intertextile. Además, la fibra LYCRA® ADAPTIV se presentará en Estados Unidos al sector de productos de jean en una reunión virtual exclusiva, solo por invitación, a realizarse del 21 al 22 de septiembre.

Puede encontrar más información sobre la fibra LYCRA® ADAPTIV en esta página en el sitio web de la marca LYCRA®.

Acerca de The LYCRA Company

The LYCRA Company innova y produce fibras y soluciones tecnológicas para los sectores textil e higiene personal. Con sede en Wilmington, Delaware, The LYCRA Company es reconocida en todo el mundo por sus productos innovadores, su experiencia técnica, sus soluciones sostenibles y su inigualable apoyo en términos de marketing. The LYCRA Company es propietaria de marcas comerciales y de consumo líderes, entre ellas: LYCRA ®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX®, y TACTEL®. El legado de The LYCRA Company se remonta a 1958 con la invención del hilo de spandex original, la fibra LYCRA®. En la actualidad, The LYCRA Company trabaja para añadir valor a los productos de sus clientes mediante el desarrollo de innovaciones exclusivas diseñadas para satisfacer las necesidades de comodidad y rendimiento prolongado del consumidor. Para obtener más información, visite www.thelycracompany.com.

LYCRA® es una marca comercial de The LYCRA Company.

