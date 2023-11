The LYCRA Company presenta a su nuevo director general, Gary Smith, veterano del sector

WILMINGTON, Delaware–(BUSINESS WIRE)–The LYCRA Company, líder mundial en el desarrollo de soluciones innovadoras y sostenibles en fibra y tecnología para las industrias de la confección y la higiene personal, anunció hoy el nombramiento de Gary Smith como nuevo director general a partir del 27 de noviembre de 2023.









Smith reemplazará a Dean Williams, quien ha sido el director general en funciones desde agosto. Williams continuará en su cargo de director financiero y colaborará en la transición. Smith se encargará de la organización global de The LYCRA Company y dependerá del Directorio de la empresa.

Smith es líder empresarial experto, gracias a su carrera de más de 25 años en la industria de productos de consumo, centrado en la estrategia comercial impulsada por la marca, la transformación operativa y la expansión mundial. Recientemente, Smith ocupó el cargo de director general de Hatteras Yachts, Inc, una empresa de yates a motor y de pesca deportiva personalizados, en donde dirigió un cambio de rumbo exitoso y la posterior venta de la empresa. Siendo director general de Polartec, encabezó los esfuerzos de transformación que situaron a la empresa textil en la senda del éxito. Anteriormente, también fue presidente del Outdoor Group de The Timberland Company.

“Gary es un director general con una pericia ampliamente demostrada, con una profunda experiencia de marca y conocimiento de nuestra industria, junto con un largo historial de éxito en el crecimiento de las empresas y la creación de valor para los accionistas”, explicó Craig Rogerson, presidente ejecutivo de The LYCRA Company. “Confiamos en que su liderazgo nos ayudará a acelerar nuestros planes de crecimiento a largo plazo”.

“Me llena de entusiasmo poder sumarme a The LYCRA Company con su cartera de marcas de clase mundial; tiene un posición predominante en el mercado y su historia de innovación”, señaló Smith. “Estoy encantado de liderar esta increíble organización y trabajar en colaboración para construir sobre su éxito fundacional”

Acerca de The LYCRA Company

The LYCRA Company innova y produce soluciones de fibra y tecnología para las industrias de la confección y la higiene personal y es propietaria de las marcas líderes de consumo: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® y TACTEL®. Con sede central en Wilmington, Delaware, The LYCRA Company es reconocida en todo el mundo por sus productos sostenibles, su experiencia técnica, su servicio de asistencia en marketing y su mercado LYCRA ONE™. The LYCRA Company trabaja para agregarles valor a los productos de sus clientes al desarrollar innovaciones únicas diseñadas para satisfacer la necesidad de comodidad y rendimiento duradero del consumidor. Para más información, visite lycra.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

