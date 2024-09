The LYCRA Company impartirá seminarios sobre soluciones sostenibles con elastano en el 63.º Congreso Mundial de Fibras de Dornbirn

WILMINGTON, Delaware–(BUSINESS WIRE)–The LYCRA Company, líder mundial en el desarrollo de soluciones innovadoras y sostenibles de fibra y tecnología para las industrias de la confección y el cuidado personal, anuncia que representantes de la empresa realizarán presentaciones en el Congreso Mundial de Fibras de Dornbirn (GFC), del 11 al 13 de septiembre en Dornbirn, Austria. Estas presentaciones abarcan dos iniciativas clave dentro del plan de acción y la visión de la plataforma Planet Agenda y los Objetivos de Sostenibilidad 2030.









Jean Hegedus, directora de desarrollo empresarial sostenible de The LYCRA Company, será la encargada de presentar “From farm to fiber: Developing Elastane with 70% Bio-Derived Content” (De la granja a la fibra: Desarrollo de elastano con un 70% de origen biológico) el 11 de septiembre a las 14:20 CEST (Sala B de la Kulturhaus). Estará acompañada por Andrea Vanderhoff, directora de tecnología y sostenibilidad de Qore®, los fabricantes de QIRA®, un 1,4-butanodiol de nueva generación (también conocido como BDO) fabricado a partir de maíz “dentado” renovable anualmente. Su presentación comparte el camino de desarrollo hasta la comercialización de la fibra LYCRA® de origen biológico hecha con QIRA®.

“Pronto, casi el 70% del contenido de la fibra LYCRA® procederá de materias primas renovables anualmente, con lo que se reducirá potencialmente la huella de carbono de la fibra LYCRA® hasta en un 44%, según los datos de una evaluación del ciclo de vida completo (ECV)*”, explicó Hegedus. “Se espera que esta solución sostenible ofrezca un rendimiento equivalente al de nuestra fibra original para ayudar a reducir nuestro impacto medioambiental y el de nuestros clientes”.

Alberto Ceria, profesional sénior de desarrollo de aplicaciones de The LYCRA Company, y David Godshall, científico sénior de I+D, presentarán “Pre- and Post-Consumer Recycling of LYCRA® Fiber” (Reciclaje previo y posterior al consumo de la fibra LYCRA) el 11 de septiembre a las 15:55 CEST (Sala B de Kulturhaus).

“El elastano se suele considerar un contaminante en el reciclaje textil, pero The LYCRA Company se ha comprometido a desarrollar soluciones circulares que aborden esta cuestión”, comentó Ceria. “Nuestra presentación describe las tecnologías de reciclaje que desarrollamos para transformar los tejidos elásticos al final de su vida útil en elastano reciclado”.

The LYCRA Company se enorgullece de ser Patrocinador de Bronce del Congreso de este año y de exponer durante el horario de apertura del GFC. Venga a visitarnos para saber más sobre la fibra LYCRA® de origen biológico hecha con QIRA®, o visite este sitio web.

*Estimación de la evaluación del ciclo de vida completo de una instalación representativa de fabricación de fibra LYCRA®, junio de 2022, preparada por Ramboll Americas Engineering Solutions, Inc.

