The LYCRA Company anunció la inauguración en China de la planta de producción de spandex más grande de la compañía

WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--The LYCRA Company, líder mundial en soluciones innovadoras y sostenibles de tejidos para las industrias de la confección y el cuidado personal, anunció hoy la apertura oficial de la planta de producción de spandex más grande de la compañía. La planta de tejidos de LYCRA® (Yinchuan) se encuentra en la provincia de Ningxia, China. Este acontecimiento destaca la inversión permanente de la empresa en el mercado chino y subraya su firme compromiso con el desarrollo de redes de suministro y distribución localizadas. Al mismo tiempo, impulsa mejoras en la manufactura inteligente.









Con una inversión total de más de 800 millones de yuanes (RMB), la planta Yinchuan se desarrolla a través de una alianza entre The LYCRA Company y Yinchuan Financial Capital Investment Group. Durante la etapa inicial, la planta aumentará su capacidad de producción de spandex en 30 000 toneladas, lo que generará resultados anuales de más de 1 000 millones y creará alrededor de 500 puestos de trabajo. En el futuro, se prevé ampliar la capacidad de producción hasta alcanzar las 120 000 toneladas por año. Esto hará posible satisfacer la creciente demanda de spandex de alta calidad en China y la región Asia-Pacífico, y permitirá acceder a cadenas de suministro más ágiles y flexibles.

Se trata del segundo centro de producción The LYCRA Company en China. Las instalaciones de Yinchuan reúnen a los equipos de gestión expertos y las capacidades globales de I+D de la empresa para crear un ecosistema de producción altamente automatizado e inteligente. La producción en Yinchuan se alineará con el marco de sostenibilidad de la compañía, impulsando el ahorro energético, reduciendo las emisiones y mejorando los procesos de fabricación, lo que garantizará que el crecimiento empresarial y la responsabilidad ambiental sigan estrechamente vinculados.

“China es estratégicamente importante, ya que representa más del 50 % del mercado mundial de producción de prendas de vestir. Esta asociación nos permite optimizar nuestra gama de productos de forma más amplia y, al mismo tiempo, satisfacer el aumento de la demanda de spandex de calidad”, dijo Gary Smith, director ejecutivo de The LYCRA Company. “Deseo expresar mi agradecimiento a las autoridades locales y a todos nuestros socios por su apoyo y compromiso”.

Acerca de The LYCRA Company

The LYCRA Company innova y produce soluciones de fibra y tecnología para las industrias de la confección y el cuidado personal, y posee las principales marcas de consumo: LYCRA® , LYCRA HyFit® , LYCRA® T400® , COOLMAX® , THERMOLITE® , ELASPAN® , SUPPLEX® y TACTEL® . Con sede en Wilmington, Delaware, EE. UU., The LYCRA Company es reconocida mundialmente por sus productos sostenibles, su experiencia técnica y su apoyo en marketing. The LYCRA Company se centra en agregar valor a los productos de sus clientes mediante el desarrollo de innovaciones únicas diseñadas para satisfacer las necesidades del consumidor de comodidad y rendimiento duradero. Para ver más información, visite thelycracompany.com.

LYCRA® es una marca comercial de The LYCRA Company.

Contacts

Karie J. Ford



karie.j.ford@lycra.com