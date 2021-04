The LYCRA Company anuncia cambios en la cúpula directiva

WILMINGTON, Delaware–(BUSINESS WIRE)–The LYCRA Company, líder mundial en el desarrollo de soluciones innovadoras para los sectores textil, de indumentaria y cuidado personal, anuncia la designación de Yafu Qiu, presidente de The LYCRA Company, y de Julien Born, director ejecutivo comercial de The LYCRA Company, como codirectores ejecutivos, con entrada en vigor partir del 1 de abril de 2021, tras el retiro de David Trerotola. La estructura de codirección tiene como objetivo lograr una mejor implementación del nuevo plan de desarrollo estratégico de The LYCRA Company para los próximos cinco años, que traerá un mayor enfoque operativo y aprovechará la experiencia y habilidades de cada director en las áreas que sean más ventajosas para la empresa a fin de afianzar su posición de líderes en la industria e impulsar el éxito a largo plazo.

El Sr. Trerotola se desempeñó como director ejecutivo de la empresa desde 2019, tras la adquisición del Grupo Ruyi de esa unidad de negocio. El Sr. Trerotola se retira luego de dedicar 20 años de su vida profesional al servicio de The LYCRA Company y sus empresas predecesoras. Comenzó su carrera en 1994 con DuPont.

“Quiero agradecer a Dave por sus innumerables contribuciones a The LYCRA Company”, señaló Yafu Qiu, presidente de The LYCRA Company, la accionista controlante de la empresa. “La pasión de Dave por este negocio se me hizo evidente desde el primer momento. Le deseo todo lo mejor en esta nueva etapa de su recorrido junto a su mujer y su familia. Tal como se lo solicité, Dave brindará su apoyo para realizar una transición fluida en el directorio y trabajará conmigo y con Julien los próximos 60 días”.

El Sr. Born, actualmente director ejecutivo comercial de la empresa, se desempeñará como codirector y estará a cargo de supervisar las operaciones de la empresa e implementar la ambiciosa visión de crecimiento. El Sr. Born se incorporó en 2007 y, desde 2018, estuvo a cargo de la dirección de la unidad de negocios de indumentaria, donde gestionó la organización comercial global, ayudó a ampliar las capacidades de Investigación y el Desarrollo, y supervisó los bienes de fabricación. El Sr. Born también pasó bastante tiempo en Asia, donde dirigió la región durante ocho años, con asignaciones en Shanghái y Hong Kong. El Sr. Born cuenta con una trayectoria diversa de 24 años en EE. UU., Europa y Asia, además de experiencia ejecutiva en grandes empresas multinacionales y como propietario de una agencia de servicios integrales en licencias corporativas. De origen suizo, el Sr. Born es graduado de la Escuela de Negocios W. P. Carey, de la Universidad Estatal de Arizona y cuenta con una licenciatura en Suiza.

“El directorio ha nombrado a Julien como el próximo director ejecutivo de The LYCRA Company”, anunció el Sr. Qiu. “Confío en que Julien comprende las oportunidades y los desafíos del negocio, y nos comprometemos plenamente a darle nuestro apoyo, al igual que a todo el equipo directivo, en los nuevos desarrollos y el crecimiento del rendimiento de The LYCRA Company para que nuestra empresa despliegue todo su potencial en 2021 y muchos años más”.

“Estoy muy emocionado de tener la oportunidad de dirigir un equipo excelente de colegas en The LYCRA Company, que se dedican todos los días a crear valor en las industrias en las que trabajamos a través de nuestra cartera exclusiva de marcas, productos de alta calidad, capacidades inigualables de innovación y nuestra red mundial de socios”, señaló el Sr. Born. “Espero trabajar junto al presidente Qiu y el Grupo Ruyi para continuar desarrollando nuestra capacidad de fabricación y acelerar el crecimiento de nuestro negocio, especialmente en China”.

El Sr. Qiu, además de continuar en el puesto de presidente de The LYCRA Company, en su función como codirector ejecutivo, se enfocará las relaciones de la empresa con las partes interesadas, los asuntos de gobernanza del directorio, la planificación estratégica y los ajustes en la estructura de capital, incluyendo la estrategia y los plazos de una oferta pública inicial.

“The LYCRA Company se enfrenta a muchos nuevos desafíos en un mundo en rápida evolución”, concluyó el Sr. Qiu. “Aprovechamos esta oportunidad para designar al Sr. Born y a otros miembros nuevos del equipo directivo para trabajar en una nueva estrategia que amplíe el desarrollo de las franquicias de la marca, expanda la capacidad de fabricación, desarrolle innovaciones de mayor impacto con nuestros socios de la cadena de valor mundial, lidere la industria en cuanto a sostenibilidad y acelere nuestra transformación digital. Estoy seguro que el nuevo equipo directivo podrá continuar fortaleciendo el rol de liderazgo de The LYCRA Company en los sectores de indumentaria y cuidado personal”.

Acerca de The LYCRA Company

The LYCRA Company invierte en la innovación y producción de fibras y soluciones tecnológicas para los sectores textil y del cuidado personal. Con sede en Wilmington, Delaware, The LYCRA Company s reconocida en todo el mundo por sus productos innovadores, su experiencia técnica y su inigualable apoyo en términos de marketing. The LYCRA Company es propietaria de marcas comerciales y de consumo líderes: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® y TACTEL®. El legado de The LYCRA Company e remonta a 1958 con la invención del hilo de spandex original, la fibra LYCRA®. En la actualidad, The LYCRA Company se centra en añadir valor a los productos de sus clientes mediante el desarrollo de innovaciones exclusivas diseñadas para satisfacer las necesidades de comodidad y rendimiento prolongado del consumidor. Para obtener más información, visite www.thelycracompany.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

