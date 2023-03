The Last of Us vrs The Walking Dead: ¿Cuál es mejor?

Fanáticos han hecho una comparación entre The Last of Us y The Walking Dead concluyendo que una de ellas está muy por encima porque tiene un propósito.

El debate entre los aficionados de ambas series se registró en las redes sociales; cuando comenzaron a preguntar cuál de las dos era mejor.

Según los fanáticos de The Last of Us, esta tiene un propósito que le falta a The Walking Dead, la cual solo se limita a la sobrevivencia.

Aunque la disputa no ha terminado y continúa en las redes sociales, muchos hasta han mencionado a Resident Evil como la “mamá” de las producciones.

Analistas han indicado que no existen comparaciones, ya que ambas tiene similitudes que no permiten ver fácilmente si una es ser mejor que la otra.

Para muchos el problema de The Walking Dead es que no tiene un propósito, y que la idea de ir estirando la trama le ha hecho perder una conclusión.

En cambio, en The Last of Us los fanáticos sí conocen cuál será su fin, la cual posiblemente se dé a conocer en una segunda temporada.

Mientras el debate continúa en las redes, se espera que HBO notifique cómo avanza el proyecto para una segunda, la cual es esperada por los fanáticos.