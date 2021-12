The Lancet Respiratory Medicine publica un artículo revisado por pares y un comentario de un experto independiente sobre los resultados positivos de la fase 3 de lenzilumab

Lenzilumab es una terapia de naturaleza agnóstica con respecto a las variantes dirigida a la respuesta inmunitaria desregulada del huésped, un enfoque que puede ser más valioso que el dirigido al virus en los pacientes hospitalizados 1

Según el documento, la conclusión a la vista de las pruebas disponibles es que “lenzilumab mejoró significativamente la supervivencia sin ventilación mecánica invasiva en pacientes hospitalizados con COVID-19 que fueron tratados simultáneamente con otras terapias disponibles” 2

Los resultados del ensayo de fase 3 LIVE-AIR demuestran que el tratamiento con lenzilumab de los pacientes hospitalizados con COVID-19 produce una mejora relativa estadísticamente significativa del 54 % en la probabilidad de supervivencia sin necesidad de ventilación mecánica invasiva (“SWOV”)

BURLINGAME, California–(BUSINESS WIRE)–Humanigen, Inc. (Nasdaq: HGEN) (“Humanigen”), una empresa biofarmacéutica en fase clínica centrada en la prevención y el tratamiento de una hiperrespuesta inmunitaria denominada “tormenta de citoquinas” con su principal candidato a fármaco, el lenzilumab, ha anunciado hoy que The Lancet Respiratory Medicine (“Lancet”), una fuente de información sanitaria mundial, de salud pública y clínica de renombre internacional revisada por pares, ha publicado los resultados positivos del ensayo aleatorio y controlado de fase 3 de lenzilumab de Humanigen en pacientes hospitalizados con COVID-19, así como un comentario de un experto independiente. El artículo de The Lancet concluye que “LIVE-AIR demostró que el tratamiento con lenzilumab de pacientes hospitalizados con COVID-19 puede mejorar la probabilidad de supervivencia sin necesidad de ventilación mecánica, con un perfil de seguridad similar al del placebo”.2

“La publicación de los resultados de LIVE-AIR en esta revista médica revisada por expertos es un logro importante. Nuestro objetivo era demostrar que lenzilumab, una terapia de naturaleza agnóstica con respecto a las variantes, podría abordar la necesidad no cubierta en el tratamiento de los pacientes con COVID-19, reduciendo la muerte o la ventilación mecánica. Los resultados describen el impacto positivo de lenzilumab en la mejora de la supervivencia sin necesidad de ventilación mecánica invasiva en los pacientes con COVID-19 en el momento de la hospitalización”, comenta Cameron Durrant, presidente y CEO de Humanigen. “Como se describe en el artículo, ‘el 60 % de los pacientes de LIVE-AIR estaban con aire ambiente o con soporte de oxígeno de bajo flujo. … (planteando) la posibilidad de que lenzilumab pueda posicionarse para su uso antes del ingreso en la UCI y de la progresión de la insuficiencia respiratoria que requiere oxígeno de alto flujo y ventilación no invasiva o invasiva’”2, añade.

“Este estudio del tratamiento para prevenir la respuesta inmunitaria hiperinflamatoria que se produce en algunos pacientes infectados por el SARS-CoV-2 es importante”, afirma el doctor Zelalem Temesgen, investigador de enfermedades infecciosas de la Clínica Mayo y principal investigador. “Hay una gran necesidad de más terapias para los pacientes recién hospitalizados antes de la insuficiencia respiratoria para reducir la mortalidad o la ventilación mecánica”, concluye.

Lenzilumab no está autorizado o aprobado en ningún país.

“Uno de los componentes clave de la respuesta hiperinflamatoria perjudicial en la COVID-19 es el factor estimulante de colonias de granulocitos-macrófagos (GM-CSF). (…) La producción excesiva de GM-CSF puede contribuir a la respuesta inmunitaria desregulada en la COVID-19 grave, en la que, antes de la IL-1 y la IL-6, las células T activadas se dirigen a los neutrófilos y los macrófagos. Los agentes que interfieren en su acción tienen grandes posibilidades de ser beneficiosos, no sólo en la COVID-19, sino también en otras afecciones inflamatorias agudas1“, señala el comentario.

El artículo de The Lancet señala las diferencias en los niveles de PCR de los pacientes de LIVE-AIR en comparación con los de los ensayos clínicos de otro inmunomodulador para sugerir que estos “hallazgos podrían indicar el potencial terapéutico de dirigirse a una única citoquina ascendente en una fase más temprana del proceso de la enfermedad, guiándose por la PCR de referencia. (…) El estudio contribuye al cuerpo de evidencia emergente sobre cómo las concentraciones de PCR se relacionan con la patogénesis de la COVID-19 y con la selección de pacientes y tratamientos”2. En relación con el valor de un enfoque guiado por la PCR para el tratamiento de los pacientes con COVID-19, el comentario señaló que “podría estar justificado un estudio adicional de un enfoque guiado por la PCR, posiblemente dirigido a pacientes con concentraciones más bajas de PCR, en una etapa más temprana del curso de la enfermedad”.1

En el caso de los pacientes hospitalizados, “ahora sabemos que dirigirse a la respuesta desregulada del huésped es más valioso que atacar al virus”1. El elevado nivel de incertidumbre y preocupación que rodea a la aparición de la variante ómicron pone de manifiesto la necesidad constante de terapias de diagnóstico de variantes.

Acerca de LIVE-AIR, estudio de fase 3 de lenzilumab

Este estudio fue un ensayo de fase 3, aleatorizado, con doble anonimato, controlado con placebo y multicéntrico, para el tratamiento y la prevención de resultados graves y potencialmente mortales en pacientes hospitalizados con neumonía por COVID-19. El objetivo primario era evaluar si lenzilumab, además de otros tratamientos, que incluían dexametasona (u otros esteroides) y/o remdesivir, podía prevenir o aliviar la “tormenta de citoquinas” mediada por el sistema inmunitario y mejorar la supervivencia sin ventilación, o “SWOV” (a veces denominada “supervivencia sin ventilador”). La supervivencia sin ventilación es un criterio de valoración compuesto por el tiempo hasta la muerte y el tiempo hasta la ventilación mecánica invasiva (VMI) y la SWOV es un criterio de valoración clínico importante que mide no sólo la mortalidad, sino la morbilidad asociada a la ventilación mecánica. Aproximadamente el 94 % de los pacientes recibió dexametasona (u otros esteroides), el 72 % recibió remdesivir y el 69 % recibió ambos.

En el estudio LIVE-AIR se inscribieron 520 pacientes en 29 centros de EE. UU. y Brasil que tenían al menos 18 años de edad; presentaban una saturación de oxígeno en sangre (SpO2) inferior o igual al 94 %; o necesitaban oxígeno suplementario de bajo flujo, o soporte de oxígeno de alto flujo, o ventilación con presión positiva no invasiva; y estaban hospitalizados pero no requerían VMI. Tras la inscripción, los sujetos fueron asignados al azar para recibir tres infusiones de lenzilumab o de placebo, con cada infusión separada por ocho horas durante un período de 24 horas. El estudio LIVE-AIR alcanzó su objetivo principal de supervivencia sin ventilación medida hasta el día 28 después del tratamiento (HR: 1,54; 95 %CI: 1,02-2,32, p=0,040).

Acerca de lenzilumab

Lenzilumab es el primer anticuerpo patentado de una nueva clase de anticuerpos monoclonales humanizados (Humaneered®) que ha demostrado neutralizar el GM-CSF, una citoquina que desempeña un papel clave en la cascada hiperinflamatoria, también llamada síndrome de liberación de citoquinas o tormenta de citoquinas, asociada a la COVID-19 y a otras indicaciones. Lenzilumab se une al GM-CSF y lo neutraliza, lo que se traduce en una mejora de los resultados de los pacientes hospitalizados por COVID-19 con insuficiencia respiratoria. Humanigen cree que su neutralización del GM-CSF tiene el potencial de atenuar la cascada hiperinflamatoria conocida como síndrome de liberación de citoquinas, comúnmente asociada a la terapia de células T con receptores de antígenos quiméricos (CAR-T) y a la enfermedad aguda de injerto contra huésped (aGvHD).

En el caso de los CAR-T, lenzilumab cumplió el criterio de valoración primario preespecificado a la dosis recomendada en un estudio de fase 1b de Yescarta®, en el que la tasa de respuesta global fue del 100 % y no se observó síndrome de liberación de citoquinas grave ni neurotoxicidad severa en ningún paciente. A la luz de estos resultados, Humanigen pretende evaluar lenzilumab en un estudio de registro prospectivo, multicéntrico y aleatorio de fase 2 para determinar su eficacia y seguridad cuando se utiliza en combinación con otras terapias CAR-T dirigidas al antígeno CD19 disponibles en el mercado para el tratamiento del linfoma no-Hodgkin. También se evaluará la eficacia de lenzilumab en la prevención y/o el tratamiento de la aGvHD en pacientes sometidos a un trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas.

También está en curso un estudio de lenzilumab para el tratamiento de pacientes con leucemia mielomonocítica crónica (LMMC) que presentan mutaciones en la vía RAS. Este estudio se basará en los resultados de un ensayo de fase 1 llevado a cabo por Humanigen que demostró que las mutaciones RAS están asociadas a características hiperproliferativas que pueden ser sensibles a la neutralización del GM-CSF.

Acerca de Humanigen

Humanigen, Inc. (Nasdaq: HGEN) (“Humanigen”) es una empresa biofarmacéutica en fase clínica centrada en la prevención y el tratamiento de la hiperrespuesta inmunitaria denominada “tormenta de citoquinas”. Lenzilumab es el primero de una nueva clase de anticuerpos que se une al factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos (GM-CSF) y lo neutraliza. Los resultados de los modelos preclínicos indican que el GM-CSF es un regulador previo de la producción de varias citocinas y quimiocinas inflamatorias que participan en la tormenta de citocinas. Las investigaciones realizadas al principio de la pandemia de COVID-19 mostraron una correlación directa entre un nivel elevado de células T secretoras de GM-CSF y la enfermedad grave y la alta probabilidad de ingreso en la unidad de cuidados intensivos. El estudio de fase 3 LIVE-AIR de Humanigen indica que la administración precoz de lenzilumab puede prevenir las consecuencias de una tormenta de citoquinas completa en pacientes con COVID-19 en régimen de hospitalización. Humanigen ha presentado lenzilumab para su revisión cíclica por parte de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido para su autorización de comercialización. Humanigen está desarrollando lenzilumab como terapia para el tratamiento de la tormenta de citoquinas asociada a las terapias con células CAR-T dirigidas contra el antígeno CD19 para el tratamiento de la COVID-19 y también está explorando la eficacia de lenzilumab en otras afecciones inflamatorias como la aGvHD en pacientes sometidos a trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas, en el asma eosinofílica y en la artritis reumatoide. Para más información, visite www.humanigen.com o siga a Humanigen en LinkedIn, Twitter y Facebook.

Declaraciones prospectivas

Todas las declaraciones, distintas de los hechos históricos, contenidas en este comunicado de prensa constituyen declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas reflejan los conocimientos, suposiciones, opiniones y expectativas actuales de la dirección sobre los resultados o acontecimientos futuros. Aunque la dirección considera que las expectativas descritas en dichas declaraciones son razonables, no puede garantizarse la exactitud de las mismas y, por tanto, debe tenerse en cuenta que los acontecimientos o resultados reales podrían diferir sustancialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas se caracterizan por el uso de verbos en tiempo futuro y verbos y términos como “esperar”, “pretender”, “planear”, “potencial”, “posible”, “objetivos”, “acelerar”, “continuar” y otras expresiones similares, incluyendo, pero sin limitarse a, declaraciones relativas a las creencias de Humanigen en cuanto a los beneficios potenciales del lenzilumab como tratamiento para los pacientes hospitalizados de COVID-19; sus creencias en cuanto al potencial del lenzilumab para mejorar la supervivencia de los pacientes cuando se utiliza antes del ingreso en la UCI y la progresión de la insuficiencia respiratoria; las declaraciones relativas al potencial terapéutico de dirigirse a una única citoquina ascendente en una fase más temprana del proceso de la enfermedad de COVID-19; sus esfuerzos por solicitar y recibir la autorización condicional de comercialización de lenzilumab para COVID-19 en el Reino Unido y otros territorios; y sus otros planes para iniciar o participar en ensayos clínicos planificados y explorar de otro modo la eficacia de lenzilumab y otros candidatos de su cartera de desarrollo como terapias para otras indicaciones de inflamación e inmuno-oncología.

Las declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres que incluyen, pero no se limitan a, los riesgos inherentes a la falta de rentabilidad de la empresa y a la necesidad de capital adicional para operar su negocio; su dependencia de los socios para llevar a cabo el desarrollo de sus productos candidatos las incertidumbres inherentes al desarrollo, la obtención de las autorizaciones y aprobaciones necesarias por parte de las agencias reguladoras pertinentes y el lanzamiento de cualquier nuevo producto farmacéutico; el resultado de los litigios pendientes o futuros; y los diversos riesgos e incertidumbres descritos en la sección titulada “Factores de riesgo” de los últimos informes anuales y trimestrales y otros documentos presentados por la empresa ante la SEC.

Todas las declaraciones prospectivas están expresamente calificadas en su totalidad por esta advertencia. Se advierte a los lectores que no deben confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas como predicción de resultados futuros. La empresa no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna de las declaraciones prospectivas contenidas en esta nota de prensa a la luz de la disponibilidad de nueva información o de la ocurrencia de acontecimientos inesperados, salvo que lo exija la ley.

