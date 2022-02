The Kemper Foundation lanza el Programa de Becarios Kemper de Próxima Generación con un compromiso plurianual de 4,5 millones de USD

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–The Kemper Foundation anunció hoy que ha comprometido 4,5 millones de USD para la próxima generación de su Programa de Becarios Kemper. El programa otorgará 650 becas durante los próximos cinco años a estudiantes universitarios diversos y de alto rendimiento en 10 universidades, incluidos seis colegios y universidades históricamente negros (Historically Black Colleges and Universities, HBCU) e instituciones de servicio hispano (Hispanic Serving Institutions, HSI). El programa también proporciona subvenciones financieras a profesores que persiguen iniciativas académicas y a programas de diversidad, equidad e inclusión (diversity, equity and inclusion, DE&I) en el campus. Además, The Kemper Foundation se asociará con Kemper Corporation para ofrecer más de 325 pasantías a escuelas asociadas durante los próximos cinco años.

Las universidades asociadas son:

Universidad Estatal de California LA, Los Ángeles, California

Universidad de Clark Atlanta, Atlanta, Georgia

Universidad Internacional de Florida, Miami, Florida

Universidad Harris Stowe, St. Louis, Missouri

Miles College, Fairfield, Alabama

Universidad de Northwestern, Evanston, Illinois

La Universidad de Chicago, Chicago, Illinois

La Universidad de Notre Dame, South Bend, Indiana

La Universidad de Texas Rio Grande Valley, McAllen, Texas

La Universidad de Wisconsin, Madison, Wisconsin

Las becas basadas en la necesidad se otorgan a estudiantes con estatus de tercer o cuarto año en ascenso en un área académica relacionada con los negocios, incluidos los servicios financieros, la ciencia actuarial y los seguros.

Las escuelas asociadas también recibirán subvenciones financieras que respalden a los profesores, ya que sirven como enlace con los becarios de Kemper, persiguen oportunidades de investigación relacionadas con DE&I y otras iniciativas. También se proporcionarán subvenciones financieras para reforzar los programas y eventos de DE&I en el campus de las escuelas asociadas. Además, los becarios también son elegibles para solicitar pasantías en Kemper Corporation, ganando exposición a entornos corporativos y comerciales y experiencia crucial en la industria de seguros.

“ El apoyo a la educación es uno de nuestros principales pilares filantrópicos, ya que nuestro objetivo es brindar acceso a la educación para inspirar y capacitar a las personas para que alcancen su máximo potencial”, señaló Joseph P. Lacher, Jr., presidente, director ejecutivo y presidente de la junta de Kemper Corporation, y presidente del Patronato de The Kemper Foundation. “ Estamos comprometidos a construir relaciones a largo plazo con instituciones académicas líderes para ofrecer a estudiantes diversos no solo apoyo financiero, sino también un camino hacia oportunidades profesionales sobresalientes como futuros líderes empresariales. Además, esperamos ayudar a elevar los esfuerzos de DE&I en el campus de nuestros socios a través de nuestras becas para profesores y apoyo al programa”.

Para obtener más información sobre The Kemper Foundation y el Programa de Becarios Kemper, visite el sitio web de The Kemper Foundation.

Acerca de The Kemper Foundation

The Kemper Foundation, el socio filantrópico de Kemper Corporation, se enfoca en el apoyo a causas benéficas y organizaciones que apoyan la educación, la salud y el desarrollo comunitario. A través del apoyo financiero y el voluntariado de los empleados, The Kemper Foundation tiene como objetivo marcar una diferencia significativa en las comunidades donde vivimos y trabajamos.

Acerca de Kemper

La familia de compañías Kemper es una de las principales aseguradoras especializadas del país. Con aproximadamente 15 000 millones de USD en activos, Kemper está mejorando el mundo de los seguros al brindar soluciones personalizadas asequibles y fáciles de usar para individuos, familias y empresas a través de sus marcas de seguros de automóviles, personales, de vida y de salud. Kemper ofrece más de 6,5 millones de pólizas, está representada por aproximadamente 35 400 agentes y corredores, y cuenta con aproximadamente 10 300 asociados dedicados a satisfacer las necesidades cambiantes de sus clientes.

Para obtener más información, ingrese a Kemper.

