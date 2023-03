The House of Cannabis abre sus puertas en SoHo el 7 de abril, ya hay entradas a la venta

«Un viaje multisensorial e inmersivo a la cultura del cannabis»

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–The House of Cannabis (THCNYC) se complace en anunciar que ya están a la venta las entradas para la gran inauguración del 7 de abril. The House of Cannabis es el primer espacio permanente que celebra la «alta cultura» y su impacto en la música, el arte, la moda, la reforma social y el cultivo. Diez alucinantes experiencias inmersivas creadas por artistas y cineastas transportarán a los visitantes a través de las múltiples dimensiones de la cultura del cannabis. Las entradas pueden adquirirse en www.thcnyc.com.





«Se trata del primer espacio físico que revela las increíbles formas en que el cannabis ha influido en la cultura», declaró Robert Frey, director ejecutivo de Westside Museum LLC. «Puede que tenga una afición al cannabis, una relación recreativa o medicinal con esta planta o simplemente sienta curiosidad cannábica, estoy convencido de que todo el mundo quedará asombrado por el arte y la narrativa que hay detrás de estas experiencias. Quienes entienden a la comunidad cannábica saben que se trata de conectividad, creatividad y asuntos importantes que afectan a la reforma social. Nuestra intención era crear un espacio elevado que ayudara a fomentar estos valores comunitarios».

En un histórico edificio de hierro fundido de 30 000 pies cuadrados encontrará este nuevo destino, en la emblemática intersección de Howard y Broadway. El espacio también cuenta con un salón privado y una zona de reuniones en la planta baja que ofrece eventos comunitarios, una cafetería, una tienda minorista, soplado de vidrio en vivo y un surtido de productos de estilo de vida inspirados en el cannabis.

Los espacios de exposición para los que se requiere entrada estarán abiertos todos los días de 11:00 a 20:00 horas. Para más información, visite www.thcnyc.com y síganos en Instagram en @THCNYC.

Acerca de The House of Cannabis



The House of Cannabis (THCNYC) es la primera experiencia de inmersión multisensorial en la que se transporta a los visitantes a través de la cultura del cannabis. Un viaje interactivo con 10 experiencias creadas por destacados artistas y cineastas, que entrelazan la conexión del cannabis con la moda, la música, el arte, la cultura pop y la agricultura de una manera única y convincente. El THCNYC, situado en SoHo, uno de los barrios más emblemáticos de Nueva York, ocupa cinco plantas de un edificio histórico de hierro fundido de más de 30 000 pies cuadrados (unos 2800 metros cuadrados). Esta nueva institución cultural ofrece un destino de venta al por menor, una cafetería y tienda de comestibles, así como un espacio privado de trabajo y «lounge». Súmese a la revolución y descubra una nueva perspectiva de la cultura del cannabis. Síganos en Instagram @THCNYC o visite thcnyc.com.

