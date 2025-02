The Estée Lauder Companies se asocia con Serpin Pharma, Inc para desarrollar ingredientes innovadores para el cuidado de la piel que promuevan la longevidad

ELC cambiará sustancialmente la innovación al traducir la investigación antiinflamatoria en soluciones de vanguardia para el cuidado de la piel.

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) (ELC) ha anunciado una colaboración con la empresa de biotecnología Serpin Pharma, cuyo objetivo es explorar cómo su investigación antiinflamatoria puede aplicarse en cosmética para ofrecer importantes beneficios de longevidad en el cuidado de la piel a consumidores de todo el mundo.





La asociación exclusiva acelerará el enfoque de ELC en la innovación de productos transformadores mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos en las dos décadas de investigación antiinflamatoria de Serpin Pharma, que ha dado lugar a una tecnología biotecnológica patentada que demuestra una eficacia notable en la mitigación de la inflamación perjudicial y la mejora de la resistencia celular. Serpin Pharma identificó una parte clave de una superfamilia de proteínas denominadas SERPINAS (inhibidores de serina proteasa) que potencian la capacidad natural del organismo para curar las células que sufren inflamación. Juntas, estas empresas investigan cómo puede utilizarse esta tecnología innovadora, que aprovecha la respuesta inmunitaria innata del organismo, para tratar la irritación, el envejecimiento y la sensibilidad de la piel. Actualmente, se están realizando estudios científicos para demostrar cómo la tecnología de Serpin puede aplicarse a los productos cosméticos para reducir de manera rápida y visible el envejecimiento y la irritación de la piel.

«Esta novedosa tecnología hará avanzar nuestra agenda de innovación transformadora y ampliará los límites de los descubrimientos científicos vanguardistas», declaró Carl Haney, vicepresidente ejecutivo de Innovación Global e Investigación y Desarrollo (I+D) de The Estée Lauder Companies. «En colaboración con Serpin Pharma, estamos explorando nuevas y potentes vías biológicas e ingredientes biotecnológicos avanzados para mitigar rápidamente la irritación y sensibilidad visibles de la piel para nuestros consumidores de belleza de prestigio en todo el mundo».

«Serpin Pharma se fundó sobre la base de los principios de la biomimética y en cómo la naturaleza resuelve los signos de traumatismos y lesiones», declaró Cohava Gelber, PhD, MBA, fundadora, presidenta ejecutiva y directora ejecutiva de Serpin Pharma. «Estamos adoptando un enfoque novedoso al aprovechar el mecanismo innato del organismo para resolver la inflamación. Estamos orgullosos de asociarnos con ELC para explorar la manera en que nuestra potente biotecnología puede aplicarse a los cosméticos y al cuidado de la piel».

Este trabajo se fundamenta en las décadas de liderazgo de ELC en ciencia de la longevidad, biotecnología y fermentación. La empresa está cambiando radicalmente la innovación al asociarse con empresas biotecnológicas de diversos sectores para comercializar sus innovaciones revolucionarias y aplicar sus tecnologías avanzadas al desarrollo de soluciones para el cuidado de la piel destinadas a los consumidores. También refuerza el compromiso de ELC de crear productos transformadores y novedosos para ofrecer innovaciones rápidas de comercializar y de tendencia en subcategorías, con beneficios y para ocasiones de gran demanda, como parte de la recién presentada visión estratégica Beauty Reimagined de ELC.

Con centros de I+D e innovación en todo el mundo, los científicos de ELC tienen una experiencia multidisciplinar que abarca desde la ciencia básica y las tecnologías avanzadas hasta las intersecciones de la física, la química, la biología y la ingeniería. ELC R&D cuenta con 75 años de autoridad en formulación y está profundamente integrada en la comunidad científica, presentando regularmente en eventos líderes, publicando en revistas revisadas por pares y asociándose con científicos, instituciones y académicos líderes en una amplia variedad de sectores.

Acerca de The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. es uno de los principales fabricantes, comercializadores y vendedores del mundo de productos de calidad para el cuidado de la piel, maquillaje, fragancias y cuidado del cabello, además de administrar marcas de lujo y prestigio en todo el mundo. Los productos de la empresa se venden en aproximadamente 150 países y territorios bajo marcas como: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M•A•C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, la familia de marcas DECIEM, incluidas The Ordinary and NIOD y BALMAIN Beauty.

Acerca de Serpin Pharma, Inc

Serpin Pharma es una empresa farmacéutica pionera en fase clínica dedicada al desarrollo de terapias antiinflamatorias e inmunomoduladoras innovadoras para tratar de forma eficaz las enfermedades causadas por la inflamación. Con sede en Virginia, la empresa ha desarrollado un péptido terapéutico extraordinariamente pequeño y altamente selectivo que posee una potencia asombrosa, 300 veces superior a la de su homólogo natural, la alfa-1 antitripsina (A1AT), en cuanto a sus efectos antiinflamatorios y regeneradores.

Esta innovadora plataforma farmacológica de Serpin Pharma no solo detiene la inflamación descontrolada sin comprometer el sistema inmunitario, sino que también favorece la reparación y regeneración de células y tejidos afectados por inflamaciones, lesiones o traumatismos. Con trece sólidas patentes que garantizan sus tecnologías en fase de desarrollo, Serpin Pharma se encuentra en la cúspide de avances pioneros que prometen remodelar el panorama de los tratamientos terapéuticos.

