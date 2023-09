The Estée Lauder Companies lanza la Campaña contra el Cáncer de Mama 2023: Beautifully United para ayudar a erradicar el cáncer de mama

Juntas, la Campaña contra el Cáncer de Mama de The Estée Lauder Companies y la fundación benéfica de The Estée Lauder Companies financiaron más de $118 millones para la investigación, la educación y el acceso a servicios médicos que salvan vidas en todo el mundo

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Durante más de 30 años, la Campaña contra el Cáncer de Mama de The Estée Lauder Companies (la Campaña) se dedicó a promover la posibilidad de un mundo libre de cáncer de mama para todos. Este mes de octubre, The Estée Lauder Companies (ELC) rinde homenaje al mes de sensibilización sobre el cáncer de mama lanzando la Campaña en apoyo de la comunidad mundial de lucha contra el cáncer de mama.





La Campaña, el mayor programa corporativo de impacto social de ELC, sigue inspirando acciones impulsadas por un propósito y es la piedra angular de las inversiones sociales de la empresa en la promoción de la mujer, la salud y la educación. A través de la Campaña, el ELC también apoya desde hace tiempo a las mujeres en la ciencia, la investigación y la medicina, financiando numerosas becas y programas en todo el mundo y acelerando las oportunidades para las mujeres en STEM.

La Campaña fue fundada por Evelyn H. Lauder en 1992 con el lanzamiento del emblemático lazo rosa. En una época en la que no se hablaba abiertamente del cáncer de mama, Evelyn y ELC vieron la oportunidad de concientizar sobre la enfermedad y abordar los estigmas de la salud femenina e inspiraron un movimiento mundial en torno a la misión de la Campaña de ayudar a crear un mundo libre de cáncer de mama para todos.

Juntas, la Campaña contra el Cáncer de Mama de The Estée Lauder Companies y la fundación benéfica de The Estée Lauder Companies (ELCCF) financiaron más de $118 millones en todo el mundo para la investigación, la educación y los servicios médicos que salvan vidas, con más de $93 millones destinados a la investigación médica a través de la Fundación para la Investigación del Cáncer de Mama (BCRF). La BCRF, también fundada por Evelyn Lauder en 1993, es el principal socio sin ánimo de lucro de la Campaña, que está dedicado a impulsar la investigación más prometedora del mundo para erradicar el cáncer de mama.

Con motivo del 30.° aniversario de la campaña en 2022, la ELCCF se comprometió a donar $15 millones en cinco años a la BCRF para financiar investigaciones innovadoras que contribuyan a reducir las desigualdades en el cáncer de mama y mejorar los resultados. Este estudio exhaustivo de la intersección de los determinantes sociales de la salud, las comorbilidades y la biología del cáncer de mama en las mujeres negras tiene el potencial de influir de manera significativa en las disparidades del cáncer de mama a nivel mundial. Un comité directivo diverso, así como subcomités, compuesto por expertos del BCRF en disparidades procedentes de aclamadas instituciones académicas y médicas de todo el país fijaron objetivos iniciales fundamentales para identificar las raíces de la equidad sanitaria y las disparidades en los resultados del cáncer de mama. La información procedente de miles de pacientes servirá de base para este proyecto vital de generación de datos y constituye el primer paso de esta iniciativa plurianual.

Este año, la Campaña se encargará de lo siguiente:

Apoyar a más de 60 organizaciones de todo el mundo que responden a las diversas necesidades de las comunidades locales.

Celebrar el 20.° aniversario de la Campaña contra el Cáncer de Mama en China, incluida la iluminación del N.° 1 de Wai Tan Yuan, en Shanghai.

Abordar las disparidades que existen en todo el panorama del cáncer de mama.

Financiar la investigación médica y becas en todo el mundo.

Financiar recursos y servicios médicos, incluido el acceso a mamografías/exámenes de detección para grupos vulnerables con acceso limitado a la atención sanitaria.

Ofrecer programas de apoyo, terapia y asesoramiento.

Organizar y convocar actos para fomentar la educación sobre salud mamaria con líderes de opinión y expertos clave, animando a las partes interesadas de todo el mundo a convertirse en defensores de la salud mamaria.

Emitir una llamada a la acción en Instagram (@esteelaudercompanies) el 1 de octubre para involucrar al público y recaudar fondos para la BCRF utilizando #TimeToEndBreastCancer.

Comprometer a las marcas de ELC: AERIN Beauty, Aveda, Bobbi Brown Cosmetics, Bumble and bumble, Clinique, Darphin, Dr.Jart+, Editions de Parfums Frédéric Malle, Estée Lauder, Jo Malone London, KILIAN PARIS, La Mer, Lab Series, Origins, Smashbox, TOM FORD BEAUTY y Too Faced; cada una de ellas donará a la BCRF y/o a organizaciones locales dedicadas al cáncer en todo el mundo a través de la venta de productos o de donaciones a fondo perdido (la participación de las marcas varía según el mercado).

Iluminar de rosa edificios, monumentos y lugares emblemáticos de todo el mundo para sensibilizar a la opinión pública, como el Empire State Building de Nueva York, la Torre Eiffel de París y el Burj Al Arab de Emiratos Árabes Unidos, entre otros.

“ELC tiene un compromiso inquebrantable con el impacto social, con la Campaña contra el Cáncer de Mama a la cabeza de estos esfuerzos. Estoy increíblemente orgulloso de los progresos que hemos realizado desde que mi madre, Evelyn Lauder, inició la Campaña hace más de 30 años”, declaró William P. Lauder, presidente ejecutivo de The Estée Lauder Companies Inc. “Nuestros empleados, consumidores y socios apasionados se unieron para hacer avanzar las posibilidades de las personas que se encuentran afectadas por esta enfermedad. Juntos, seguiremos impulsando el progreso, hasta hacer realidad la visión de mi madre de un mundo libre de cáncer de mama para todos”.

El llamamiento para acabar con el cáncer de mama es más urgente que nunca, ya que es el cáncer más diagnosticado en todo el mundo. Mientras el cáncer de mama sea una enfermedad potencialmente mortal, el compromiso del ELC seguirá siendo inquebrantable.

Para obtener más información, visite: ELCompanies.com/BreastCancerCampaign y @esteelaudercompanies on Instagram.

Acerca de The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. es uno de los principales fabricantes, comercializadores y vendedores del mundo de productos de calidad para el cuidado de la piel, maquillaje, fragancias y cuidado del cabello y es administrador de marcas de lujo y prestigio en todo el mundo. Los productos de la empresa se venden en aproximadamente 150 países y territorios bajo marcas como: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M-A-C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, y la familia de marcas DECIEM, incluido The Ordinary y NIOD.

