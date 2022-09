The Estée Lauder Companies lanza La Campaña contra el Cáncer de Mama 2022 para conmemorar su 30.o aniversario y generar impacto positivo en la comunidad mundial de lucha contra esta enfermedad

La Fundación Benéfica de The Estée Lauder Companies donará 15 millones de dólares en cinco años a la Fundación para la Investigación del Cáncer de Mama para financiar una investigación innovadora orientada a las desigualdades en el cáncer de mama.

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–En los 30 años transcurridos desde que Evelyn H. Lauder pusiera en marcha La Campaña contra el Cáncer de Mama de The Estée Lauder Companies (La Campaña) y creara el Lazo Rosa en 1992, la misión de La Campaña de ayudar a crear un mundo libre de cáncer de mama se ha mantenido firme. The Estée Lauder Companies (ELC) tiene un compromiso de muchos años para ayudar a las mujeres y niñas a alcanzar su máximo potencial. La Campaña, el mayor programa de impacto social corporativo de ELC, es la piedra angular de las inversiones sociales de ELC en el progreso y la salud de las mujeres, y une a personas de todo el mundo para ejercer un impacto positivo en la comunidad mundial del cáncer de mama. Como el cáncer de mama es el más diagnosticado en el mundo1, el compromiso continuo de ELC de mejorar las vidas de todas aquellas personas afectadas por la enfermedad sigue siendo inquebrantable.





De forma conjunta, La Campaña contra el Cáncer de Mama de The Estée Lauder Companies y la Fundación Benéfica de The Estée Lauder Companies (ELCCF) han destinado más de 108 millones de dólares en todo el mundo a la investigación, la educación y los servicios médicos para salvar vidas, con más de 86 millones de dólares para financiar becas de investigación médica a través de la Fundación para la Investigación del Cáncer de Mama (BCRF). Fundada en 1993 por Evelyn H. Lauder, la BCRF se dedica a impulsar la investigación más prometedora del mundo. El compromiso de ELC con la investigación del cáncer de mama, que ya lleva tres décadas, ha sido transformador. En colaboración con la BCRF, La Campaña ha contribuido a impulsar la investigación en todo el espectro de la enfermedad, desde la biología del tumor, el estilo de vida y la genética, la supervivencia, el tratamiento y la metástasis, logrando un avance decisivo en el diagnóstico, la atención y la prevención del cáncer de mama. Además, La Campaña apoya a más de 60 organizaciones en todo el mundo, lo que facilita un cambio real alineado con las diversas necesidades de las comunidades locales.

Las muertes por cáncer de mama han disminuido un 42 % en Estados Unidos desde finales de la década de 1980.2 Sin embargo, este avance no se ha dado de forma equitativa y algunas poblaciones corren mayor riesgo de sufrir los efectos adversos del cáncer de mama. En todos los grupos etarios, las mujeres negras de EE. UU. tienen más probabilidades de morir de cáncer de mama que cualquier otro grupo racial o étnico, y las tasas de mortalidad siguen siendo un 41 % más altas que las de las mujeres blancas, a pesar de la menor incidencia.3 La Campaña ha apoyado y sigue financiando las investigaciones de la BCRF, que identifican y abordan las disparidades que existen en todo el espectro del cáncer de mama. La donación de 15 millones de dólares de la ELCCF a lo largo de cinco años financiará una nueva iniciativa de investigación de la BCRF para acelerar el objetivo de La Campaña que es reducir las disparidades del cáncer de mama y mejorar los resultados. Este estudio exhaustivo que analiza el vínculo entre los determinantes sociales de la salud, las comorbilidades y la biología del cáncer de mama en las mujeres negras tiene el potencial de influir de manera importante en las disparidades del cáncer de mama a nivel mundial. Ayudará a avanzar en la atención sanitaria personalizada del cáncer de mama a través de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento para las personas con mayor riesgo de morir por la enfermedad, además de ser innovador y prometedor para toda la comunidad mundial del cáncer de mama.

William P. Lauder, presidente ejecutivo de The Estée Lauder Companies Inc., declaró: «El impacto potencial que tendrá esta iniciativa de la BCRF en la aceleración de un aspecto crucial de la investigación es tremendamente importante, ya que trabajamos colectivamente hacia un futuro más equitativo. Sé que mi madre, Evelyn Lauder, estaría muy orgullosa de los avances que hemos logrado a través de la investigación, la educación, el acceso a la atención y nuestro compromiso de ayudar a acabar con el cáncer de mama».

Logros de La Campaña a nivel mundial en los últimos 30 años:

Financiación de investigaciones médicas y becas, así como de recursos, servicios y centros médicos, incluido el acceso a mamografías y revisiones para grupos vulnerables con acceso limitado a la atención sanitaria.

Avances en las conversaciones sobre la importancia de la educación sobre la salud mamaria y la detección precoz mediante los debates entre la comunidad del cáncer de mama, los expertos médicos y los principales líderes de opinión.

Apoyo a programas de terapia y asesoramiento para que las personas con cáncer de mama y sus familias mejoren sus vidas.

Distribución de material educativo y de más de 180 millones de Lazos Rosas para sensibilizar a la población.

«El éxito de The Estée Lauder Companies reside en la vivencia de nuestros valores compartidos. Reflexionando sobre los últimos 30 años, el increíble progreso realizado por La Campaña contra el Cáncer de Mama ha tenido un impacto duradero en nuestra comunidad global. Como auténtica piedra angular de nuestros compromisos, La Campaña ha recibido el apoyo de nuestros empleados, consumidores y socios de todo el mundo. A día de hoy, sigue motivando iniciativas en personas de todas partes. Como empresa Beauty Inspired, Values Driven (inspirada en la belleza y guiada por los valores), miramos al futuro y nos comprometemos a promover un cambio positivo para todas las personas afectadas por esta enfermedad», declaró Fabrizio Freda, presidente y director ejecutivo de The Estée Lauder Companies Inc.

La Campaña llevará a cabo las siguientes acciones acordes con su misión con motivo de su 30.o aniversario:

Redoblará los esfuerzos de La Campaña para reducir las disparidades del cáncer de mama y mejorar los resultados sanitarios.

Movilizará a la apasionada plantilla de ELC para que se una en la acción y apoye a más de 60 organizaciones de todo el mundo.

Apoyará a través de 18 de las marcas de ELC: Estée Lauder, Clinique, Lab Series, Origins, La Mer, Bobbi Brown, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, AERIN Beauty, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced y Dr.Jart+. Cada una de ellas donará a la BCRF o a organizaciones locales contra el cáncer en todo el mundo, con una participación diferente según el mercado.

Convocará a líderes de opinión y defensores de la lucha contra el cáncer de mama para promover la educación y compartir mensajes importantes sobre la enfermedad.

Impulsará donaciones adicionales a la BCRF a través de ELCompanies.com/BreastCancerCampaign y varios puntos de participación.

Acelerará las comunicaciones en las redes sociales, incluidas TikTok y varias plataformas Meta, para fomentar la concientización, la recaudación de fondos y la implicación, con nuevas llamadas a la acción.

Presentará una nueva serie de historias de alcance mundial que demuestran la diversidad de la enfermedad.

Continuará con la tradición de La Campaña de iluminar edificios, monumentos y lugares emblemáticos de todo el mundo, como el Empire State Building de Nueva York, la Torre Eiffel de París y la LOTTE WORLD TOWER de Seúl, con luces de color rosa para concientizar sobre la importancia de la salud mamaria.

Seguirá produciendo y distribuyendo material informativo y Lazos Rosas en todo el mundo.

Mientras el cáncer de mama siga siendo una enfermedad potencialmente mortal, el compromiso de The Estée Lauder Companies con esta importante labor no cesará. It’s #TimeToEndBreastCancer.

ACERCA DE THE ESTÉE LAUDER COMPANIES INC.



The Estée Lauder Companies Inc. es uno de los líderes mundiales en fabricación, comercialización y venta de productos cosméticos, maquillaje, fragancias y productos para el cuidado del cabello. Los productos de la empresa se venden en más de 150 países y territorios con marcas registradas, entre ellas: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M•A•C, La Mer, Bobbi Brown, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, y la familia de marcas DECIEM, incluidas The Ordinary y NIOD.

