The Estée Lauder Companies finaliza la adquisición de la marca Tom Ford

ELC otorga la licencia de la marca registrada TOM FORD a Zegna Group para moda y accesorios y a Marcolin Group para anteojos

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) (“ELC”) anunció hoy que finalizó su adquisición de la marca TOM FORD y ahora es la única propietaria de la marca TOM FORD y de todas sus propiedades intelectuales.

Las administraciones de ELC y sus licencias con Ermenegildo Zegna N.V. (NYSE: ZGN) (“Zegna Group”) y Marcolin Group brindan continuidad y permiten una ulterior evolución de la marca TOM FORD como una de las marcas de lujo globales más prestigiosas del siglo XXI.

Como se anunció previamente, el acuerdo valúa la empresa total en $2,8 mil millones. Al cierre, ELC pagó aproximadamente $2,25 mil millones. Este monto fue financiado en efectivo y con lo obtenido de la emisión del documento comercial, así como también $250 millones recibidos de Marcolin. Un monto agregado adicional de $300 millones en pagos diferidos de ELC a los vendedores con vencimientos a partir de julio de 2025. El resto de la valuación total de la empresa está reflejado en la adquisición de TOM FORD FASHION por el Zegna Group.

# # #

Las declaraciones a futuro de este comunicado de prensa, que incluyen aquellas relacionadas con los beneficios y otras expectativas para TOM FORD comprenden riesgos e incertidumbres. Entre los factores que pueden causar que los resultados actuales difieran de esas declaraciones a futuro se incluyen las condiciones económicas actuales y otras condiciones, que abarcan la volatilidad en el mercado global, las acciones de los minoristas, los proveedores y consumidores, la competencia, la transición y el éxito continuo de la relación de colaboración de las partes involucradas en la adquisición y las licencias, las capacidades para implementar los planes comerciales futuros y aquellos factores de riesgo descriptos en el informe anual de ELC en el Formulario 10-K para el año que finalizó el 30 de junio de 2022.

Acerca de The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. es uno de los fabricantes, comerciantes y vendedores líderes en el mundo de productos de calidad para el cuidado de la piel, maquillaje, fragancias y cuidado del cabello, y es administradora de destacadas marcas de lujo y prestigio a nivel mundial. Los productos de la empresa se venden en aproximadamente 150 países y territorios con las siguientes marcas registradas: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, y la familia de marcas DECIEM, entre las que se incluyen The Ordinary y NIOD.

