The Estée Lauder Companies emitirá bonos preferentes por valor de 2000 millones de dólares

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) acaba de anunciar la oferta y cotización de 700 millones de dólares correspondientes al capital de sus bonos preferentes al 4,375 % con vencimiento en 2028, 700 millones de dólares correspondientes al capital de sus bonos preferentes al 4,650 % con vencimiento en 2033 y 600 millones de dólares correspondientes al capital de sus bonos preferentes al 5,150 % con vencimiento en 2053.

Esta oferta se realizó en virtud de una declaración de registro efectiva presentada por The Estée Lauder Companies Inc. ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. el 20 de mayo de 2021. El cierre de la oferta está previsto para el 12 de mayo de 2023.

La Compañía tiene previsto utilizar los ingresos netos de la oferta para fines corporativos generales, entre los que pueden incluirse gastos de explotación, capital circulante, gastos de capital y amortización y reembolso de empréstitos a corto o largo plazo, incluido el pagaré comercial en circulación a medida que llegue su vencimiento. A la espera de cualquier solicitud específica, la Compañía podrá invertir inicialmente los fondos en valores negociables a corto plazo.

BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, BNP Paribas Securities Corp. y MUFG Securities Americas Inc. son los gestores conjuntos de la oferta. Para obtener copias del suplemento de folleto y del folleto adjunto, cuando estén disponibles, póngase en contacto con BofA Securities, Inc. 201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte, NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department, llamando al número gratuito 1-800-294-1322; Citigroup Global Markets Inc. c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, llamando al número gratuito 1-800-831-9146 o enviando un correo electrónico a prospectus@citi.com o con J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, Attn: Prospectus Department, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o llamando al 1-866-803-9204.

También estará disponible una copia electrónica del suplemento de folleto y del folleto adjunto en el sitio web de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., en la siguiente dirección http://www.sec.gov.

El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de los bonos, ni se realizará venta alguna de estos en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación conforme a la legislación sobre valores de dicha jurisdicción. La declaración de registro correspondiente a los bonos entró en vigor el 20 de mayo de 2021, y esta oferta se realiza mediante un suplemento de prospecto.

Acerca de The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. es uno de los líderes mundiales en fabricación, comercialización y venta de productos cosméticos, maquillaje, fragancias y productos para el cuidado del cabello, además de administrador de importantes marcas de lujo y prestigio en todo el mundo. Los productos de la empresa se venden en más de 150 países y territorios con marcas registradas, entre ellas: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M•A•C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+ y la familia de marcas DECIEM, incluidas The Ordinary y NIOD.

