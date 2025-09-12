The Estée Lauder Companies designa a René Lammers como director general de Investigación y Desarrollo

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) anunció hoy la designación de René Lammers, Ph.D. como vicepresidente ejecutivo y director general de Investigación y Desarrollo a partir del 1 de octubre de 2025. El señor Lammers estará bajo las órdenes directas de Stéphane de La Faverie, presidente y director ejecutivo, y se sumará al equipo directivo de la empresa.









"René es un líder excepcional e innovador cuyo profundo conocimiento científico, perspectiva global y pasión por el desarrollo de productos de vanguardia serán decisivos en la transformación de nuestra estrategia de investigación e innovación para alinearla a nuestro enfoque centrado en el consumidor", afirmó el señor de La Faverie. "La creación de innovación transformadora es esencial para nuestra visión estratégica de Beauty Reimagined y, con el liderazgo de René, estamos enriqueciendo nuestra capacidad para ofrecer aún más productos revolucionarios, así como innovaciones de tendencia de manera más ágil en todos los segmentos de precios de prestigio. Con esta incorporación, me entusiasma que mi equipo directivo ya esté completo y listo para guiar a la empresa en su próxima etapa de crecimiento y transformación".

En el rol de director general de Investigación y Desarrollo, el señor Lammers guiará la evolución de las capacidades globales de Investigación y Desarrollo de The Estée Lauder Companies, entre ellas la innovación clínica y de los productos, los asuntos científicos, la estrategia de reglamentación y las nuevas tecnologías en todo el catálogo de marcas de la empresa. Contribuirá a potenciar el modelo de innovación de alto nivel de la empresa, proponiendo tecnologías revolucionarias y nuevas plataformas basadas en la ciencia que mejoren el rendimiento, la calidad, la seguridad y la sostenibilidad. Supervisará los Centros de Investigación y Desarrollo que la empresa tiene en todo el mundo y pondrá énfasis en proporcionar una innovación de tendencia que sea rápidamente comercializable en todas las subcategorías, beneficios y ocasiones con un alto nivel de demanda. También promoverá la colaboración con instituciones científicas y académicas internacionales destacadas e impulsará innovaciones externas adicionales con socios estratégicos, en especial en áreas fundamentales como la biotecnología y la ciencia de la longevidad.

Gracias a sus casi 30 años de experiencia, el señor Lammers aportará una mezcla inusual de un profundo conocimiento científico con la pasión por servir a los consumidores. Esto lo hace un líder ideal para crear una innovación transformadora, que es una de las prioridades del plan de acción de Beauty Reimagined. Su enfoque centrado en el consumidor y su capacidad comprobada para desarrollar innovaciones a gran escala ayudarán a activar el crecimiento de todas las categorías y canales al tiempo que se fortalecerán la tradición de excelencia científica y la confianza de los clientes.

Antes de unirse a The Estée Lauder Companies, el señor Lammers formó parte de PepsiCo, donde hasta hace poco ocupaba el cargo de vicepresidente ejecutivo y director científico y supervisaba una estructura global de Investigación y Desarrollo de 3000 personas. Allí, creó y amplió algunos de los productos alimenticios y bebidas más amados en el mundo, ya que dio forma a innovaciones que alcanzaron y complacieron a una variedad de consumidores en todo el planeta. Encabezó el programa científico y tecnológico de PepsiCo, hizo crecer plataformas de miles de millones de dólares e impulsó innovaciones revolucionarias y mejoras en la sostenibilidad que integraron el rigor científico con el conocimiento de los consumidores. Antes de PepsiCo, René ocupó altos cargos directivos en Unilever, donde desarrolló tecnologías vanguardistas de manera transversal en las áreas de cuidado personal, cuidado del hogar y el lavado de prendas, y estableció polos de innovación en todo Europa y Asia.

El señor Lammers posee un doctorado en Química Orgánica de la Delft University of Technology y una maestría de la Universidad de Leiden. En la actualidad forma parte del directorio del Salón de Ciencias de Nueva York (New York Hall of Science, NYSCI) y actúa como comisionado de la National Commission on Innovation and Competitiveness Frontiers (Comisión Nacional de Innovación y Límites de la Competitividad), una iniciativa del U.S. Council on Competitiveness (Consejo de Competitividad).

Nota de advertencia sobre las declaraciones prospectivas



Las declaraciones en este comunicado de prensa podrían constituir declaraciones prospectivas con el significado de la Ley de Reforma de los Litigios sobre Valores Privados de 1995. Dichas declaraciones incluyen las que figuran en varias citas. Si bien la empresa considera que sus expectativas se basan en presunciones razonables dentro de los límites de su conocimiento de sus negocios y operaciones, los resultados reales podrían diferir de manera sustancial de las expectativas de la empresa. Entre los factores que podrían ocasionar que los resultados reales difieran de las expectativas se encuentran la capacidad de implementar su estrategia con éxito, incluida Beauty Reimagined y la recuperación de ganancias y el plan de crecimiento de la empresa; la transición exitosa de su liderazgo; y otros factores descritos en las presentaciones que la empresa hace ante la Comisión de Bolsa y Valores, incluidas las últimas presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores. La empresa no asume ninguna responsabilidad de actualizar las declaraciones prospectivas que se efectúan en el presente o en otro medio.

Acerca de The Estée Lauder Companies



The Estée Lauder Companies Inc. es uno de los principales fabricantes, comercializadores y vendedores del mundo de productos de calidad para el cuidado de la piel, maquillaje, fragancias y cuidado del cabello, y es administrador de marcas de lujo y prestigio en todo el mundo. Los productos de la Compañía se venden en aproximadamente 150 países y territorios bajo marcas como: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, la familia de marcas DECIEM, incluidas The Ordinary y NIOD, y BALMAIN Beauty.

ELC-C



ELC-L

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Relaciones con la prensa:

Brendan Riley

briley@estee.com

Relaciones con los inversores:

Rainey Mancini

rmancini@estee.com