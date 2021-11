The Estée Lauder Companies designa a Mark Loomis para liderar la empresa en Norteamérica

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–The Estée Lauder Companies (NYSE:EL) («ELC») ha anunciado hoy el nombramiento de Mark Loomis, actual presidente de la región Asia Pacífico, como presidente para Norteamérica, puesto que entrará en vigencia el 1 de febrero de 2022. Mark dependerá directamente de Fabrizio Freda, presidente y director ejecutivo, y seguirá siendo miembro del equipo directivo ejecutivo de ELC. Más adelante se anunciará su sucesor en la dirección de la región de Asia Pacífico.





«Estamos encantados de que Mark asuma el liderazgo de nuestro mercado doméstico en Norteamérica», indicó Fabrizio Freda, presidente y director ejecutivo . «Mark ha construido y dirigido con éxito organizaciones de alto rendimiento a lo largo de sus 25 años en The Estée Lauder Companies. Ha conseguido resultados increíbles gracias a su liderazgo estratégico visionario y a su estilo de colaboración. Ansío que sigamos con nuestro estrecho trabajo mientras Mark dirige a nuestro talentoso equipo de Norteamérica para aprovechar sus éxitos en esta región que sigue ganando impulso».

Como presidente en Norteamérica, las responsabilidades de Mark incluirán guiar al equipo directivo de esta región para ayudar a maximizar las ventas, la rentabilidad y el crecimiento de la cuota de mercado en el dinámico y cambiante mercado doméstico de la compañía. Aprovechará los numerosos éxitos de la región, con su experiencia comercial, para ayudar a impulsar la estrategia empresarial, alimentar la recuperación y desbloquear las oportunidades entre las marcas, los consumidores y los canales.

Mark será el responsable de obtener los mejores resultados en Estados Unidos y Canadá en todas las marcas y canales. En estrecha colaboración con el equipo de liderazgo de Norteamérica, impulsará la transformación continua de ELC como una organización que da prioridad a lo digital, impulsada por Internet. Aprovechará las sólidas relaciones de la empresa con los minoristas para ayudar a optimizar la productividad y crear experiencias omnicanal extraordinarias para los consumidores.

Mark colaborará activamente con los presidentes de Grupo y de Marca de ELC y con los líderes de Función en temas como la suficiencia de las líneas de innovación, la creación de un mayor valor de marca y la asignación de recursos a las mayores oportunidades de crecimiento. Fomentará la cultura organizativa de la región para permitir que las marcas ejecuten sus estrategias con todo el apoyo, el enfoque, la velocidad y la agilidad, al tiempo que impulsa una mayor integración y las mejores prácticas en toda la cartera.

Mark ha tenido una carrera ejemplar de 25 años en ELC, una gran parte de ella en Asia, con una profunda experiencia de liderazgo global que abarca las marcas, los canales, las regiones y las filiales de la empresa. En estos puestos, ha obtenido resultados excepcionales, liderando con éxito mercados de belleza estratégicamente importantes, incluidos los negocios de ELC en Canadá y Japón.

Como presidente para Asia Pacífico desde 2018, Mark ha encaminado a la región a nuevas y extraordinarias alturas a través de estrategias regionales que apoyan la aceleración del negocio y las operaciones comerciales para impulsar el crecimiento en las 13 filiales de Asia Pacífico. Su tenacidad a la hora de identificar e impulsar oportunidades de negocio clave ayudó a aumentar las ventas netas de Asia/Pacífico de forma significativa y a duplicar el negocio en línea de la región entre los años fiscales 2019 y 2021.

Mark desempeñó un papel decisivo en la iniciativa de transformación de varios años de la empresa, centrada en elevar y hacer crecer el negocio de la compañía en la región de Asia Pacífico y en ganarse al consumidor chino dentro y fuera del país. Ha colaborado estrechamente con Joy Fan, la recientemente nombrada presidenta y directora ejecutiva en China, así como con el equipo de Travel Retail, en uno de los mercados de belleza de prestigio más competitivos y dinámicos del mundo. También ha sido fundamental para el desarrollo de iniciativas en toda la empresa destinadas a satisfacer a los consumidores con rapidez, innovación y relevancia local, incluida la inversión de la empresa en la primera planta de fabricación en Japón, la expansión de las capacidades de innovación de ELC a través de su nuevo Centro de Innovación de China en Shanghái, así como la adquisición de Dr.Jart+ y Do The Right Thing en 2019.

«A lo largo de su mandato, Mark ha demostrado un compromiso inalterable con el éxito empresarial, imponiendo al mismo tiempo el profundo respeto de todas las personas con las que se relaciona y cultivando un fuerte sentimiento de ambición, pertenencia y orgullo en toda la empresa», declaró William P. Lauder, presidente ejecutivo. «La capacidad de liderazgo inspiradora de Mark, su marcada visión estratégica y su enfoque en el rendimiento y los resultados del negocio sólo son equiparables a su compromiso con nuestros equipos, lo que hace que sea el más adecuado para asumir este papel al frente del mercado doméstico de ELC en Norteamérica».

Advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa pueden constituir declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Dichas declaraciones pueden referirse a nuestras expectativas en cuanto a ventas, beneficios u otros resultados financieros y liquidez en el futuro, otras medidas de rendimiento, introducción de productos, entrada en nuevas regiones geográficas, iniciativas de tecnología de la información, nuevos métodos de venta, nuestra estrategia a largo plazo, reestructuración y otros cargos y los ahorros de gastos resultantes, y futuras operaciones o resultados operativos. Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de nuestras declaraciones prospectivas se describen en las presentaciones de la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, incluyendo su Informe Anual en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 30 de junio de 2021. La empresa no asume ninguna responsabilidad de actualizar las declaraciones prospectivas realizadas en este documento o por otros medios.

Acerca de The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. es uno de los líderes mundiales en fabricación, comercialización y venta de productos cosméticos, maquillaje, fragancias y productos para el cuidado del cabello. Los productos de la empresa se venden en más de 150 países y territorios con marcas registradas, entre ellas: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M•A•C, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+ y la familia de marcas DECIEM, incluidas The Ordinary y NIOD.

ELC-C



ELC-L

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Inversores: Rainey Mancini

rmancini@estee.com

Prensa: Jill Marvin

jimarvin@estee.com