The Estée Lauder Companies culmina la adquisición de DECIEM

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) (“ELC”) anuncia que ha completado la adquisición de la empresa canadiense, integrada verticalmente y multimarca DECIEM Beauty Group Inc. (“DECIEM”). Las primeras inversiones de ELC en DECIEM datan de 2017 y aumentó su participación para convertirse en propietario mayoritario en 2021. Recientemente ejerció su opción de compra de los intereses restantes en DECIEM después de un período de tres años. ELC cerró la compra de los intereses restantes el 31 de mayo de 2024 utilizando el efectivo disponible por un valor estimado de USD 860 millones. La inversión total, neta de efectivo, fue de aproximadamente USD 1700 millones en los tres tramos. Estas cantidades están sujetas a ajustes posteriores al cierre de conformidad con el acuerdo.





Conocida como “The Abnormal Beauty Company”, la dedicación de DECIEM a la transparencia de los ingredientes, la agilidad, las capacidades integrales y la apasionada comunidad mundial de devotos del cuidado de la piel contribuyen a ampliar la cartera de productos de cuidado de la piel de ELC para llegar a un número aún mayor de consumidores de todo el mundo. La estrategia multimarca de la empresa, claramente innovadora e impulsada por una estructura ágil y verticalmente integrada, permite crear y captar rápidamente oportunidades y tendencias para deleitar a los consumidores de cualquier parte del mundo. La marca insignia de DECIEM, The Ordinary, es un transformador revolucionario del sector muy apreciado por los consumidores que se situó entre las dos primeras marcas de cuidado de la piel de prestigio en sus mercados nacionales de Canadá y Estados Unidos, y entre las cuatro primeras en Francia, Alemania y Reino Unido durante el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024.

“Estamos sumamente orgullosos de los logros de DECIEM”, declaró Fabrizio Freda, presidente y director ejecutivo de ELC. “En nuestros siete años de asociación, DECIEM ha logrado un crecimiento impresionante al tiempo que continúa con su misión principal de reimaginar el cuidado de la piel eficaz y de alta calidad para los consumidores diversos y sofisticados de nuestros días. Como organización nativa digital con un seguimiento altamente comprometido entre los consumidores mileniales y de la generación Z, DECIEM ayuda a expandir estratégicamente nuestra cartera de cuidado de la piel, y creemos que hay muchas más oportunidades de crecimiento emocionantes por delante”.

“The Estée Lauder Companies se convierte hoy en el hogar definitivo de DECIEM”, declaró Nicola Kilner, cofundadora y directora ejecutiva de DECIEM. “Nuestro fundador, Brandon, se propuso revolucionar el mundo de la belleza, y este pensamiento ha sido adoptado por ELC durante los últimos siete años de nuestra asociación. Su apoyo, junto con la energía de nuestro talentosísimo equipo, nos ha permitido fortalecer nuestras capacidades operativas y entrar en nuevos mercados, manteniéndonos fieles a nuestros valores fundacionales de transparencia, calidad y autenticidad”.

Gracias a su estrategia de inversión progresiva, ELC ha podido construir una asociación a largo plazo con DECIEM, arraigada en un legado compartido de innovación y emprendimiento. Desde 2017, DECIEM ha aprovechado la infraestructura y los recursos de ELC para ampliar el alcance de los consumidores en todo el mundo e impulsar una mayor rentabilidad a través de la eficiencia operativa.

En respuesta al deseo de los consumidores de conseguir un cuidado de la piel eficaz y respaldado por la ciencia, The Ordinary se encuentra en el nivel de ELC de marcas en expansión, cada una con unas ventas netas de entre USD 500 millones y 1000 millones. En los dos últimos años, gracias a la profunda experiencia y a la red internacional de ELC, The Ordinary ha ampliado su alcance global con lanzamientos en mercados clave como India, Oriente Medio y Sudáfrica. Y, en los últimos tres años, The Ordinary ha aumentado la innovación como porcentaje de las ventas, impulsada por los lanzamientos tan solicitados de Multi-Peptide Lash and Brow Serum, Multi-Peptide Eye Serum y Soothing & Barrier Support Serum, toda una declaración del enfoque continuo de la marca en el desarrollo de productos revolucionarios.

Fundada en 2013 por el difunto Brandon Truaxe, un visionario que defendió la autenticidad y la transparencia en la industria de la belleza, DECIEM se unió a ELC con capacidades de incubación de marcas y una cartera que, además de The Ordinary, también incluye NIOD, pionera en la ciencia de la piel basada en la tecnología, y AVESTAN, una marca de fragancias que honra la visión de Brandon. DECIEM tiene su sede en Toronto (Canadá), donde también se encuentran sus cinco laboratorios internos, y está dirigida por Nicola Kilner, cofundadora y directora ejecutiva, y Jesper Rasmussen, vicepresidente sénior y director general mundial.

“DECIEM es una empresa excepcional con marcas auténticas, productos imprescindibles altamente eficaces y una relación transparente y atractiva con sus devotos consumidores de todo el mundo”, señaló Stéphane de La Faverie, presidente ejecutivo del Grupo, ELC. “Hemos disfrutado de una fantástica asociación durante los últimos siete años, y estamos encantados de seguir en este viaje juntos”.

“DECIEM y sus marcas encarnan los valores de persistencia intrépida, calidad inflexible y profunda integridad que configuran la manera en que hacemos negocios en The Estée Lauder Companies”, comentó William P. Lauder, presidente ejecutivo de ELC. “Agradecemos a todo el equipo de DECIEM por su liderazgo y duro trabajo, y estamos tremendamente emocionados por ver lo que podemos seguir logrando juntos en los próximos meses y años”.

Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa, incluidas las que se refieren a las expectativas de DECIEM y a los beneficios continuados de la adquisición, implican riesgos e incertidumbres. Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran de forma sustancial de esas declaraciones prospectivas incluyen las actuales condiciones económicas, geopolíticas y de otro tipo en el mercado mundial, las acciones de los minoristas, proveedores y consumidores, la competencia, la integración en curso del negocio de DECIEM o la capacidad de implementar el plan estratégico a largo plazo de DECIEM, además de aquellos factores de riesgo descritos en el informe anual de ELC en el Formulario 10-K para el año finalizado el 30 de junio de 2023.

Acerca de The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. es uno de los principales fabricantes, comercializadores y vendedores del mundo de productos de calidad para el cuidado de la piel, maquillaje, fragancias y cuidado del cabello, además de administrar marcas de lujo y prestigio en todo el mundo. Los productos de la empresa se venden en aproximadamente 150 países y territorios bajo marcas como: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M•A•C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+ y la familia de marcas DECIEM, incluidas The Ordinary y NIOD.

