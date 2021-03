The Estée Lauder Companies anuncia un nuevo Centro de Equidad y Participación de Excelencia

Se nombra a Nicole Monson para liderar el Centro de Excelencia como vicepresidenta sénior de Equidad y Participación

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–The Estée Lauder Companies (NYSE:EL) anunció hoy que ha creado un nuevo Centro de Equidad y Participación de Excelencia (COE). La creación de este nuevo centro refleja los valores principales y los compromisos de The Estée Lauder Companies (ELC) para generar una mayor equidad y representación en cada una de las áreas de su negocio, que abarca desde sus empleados hasta sus consumidores





El Centro de Equidad y Participación de Excelencia será dirigido por Nicole Monson, que ha sido nombrada como vicepresidenta sénior de Equidad y Participación. Nicole estará bajo las órdenes de Michael O’Hare, vicepresidente ejecutivo de Recursos Humanos Globales.

Los eventos de 2020 y el movimiento a favor de la igualdad racial han resaltado la necesidad de que cada empresa actúe para promover la representación equitativa, el apoyo y la inclusión en todas sus organizaciones. Al realizar actividades que abarcan desde la evaluación y la evolución del grado de interacción de la empresa con los empleados en todo el mundo hasta el logro de una mayor colaboración en todas sus marcas, regiones y funciones, ELC continúa emprendiendo una acción significativa, estratégica y acelerada para impulsar un cambio duradero.

Al basarse en el Compromiso para actuar por la equidad racial actual de ELC, las medidas sobre la igualdad salarial y demás actividades en el presente, la creación del Centro de Equidad y Participación de Excelencia refleja la inversión de ELC en un enfoque específico y holístico para impulsar el progreso sostenible y promover las habilidades de los talentos diversos de la empresa a través de una participación más profunda, los avances en las carreras, los programas de desarrollo, las prácticas de contratación y demás.

“Nuestra misión colectiva es ser la empresa de belleza prestigiosa más inclusiva, equitativa y diversa a nivel mundial para nuestros empleados y consumidores. Esta importante capacidad nueva mejorará la participación de los empleados y generará una mayor equidad en toda la empresa en la actualidad, mientras que brinda una plataforma estratégica para ampliar y desplegar este trabajo en el futuro”, señaló Fabrizio Freda, presidente y director ejecutivo. “Sabemos que un cambio auténtico lleva tiempo, dedicación y una estrategia clara, y continuaremos destinando recursos concentrados y significativos para acelerar el cumplimiento de este objetivo”.

“Desde la fundación de nuestra empresa, nuestros empleados talentosos han estado en el centro de nuestro negocio y son los impulsores más importantes de nuestro éxito. Si bien estamos orgullosos de lo que hemos logrado en la empresa hasta ahora, nos comprometemos a impulsar la equidad y la participación a largo plazo”, manifestó William P. Lauder, director ejecutivo. “La vasta experiencia y el gran conocimiento en materia de recursos humanos y el entorno legal global de Nicole, junto con su capacidad demostrada para influir de manera positiva en la cultura de ELC, han sido muy valiosos para la empresa. Confiamos en su liderazgo continuo al mando de este nuevo Centro de Excelencia”.

Como vicepresidenta sénior de Equidad y Participación, Nicole será un miembro importante del Equipo de Liderazgo Sénior de ELC y trabajará en todas las áreas del negocio para desarrollar la estrategia de Equidad y Participación de los Empleados de la compañía y las capacidades en toda la empresa a largo plazo. Encabezará el desarrollo y la implementación de iniciativas de Equidad y Participación proactivas para generar una fuerza de trabajo que sea más representativa y más receptiva para todas las personas de todos los grupos étnicos, donde todos tengan la misma oportunidad de lograr el éxito.

El Centro de Equidad y Participación de Excelencia se creó para ser un socio estratégico y complementario en toda la empresa para los demás líderes y unidades de negocio de ELC centrado en asuntos relacionados con los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), incluidos Recursos Humanos; el COE de Inclusión, Diversidad y Equidad (IDE); Comunicaciones, Ciudadanía y Sostenibilidad Globales (GCCS); Asuntos Públicos Globales y demás. En esta línea, Nicole trabajará de cerca con los líderes de RR. HH. y el COE de IDE para desarrollar programas a fin de garantizar el tratamiento justo, inclusivo y equitativo de los empleados en todo el mundo con énfasis en abordar el conflicto e implementar sistemas de apoyo para los empleados de color, asegurando la igualdad salarial, la aplicación de políticas y el acceso a carreras profesionales y la aplicación de la visión y estrategia de equidad y participación de ELC. Asimismo, Nicole encabezará la Iniciativa de Equidad Racial de la empresa, que incluye finalizar e implementar una estrategia para garantizar que ELC logre sus Compromisos de Equidad Racial.

Nicole cuenta con una amplia trayectoria demostrada de brindar a los socios comerciales asesoramiento legal estratégico en una amplia gama de asuntos de empleo y cumplimiento, antecedentes que le serán muy útiles en su nuevo cargo. En su más reciente puesto como vicepresidenta sénior, asesora jurídica adjunta de Empleo Global, Ética y Privacidad Legal, Nicole supervisó a los equipos de Derecho Laboral, Ética y Privacidad Legal y trabajó para impulsar la estrategia Legal de empleo, ética y privacidad global a fin de proteger los intereses de la empresa y reducir los riesgos relacionados con las leyes y normas nuevas, el crecimiento de las plataformas digitales, las nuevas adquisiciones globales y un mayor entorno normativo. Desde que se incorporó a la empresa en 2014 como vicepresidenta, asesora de empleo, su función se ha ampliado y ha evolucionado de manera permanente con el agregado de responsabilidades nuevas.

La influencia de Nicole en la cultura organizacional de ELC se ha extendido más allá de su rol y responsabilidades oficiales. Como miembro del Consejo de Diversidad de ELC, como así también de la ‘Red de líderes y ejecutivos negros’ y la ‘Red de liderazgo de las mujeres’ de los Grupos de Recursos para los Empleados de ELC, Nicole se ha mostrado entusiasmada por promover la cultura del respeto, la inclusión y la pertenencia. Recientemente se convirtió en la patrocinadora ejecutiva de She’s Howard: Own Your Power, la alianza de ELC con la Universidad de Howard para apoyar el éxito de los alumnos de la universidad a través del aprendizaje experimental, la orientación profesional, la capacitación profesional y las oportunidades de mentoría de autoempoderamiento.

Además de sus numerosos aportes a ELC, Nicole es una experta muy reconocida y líder de opinión. Ha sido invitada como oradora por muchas organizaciones locales y nacionales. En particular, Nicole ha sido elegida para ser incluida en el Ranking nacional de los 100 principales abogados negros, una red de élite de abogados exitosos e influyentes con reputación por brindar una representación legal excelente en sus áreas de práctica respectivas.

Nicole cuenta con más de 20 años de vasta experiencia en el derecho y el cumplimiento de normas laborales y de empleo. Obtuvo su título de J.D. (doctorado en derecho) en la Facultad de Derecho de la Universidad de Howard y su B.A. (licenciatura) en Spelman College.

Acerca de The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. es una de las empresas líderes mundiales en fabricación y comercialización de productos de cuidado de la piel, maquillaje, fragancias y productos para el cabello de primera calidad. Los productos de la empresa se venden en unos 150 países y territorios bajo nombres de marca que incluyen: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, BECCA, Too Faced y Dr. Jart+.

