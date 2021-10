The Estée Lauder Companies anuncia que Cedric Prouvé, Presidente del Grupo Internacional, se retirará tras una carrera excepcional

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Hoy, The Estée Lauder Companies (NYSE:EL) (“ELC”) ha anunciado que, tras 27 años en la compañía, Cedric Prouvé, Presidente del Grupo, International, ha tomado la decisión de retirarse a partir del 30 de junio de 2022. El sucesor de Cedric será anunciado en breve, y Cedric se asociará con esta persona a partir de febrero de 2022 para apoyar una transición fluida y exitosa.

Cedric, un líder global visionario y muy respetado, ha dirigido, junto con sus excelentes equipos globales, el negocio internacional ganador de ELC -incluidos todas las ventas y beneficios fuera de Norteamérica, todas las actividades de las filiales de ventas y las relaciones con los distribuidores en todo el mundo, así como el negocio de Travel Retail- desde 2003. A lo largo de su excepcional carrera, Cedric ha sido fundamental para elevar y hacer operativa la red global de Presidentes de Región y Directores Generales de Filiales de la compañía, y ha colaborado estrechamente con los Presidentes de Grupo y de Marca y con los Líderes de Función para integrar las estrategias globales de marketing en los mercados internacionales.

Bajo el liderazgo de Cedric, el negocio internacional de ELC ha crecido significativamente desde 2003 – de aproximadamente el 43% del negocio a aproximadamente el 77% del negocio en el año fiscal 2021. Durante su mandato, la organización internacional de la compañía se ha expandido a más de 35 filiales que hacen negocios en más de 150 países y territorios a través de nuestra trayectoria internacional, con inversiones estratégicas en talento, relaciones con terceros y estructuras de innovación en mercados establecidos y emergentes.

“En una industria que cambia rápidamente, la visión estratégica de Cedric, su estilo de liderazgo inspirador y su capacidad única para crear equipos han sido fundamentales para el éxito del negocio internacional de ELC, y estamos bien posicionados para el crecimiento futuro”, dijo Fabrizio Freda, Presidente y Director General . “He disfrutado mucho de mi estrecha colaboración con Cedric a lo largo de los años, y me gustaría darle las gracias por dirigir nuestra organización internacional con una gran mezcla de entusiasmo, consideración y, sobre todo, amabilidad. Extrañaremos su energía positiva, su estilo dinámico, su carácter afectuoso y su profunda experiencia internacional”.

Entre los muchos logros de Cedric, desempeñó un rol clave en el establecimiento de la estructura internacional de la empresa, ayudando a desarrollar e implementar el exitoso marco regional y de filiales de ELC. Dentro de esa estructura, ha creado un equipo diverso de destacados expertos globales y locales, alimentando relaciones profundas y duraderas con los presidentes de región y los directores generales de las filiales de todo el mundo, y fomentando estrechos vínculos con los principales minoristas y socios comerciales globales.

Durante su mandato, Cedric patrocinó muchas iniciativas empresariales y prioridades estratégicas de transformación para ayudar a garantizar que la empresa esté creando las capacidades adecuadas en la región de Asia/Pacífico (APAC) y en China, su segundo mercado nacional. Desde los primeros días de este trabajo estratégico, Cedric ayudó a dar forma a la propuesta de la cadena de valor que finalmente dio lugar a la puesta en marcha del nuevo Centro de Innovación de ELC en Shanghái y de su planta de fabricación en Japón, que serán fundamentales para seguir posicionando a la empresa para el crecimiento a largo plazo en la región y en todo el mundo.

Desde que se incorporó a ELC en 1994, la trayectoria profesional de Cedric ha incluido funciones de liderazgo que abarcan regiones, filiales y áreas de negocio. Se incorporó a la empresa como Gerente General (GM) de Travel Retail en la región APAC, y poco después añadió la responsabilidad de GM para la filial de Singapur. También ocupó el cargo de Vicepresidente, Director General de Travel Retail en todo el mundo, donde se enfrentó a una amplia gama de desafíos y gestionó de forma proactiva las oportunidades derivadas de la introducción de nuevas marcas y programas de marketing especializados para el canal de Travel Retail. Antes de su ascenso a Presidente del Grupo, Internacional, Cedric fue Presidente y Director General de la filial de Japón.

“A lo largo de su carrera, la aguda capacidad de Cedric para liderar con los valores de nuestra compañía y fomentar asociaciones significativas en toda la empresa ha dado lugar a importantes contribuciones en todo el negocio, al tiempo que ha enriquecido la cultura de nuestra compañía”, dijo William P. Lauder, Presidente Ejecutivo . “Todos nos hemos beneficiado de las ideas estratégicas de Cedric y de su estilo de comunicación franco y carismático. En nombre de la empresa y de la familia Lauder, me gustaría desear a Cedric lo mejor en su merecido retiro.”

Acerca de The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. es uno de los principales fabricantes, comercializadores y vendedores del mundo de productos de calidad para el cuidado de la piel, maquillaje, fragancias y cuidado del cabello. Los productos de la empresa se venden en aproximadamente 150 países y territorios bajo marcas como: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M-A-C, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr. Jart+, y la familia de marcas DECIEM, incluidas The Ordinary y NIOD.

