The Estée Lauder Companies anuncia nuevos nombramientos directivos en la región de Asia Pacífico y la promoción de China

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–The Estée Lauder Companies (NYSE:EL) («ELC») ha anunciado hoy las siguientes novedades para su dirección en la región de Asia Pacífico, que entrarán en vigor el 1 de febrero de 2022.





Joy Fan será ascendida a presidenta y directora ejecutiva en China. Dependerá de forma directa de Peter Jueptner en su nuevo cargo de presidente internacional, y seguirá formando parte del equipo directivo ejecutivo de ELC.

Tras el reciente anuncio de que Mark Loomis, actual presidente en Asia Pacífico, asumirá un nuevo cargo como presidente en Norteamérica, Matthew Growdon, actual director general en Japón, será ascendido a vicepresidente sénior y director general en Asia Pacífico, también bajo las órdenes directas de Peter. Pasará a ser miembro del equipo directivo ejecutivo y estará al frente de todos los mercados de Asia Pacífico, excluyendo la China continental. 1

China continental pasará a depender directamente de la organización internacional.

«Esta importante evolución en la estructura de nuestra empresa regional expresa nuestra dedicación a aprovechar los talentos únicos, la experiencia local y la trayectoria probada de los líderes formados en el seno de la organización. A medida que aumentamos nuestro compromiso con China y los consumidores chinos, estos cambios también reforzarán nuestro enfoque en Asia Pacífico para lograr el futuro crecimiento del negocio», declaró Fabrizio Freda, presidente y director ejecutivo. «Estamos orgullosos de ascender a Joy y Matthew, dos líderes estratégicos experimentados y de mentalidad global al timón de nuestros negocios en China y Asia Pacífico».

«Esta evolución del negocio dará a nuestros territorios la posibilidad de liderar un panorama de la belleza cada vez más complejo y competitivo», afirmó Cedric Prouvé, presidente del Grupo en el ámbito internacional. «Confío plenamente en el sólido liderazgo de Joy y Matthew al frente de nuestros talentosos equipos de China y Asia Pacífico, y sé que llevarán nuestro negocio a niveles aún más altos cuando asuman sus nuevas funciones».

A continuación encontrará más detalles sobre el ascenso de China y los respectivos nombramientos de Joy y Matthew.

La elevación de China y la promoción de Joy Fan a presidenta y directora ejecutiva para China

China es uno de los mercados más dinámicos a nivel mundial en cuanto a la belleza de prestigio y es estratégicamente importante para la empresa como fuente de inspiración para el desarrollo de productos, la excelencia en el marketing y la percepción de los consumidores. La empresa sigue creyendo en los fundamentos del crecimiento a largo plazo en el mercado y confía en profundizar su compromiso con China y los consumidores chinos.

En la actualidad, la empresa atiende a millones de consumidores en más de 600 ciudades de China continental, con un increíble potencial para el futuro. Impulsar el negocio de ELC en China permitirá acelerar la toma de decisiones a nivel local y la colaboración global para avanzar en el liderazgo de la empresa en este apasionante mercado y ofrecer con éxito productos y servicios de alta calidad para el consumidor chino.

Para la empresa es un placer que Joy Fan asuma el nuevo cargo de presidenta y directora ejecutiva en China, para supervisar el negocio en China continental. Esta ejecutiva visionaria, una de las líderes más respetadas del sector, tiene una gran experiencia en China, complementada con una perspectiva global y una excepcional capacidad en la creación de marcas.

En 2012, Joy asumió el liderazgo de la filial de China, y desde entonces ha trabajado con su equipo para dirigir un crecimiento extraordinario en el transcurso de solo nueve años. Su destacado liderazgo al frente de la estrategia de venta directa al consumidor en China se ha traducido en el crecimiento de múltiples marcas de la cartera de ELC y en el desarrollo de canales clave. Además, bajo su dirección, la filial de China se ha convertido en uno de los líderes del sector en redes sociales y marketing digital.

Joy ha aprovechado de forma admirable su extraordinaria visión estratégica, su profundo conocimiento de las preferencias de los consumidores chinos y su magnífica capacidad de liderazgo para impulsar eficazmente el crecimiento en el mercado, así como para elevar la comprensión del consumidor chino en toda la empresa. El fuerte crecimiento y el éxito del negocio en China, bajo el liderazgo de Joy, es un testimonio de su capacidad para atraer y desarrollar un equipo de liderazgo fuerte en China y los mejores talentos en toda la organización local. En particular, bajo el liderazgo de Joy durante la pandemia de COVID-19, la filial china ha conseguido adaptarse al cambiante panorama de la distribución y a la evolución de las preferencias de los consumidores para que el negocio vuelva a crecer con rapidez.

En su nuevo cargo, Joy seguirá encargándose de la estrategia de crecimiento a largo plazo de la empresa en China y de su visión del consumidor chino. La empresa está orgullosa de su organización local increíblemente fuerte en China, que ha desempeñado un papel importante en el impulso del éxito en este mercado, aprovechando la innovación para captar y retener a nuevos y jóvenes consumidores, así como para impulsar la recompra y la fidelidad.

A medida que ELC amplía su presencia científica a través de su nuevo Centro de Innovación de China en Shanghái, se creará una oportunidad única para crecer y aprovechar los conocimientos del mercado y de los consumidores para ayudar a desarrollar productos excepcionales que satisfagan y superen las necesidades y los deseos de los consumidores chinos. Se espera que este centro de I+D y las inversiones en ciencia de la empresa en China apoyen e inspiren el desarrollo de toda la industria de la belleza de prestigio en todo el mundo. Para ello, Joy desempeñará un papel importante en el desarrollo del Centro de Innovación de China, que permitirá una innovación verdaderamente localizada.

La empresa se enorgullece de que la mitad de sus organizaciones regionales geográficas estén ahora dirigidas por mujeres, así como de la tradición y el compromiso de ELC con la igualdad y la promoción de la mujer.

Matthew Growdon elegido vicepresidente sénior y director general para Asia Pacífico

ELC espera que Asia Pacífico continúe siendo una zona importante de enfoque estratégico y oportunidades futuras para la empresa, ya que incluye algunas de las mayores filiales a nivel mundial, mercados emergentes de gran potencial, principalmente en el sudeste asiático, y otros mercados clave de influencia. El equipo de Asia Pacífico, de gran talento y dedicación, ha hecho un trabajo increíble para impulsar el negocio en dicha región.

En su nuevo cargo de vicepresidente sénior y director general para Asia Pacífico, Matthew Growdon supervisará los 12 mercados de la región, trabajando estrechamente con los directores generales de las filiales. Con el ascenso de China, el equipo de Asia Pacífico, liderado por Matthew, tiene una emocionante oportunidad de centrar aún más sus esfuerzos en los múltiples motores de crecimiento de ELC en el conjunto de la región, incluidas las filiales clave que siguen impulsando el rendimiento global de la empresa y las importantes oportunidades en los mercados emergentes.

El equipo de Asia Pacífico seguirá centrándose en fortalecer sus diversos motores de crecimiento, aprovechando nuevas oportunidades como la marca Dr.Jart+, y creando nuevas capacidades locales para atender mejor a los consumidores a través de su nueva planta de fabricación de última generación en Japón.

Matthew es un verdadero profesional de la globalización con casi 20 años de experiencia en ELC, que ha desempeñado amplias funciones estratégicas y de gestión global en Asia, Europa, África y Estados Unidos, así como para las marcas globales de la empresa, incluidas Estée Lauder y TOM FORD BEAUTY. Su amplia experiencia de trabajo en distintas zonas geográficas y culturas le permite comprender y apreciar de forma excepcional a los diversos consumidores y canales de cada mercado, especialmente en el panorama de Asia Pacífico.

Matthew, experto en la creación de marcas y con una gran experiencia en Asia Pacífico, ha dirigido el mercado estratégico de Japón en su actual puesto de director general, desde enero de 2020, impulsando la visión y la estrategia a largo plazo para cumplir las ambiciones de ELC en este influyente mercado de la belleza. A pesar de los múltiples desafíos de la pandemia de COVID-19, Matthew ha liderado la transformación de la filial japonesa, que incluyó un completo rediseño organizativo y el establecimiento de nuevas capacidades. Además, dirigió la estrategia de diversificación de canales a través de una espectacular expansión de la presencia de la filial en Internet, el desarrollo de capacidades de datos de los consumidores y asociaciones estratégicas con minoristas clave.

Muy respetado por su estilo de liderazgo inclusivo, la experiencia y el enfoque estratégico de Matthew, combinados con la diversa exposición obtenida de las funciones que ha desempeñado en todo el mundo, le confieren una perspectiva única en el negocio y respaldarán su capacidad para dirigir el negocio de Asia Pacífico con éxito.

Más adelante se anunciará el sucesor de Matthew en su puesto actual.

«Estos merecidos ascensos son un reflejo de la experiencia global de Joy y Matthew, de su enfoque estratégico y de su gran capacidad para seguir avanzando en nuestros negocios de China y Asia Pacífico en el futuro. Estoy deseando trabajar codo con codo con ellos», comentó Peter Jueptner, actual presidente de la región de Europa, Oriente Medio y África, que asumirá el cargo de presidente internacional a partir del 1 de febrero de 2022.

Advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa pueden constituir declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Dichas declaraciones pueden referirse a nuestras expectativas en cuanto a ventas, beneficios u otros resultados financieros y liquidez en el futuro, otras medidas de rendimiento, introducción de productos, entrada en nuevas regiones geográficas, iniciativas de tecnología de la información, nuevos métodos de venta, nuestra estrategia a largo plazo, reestructuración y otros cargos y los ahorros de gastos resultantes, y futuras operaciones o resultados operativos. Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de nuestras declaraciones prospectivas se describen en las presentaciones de la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, incluyendo su Informe Anual en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 30 de junio de 2021. La empresa no asume ninguna responsabilidad de actualizar las declaraciones prospectivas realizadas en este documento o por otros medios.

Acerca de The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. es uno de los líderes mundiales en fabricación, comercialización y venta de productos cosméticos, maquillaje, fragancias y productos para el cuidado del cabello. Los productos de la empresa se venden en más de 150 países y territorios con marcas registradas, entre ellas: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M•A•C, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+ y la familia de marcas DECIEM, incluidas The Ordinary y NIOD.

1 Los resultados financieros de China continental se seguirán comunicando en la región de Asia Pacífico.

ELC-C



ELC-L

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Inversores: Rainey Mancini

rmancini@estee.com

Prensa: Jill Marvin

jimarvin@estee.com