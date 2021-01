The Estée Lauder Companies anuncia novedades relacionadas con el liderazgo en la cadena de suministro

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–En el día de hoy, The Estée Lauder Companies (Bolsa de Valores de Nueva York:EL) anunció que, luego de casi 13 años en la empresa, Gregory F. Polcer, vicepresidente ejecutivo de cadena de suministro, ha tomado la decisión de abandonar su cargo a partir del 1 de julio de 2021. Lo sucederá Roberto Canevari, quien asumirá el 1 de mayo de 2021. Roberto será subordinado directo de Fabrizio Freda, presidente y director ejecutivo. Greg trabajará estrechamente junto con Roberto durante los próximos meses para facilitar una transición fluida y exitosa.

“Greg ha liderado la cadena de suministro global de ELC con una excelente combinación de pensamiento estratégico y visión innovadora”, afirmó el señor Freda. “Ha permitido la evolución de nuestra organización de cadena de suministro para convertirla en una red mundial verdaderamente integrada y de vanguardia que abarca todos los aspectos de nuestro negocio y aporta un enorme valor. También ha tenido un papel clave en la elevación y la operacionalización de nuestros principios fundacionales de seguridad y sostenibilidad, además de ser un activo y entusiasta defensor de la inclusión y la diversidad, tanto dentro de su equipo como en toda la empresa. La energía genuinamente positiva de Greg, su estilo de liderazgo proactivo y su experiencia interdisciplinaria única son algunas de las cosas que extrañaremos de él”.

“Es con gran entusiasmo que doy la bienvenida a Roberto a The Estée Lauder Companies”, prosiguió el señor Freda. “Es un experto en cadena de suministro muy talentoso y respetado, además de tener un perfil de líder global con experiencia en la conducción y la transformación exitosas de las organizaciones de cadena de suministro de distintas empresas globales, de bienes de lujo y con nombres de marca fuertes. A lo largo de su carrera, ha logrado de manera sostenida una excelente calidad de producto y experiencia de cliente, además de incorporar estrategias y prácticas de sostenibilidad con visión de futuro. Roberto aporta una combinación de experiencia operativa y pasión creativa para ELC. Espero con ansias trabajar a su lado para seguir innovando y mejorando nuestra organización de cadena de suministro de clase mundial”.

A continuación puede encontrar más información sobre los logros de Gregory y el nombramiento de Roberto.

Gregory F. Polcer abandona su cargo de vicepresidente ejecutivo de cadena de suministro

En su rol de experto estratégico en este ámbito, Greg aprovechó su formación única como gerente general y encargado de finanzas para liderar la organización de cadena de suministro de ELC en su permanente adaptación, que estuvo siempre un paso adelante de un panorama global cada vez más complejo. Ha generado y desarrollado sólidas relaciones con los principales proveedores y organizaciones de todo el mundo, priorizando la colaboración y la innovación para crear, de forma responsable y ética, los productos de belleza más lujosos, eficaces y seguros sin perder de vista su sostenibilidad. Greg tuvo particular influencia en la estrategia y la implementación del enfoque de ELC en relación con los principios de abastecimiento responsables vinculados con problemas sensibles de cadena de suministro y derechos humanos. Lideró además el desarrollo de nuevas fábricas y centros de distribución en varias regiones clave, con el foco puesto en la suficiencia de suministro global. Bajo su liderazgo, las fábricas y los centros de distribución de ELC tuvieron a la seguridad como principal prioridad.

Greg fue uno de los principales arquitectos de la función de Sostenibilidad y ciudadanía corporativa global (Global Corporate Citizenship and Sustainability, GCCS) de de la empresa. Además, gracias a su trabajo junto con el equipo de Seguridad y asuntos ambientales global, lideró muchas de las iniciativas que sentaron las bases de los objetivos de GCCS de la empresa, particularmente en el área de operaciones ambientales.

En su rol de defensor y promotor de los valores fundacionales de ELC, el enfoque innovador e inclusivo de Greg vinculado con la formación de equipos se refleja en una organización de cadena de suministro de excelencia que ha impulsado de forma permanente las prácticas recomendadas en calidad y seguridad, además de fomentar una cultura de integración y colaboración en toda la empresa.

El prolongado compromiso de Greg con la inclusión y la diversidad incluyó el apoyo y el desarrollo de la iniciativa Women in Supply Chain Employee Resource Group, que actualmente tiene más de 200 miembros activos en todo el mundo. Además, junto con Sara Moss, presidenta primera, Greg recientemente se convirtió en copatrocinador ejecutivo del programa piloto Open Doors Women’s Leadership Training, una nueva propuesta de desarrollo de liderazgo que ofrece oportunidades de aprendizaje práctico y formación ejecutiva para empleadas.

“Estoy muy orgulloso de todo lo logrado junto con mi equipo”, señaló Greg Polcer. “La cadena de suministro de ELC se ha mantenido siempre un paso adelante, con exitosas iniciativas de colaboración e innovación para ofrecer los productos de belleza más buscados en el mundo de forma sostenible, responsable y ética. Aunque mi decisión de abandonar el cargo tiene sus sinsabores, sé que el increíble equipo de cadena de suministro, junto con la enorme experiencia y las capacidades de liderazgo naturales de Roberto, están en una posición inmejorable para iniciar su próxima etapa de crecimiento”.

Roberto Canevari es nombrado vicepresidente ejecutivo de cadena de suministro

En su rol de vicepresidente ejecutivo de cadena de suministro, Roberto se encargará de supervisar las operaciones de cadena de suministro global de la empresa, incluidas las compras de extremo a extremo, la fabricación, la planificación, el control de calidad y la logística de nuestra diversa cartera de productos en todos los canales y geografías. Trabajará para desarrollar e implementar estrategias y soluciones innovadoras con el objetivo de satisfacer y exceder las demandas de nuestros consumidores globales, además de establecer alianzas estrechas con líderes de marcas y funciones para aprovechar tendencias emergentes, fomentar la innovación y mejorar continuamente los procesos. Además, sobre la base de las históricas y excelentes relaciones de la empresa con proveedores de todo el mundo, el ámbito de trabajo de Roberto incluirá el fortalecimiento y la evolución estratégica de modelos de alianzas que prioricen la seguridad, la sostenibilidad y el abastecimiento responsable, con el objetivo ed seguir creando los productos de belleza más lujosos y eficaces.

Roberto se ha desempeñado en posiciones de liderazgo de cadena de suministro en distintas industrias. Su último trabajo fue como vicepresidente ejecutivo de cadena de suministro para Europa de Unilever PLC. Allí se encargó de supervisar las operaciones de cadena de suministro de extremo a extremo para el negocio europeo de la empresa, además de ser responsable de un equipo compuesto por más de 10 000 empleados y 44 fábricas con producción en las categorías de alimentos, hogar y cuidado personal. Anteriormente, y durante casi siete años. Roberto había cumplido funciones como director ejecutivo de cadena de suministro en Burberry Group PLC, donde transformó el alcance y la estrategia de cadena de suministro de la empresa gracias al desarrollo de nuevos métodos omnicanal y al aprovechamiento de recursos de fabricación para gestionar la calidad ascendente.

Entre sus logros clave en Burberry, Roberto lideró la mejora de los indicadores de rendimiento clave de servicio al consumidor, y elevó continuamente la calidad de producto sin perder de vista la relación calidad-precio para cumplir las metas de márgenes. En uno de sus éxitos más notables, también cumplió un papel destacado en la agenda de responsabilidad y sostenibilidad de Burberry, ya que ayudó a que la empresa ocupe repetidamente un lugar de privilegio en el índice de sostenibilidad de Dow Jones de su industria en el ámbito global.

Antes de trabajar en Burberry, Roberto ocupó posiciones ejecutivas de cadena de suministro con responsabilidades cada vez mayores en varias empresas de alto perfil. Entre esos trabajos, se destaca su labor como director ejecutivo de cadena de suministro en Carrefour SA. También trabajó algunos años en Nestlé, más precisamente en el sector de operaciones de compras y cadena de suministro para Nestlé Water.

Nacido en Italia, Roberto tiene un título en ingeniería industrial del Politecnico di Milano. En la actualidad, es miembro de la junta de asesoramiento ejecutiva de Gartner Supply Chain, una organización líder en investigación y desarrollo de cadena de suministro. También se ha desempeñado en puestos de liderazgo en SOS-Logistica, una asociación que trabaja para promover iniciativas de sostenibilidad y seguridad en distintos procesos de la cadena de suministro.

“Estoy muy contento de poder incorporarme a The Estée Lauder Companies”, declaró Roberto Canevari. “Greg ha hecho un trabajo maravilloso en el desarrollo y el liderazgo de una organización de cadena de suministro global verdaderamente talentosa y dinámica. Es un honor acceder a este puesto, y no veo la hora de comenzar a contribuir al éxito de esta función crítica. Espero trabajar estrechamente junto con Fabrizio y todo el equipo de liderazgo ejecutivo para ser parte del éxito general y el crecimiento continuo de ELC”.

Acerca de The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. es uno de las fabricantes y comercializadoras líderes a nivel mundial de productos de cuidado de la piel, maquillaje, fragancias y cuidado del cabello de la más alta calidad. Los productos de la empresa se venden en aproximadamente 150 países y territorios bajo las siguientes marcas, entre otras: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, BECCA, Too Faced y Dr. Jart+.

