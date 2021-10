The Estée Lauder Companies anuncia los nombramientos de directivos clave para sus negocios internacionales y de Europa, Oriente Medio y África

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Hoy, The Estée Lauder Companies (NYSE:EL) (“ELC”) anunció los principales nombramientos de directivos para su negocio internacional, que siguen al anuncio de que Cedric Prouvé, actual presidente del grupo, Internacional, se retirará en junio de 2022 después de una carrera excepcional.

Los siguientes nombramientos serán efectivos el 1 de febrero de 2022:

Peter Jueptner, actual presidente de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) , sucederá a Cedric y será nombrado presidente de internacional , e informará directamente a Fabrizio Freda, presidente y CEO. Peter tendrá su sede en Nueva York y se incorporará a nuestro Equipo de Liderazgo Ejecutivo de Alineación (ELTA), sin dejar de ser miembro de nuestro Equipo de Liderazgo Ejecutivo (ELT).

actual , sucederá a Cedric y será nombrado , e informará directamente a Fabrizio Freda, presidente y CEO. Peter tendrá su sede en Nueva York y se incorporará a nuestro Equipo de Liderazgo Ejecutivo de Alineación (ELTA), sin dejar de ser miembro de nuestro Equipo de Liderazgo Ejecutivo (ELT). Nadine Graf, actual vicepresidenta, directora general de Mercados de EMEA, sucederá a Peter y será nombrada vicepresidenta sénior, directora general de EMEA e informará directamente a Peter. Tendrá su sede en París y se incorporará al ELT de la empresa.

“Estamos orgullosos de la excepcional profundidad y calidad del talento interno en toda nuestra organización y el ELC sigue comprometido con la inversión y el crecimiento de nuestro talento en todo el mundo. Ahora que Cedric entra en su merecida jubilación, nos complace elevar a Peter y Nadine, dos líderes dinámicos, capacitados internamente y con gran experiencia, a estas funciones de mayor responsabilidad”, expreso Fabrizio Freda. “Peter y Nadine poseen cada uno de ellos una gran experiencia de liderazgo de primera mano en nuestras regiones y filiales y una enorme experiencia global en todos los aspectos de la belleza de prestigio, lo que los hace especialmente calificados para liderar nuestros ganadores negocios internacionales y de EMEA, respectivamente”.

A continuación, encontrará más información sobre los respectivos nombramientos de Peter y Nadine.

Peter Jueptner es nombrado presidente internacional

Peter es un líder global experimentado y visionario que, a lo largo de su carrera, ha diseñado e implementado modelos de negocio innovadores y ganadores, ha apoyado el crecimiento y el desarrollo del talento y ha promovido una cultura de equipo de agilidad y transformación. Peter está especialmente calificado para dirigir el negocio internacional ganador del ELC.

Como presidente internacional, Peter supervisará la red global de presidentes de región y directores generales de las filiales de la empresa, que abarca más de 35 filiales que hacen negocios en más de 150 países y territorios a través de nuestra huella internacional. En este puesto, Peter dirigirá el crecimiento estratégico de nuestra organización internacional, supervisando las líneas de innovación y las relaciones estratégicas con terceros, con minoristas globales clave y socios comerciales para impulsar nuestro negocio en los mercados establecidos y emergentes. También colaborará estrechamente con nuestros presidentes de grupo y de marca y con los líderes de función para integrar las estrategias globales de marketing en los mercados internacionales.

Como presidente de EMEA desde 2016, Peter ha aprovechado su gran experiencia en marcas, regiones y operaciones para supervisar esta importante región, donde dirigió con éxito la estrategia regional, las operaciones comerciales y el crecimiento del negocio de 17 filiales, que abarcan más de 25 países y cubren casi la mitad de la población mundial. En este puesto, Peter mantuvo un enfoque consistente en los valores, la cultura y los compromisos del ELC y, al mismo tiempo, impulsó un rendimiento excepcional, y ha encabezado numerosas oportunidades de crecimiento y ha liderado una ganancia de cuota crítica en el diverso y complejo panorama de EMEA.

Durante los últimos cinco años, Peter ha dirigido a su equipo en un enfoque de transformación de toda la región para establecer aún más a EMEA como una región multifacética, eficaz y rentable de salida al mercado impulsada por múltiples motores de crecimiento a través de canales, geografías y marcas. A través de este esfuerzo, Peter estableció el equipo en línea de la región y fortaleció la cartera de mercados emergentes de EMEA, que actualmente es el conjunto de mercados emergentes de más rápido crecimiento de la empresa fuera de China. Peter y su equipo también diversificaron el crecimiento de las marcas en toda la región, y la mayor parte del crecimiento regional procede de más de 10 de las potentes marcas del ELC.

En particular, Peter dirigió con éxito la región a través de la volatilidad del último año y medio, continuando con la conducción del negocio en medio de los tantos desafíos que trajo la pandemia de la COVID-19. Lo hizo manteniendo una conexión clara y atenta con el equipo de EMEA, ayudándoles a salir con fuerza de los desafíos de los últimos 18 meses.

Anteriormente, Peter fue vicepresidente ejecutivo de Estrategia, Desarrollo de Nuevos Negocios e Iniciativas de Transformación, puesto que desempeñó desde que se incorporó al ELC en 2009. En este puesto, ayudó a supervisar el desarrollo y la ejecución de la estrategia corporativa de la empresa, que ofreció resultados récord a lo largo de su mandato, incluyendo un crecimiento constante de los ingresos por encima de la industria mundial de la belleza de prestigio. Además, desempeñó una función clave en el fortalecimiento y la expansión de la potente cartera de marcas de belleza de prestigio de la empresa, supervisando una serie de adquisiciones. Como líder de las iniciativas estratégicas de la empresa durante este tiempo, Peter posee un enorme conocimiento único a la vanguardia de las perspectivas de la industria y las mayores oportunidades críticas para el crecimiento a largo plazo de la empresa.

“A lo largo de su impresionante carrera, Peter ha demostrado continuamente un enfoque que da prioridad a las personas, y se ha comprometido firmemente a impulsar la transparencia y la innovación que desafían el statu quo, a la vez que fomenta una cultura de diversidad, inclusión y equidad dentro de sus equipos y en toda la empresa”, afirmó Fabrizio Freda. “El estilo de liderazgo inspirador de Peter, su perspicacia empresarial y su conocimiento granular del panorama a nivel global, regional y local lo hacen perfectamente adecuado para asumir el puesto de presidente, internacional”.

Nadine Graf es nombrada vicepresidenta sénior y directora general de EMEA

Nadine es una líder respetada, impulsada e innovadora con una fuerte pasión por ganar, y su gran experiencia en las filiales del ELC en EMEA la hace muy adecuada para dirigir esta dinámica región.

Como vicepresidenta sénior y directora general de EMEA, Nadine supervisará la estrategia regional, las operaciones comerciales y el crecimiento del negocio de 17 filiales en un panorama de consumo diverso y complejo que abarca más de 25 países. Trabajando en estrecha colaboración con los directores generales de las filiales, Nadine será responsable de desarrollar estratégicamente los motores de crecimiento de la región en todos los canales, geografías y marcas. En este puesto, dirigirá las iniciativas de transformación con el objetivo de seguir alimentando y fortaleciendo la cartera de mercados emergentes de EMEA.

En su puesto más reciente como vicepresidenta (VP), directora general (GM) de los mercados de EMEA, Nadine colaboró estrechamente con Peter, los GM de las filiales y con los líderes de las marcas y de las funciones, para ayudar a establecer la dirección estratégica de la región, garantizando la aplicación coherente de la estrategia y de las iniciativas operativas fundamentales en todos los mercados para reforzar y ampliar la presencia geográfica del ELC en la región.

Como parte de esto, Nadine dirigió la agenda de transformación de la región, que incluía la implementación de las prioridades de transformación de toda la empresa centradas en el marketing, la creatividad de la marca y en la innovación de las subcategorías. También apoyó proyectos estratégicos de creación de capacidades en los sectores minoristas, digitales y comerciales, y desarrolló el talento en todas las filiales a través de la transparencia y el fuerte intercambio de mejores prácticas.

Además de supervisar a los directores generales de las filiales, Nadine desempeñó un puesto clave al dirigir la implementación de la estrategia de venta virtual del ELC en EMEA, una de las iniciativas más audaces e innovadoras de toda la empresa que se ha acelerado durante los últimos dos años. También desarrolló un nuevo enfoque de gestión de categorías e inspiró a la organización a abrazar el “renacimiento del maquillaje” de la región.

Antes de su puesto más reciente, Nadine dirigió Clinique en EMEA, donde orquestó un giro crítico del negocio para la marca en la región, supervisando los mejores lanzamientos de productos, logrando una impresionante diferenciación de los minoristas y del canal, y estableciendo una clara estrategia de franquicia de héroe para la marca a nivel regional. Durante su mandato, la marca también logró un crecimiento de dos dígitos en línea y ganó cuota de mercado en toda la región.

“Nadine es muy respetada por sus equipos y compañeros por su enérgico liderazgo”, afirmó Peter Jueptner. “Durante su cargo en el ELC fue fundamental para crear y retener equipos de alto rendimiento, y lidera con el ejemplo con una mentalidad localmente relevante y obsesionada con el consumidor. Estas cualidades y su firme enfoque en la excelencia en la ejecución y un enfoque digital primero, le servirán para asumir este elevado puesto de liderazgo en EMEA”.

Acerca de The Estée Lauder Companies Inc.



The Estée Lauder Companies Inc. es uno de los principales fabricantes, comercializadores y vendedores de productos de calidad para el cuidado de la piel, el maquillaje, las fragancias y el cabello. Los productos de la empresa se venden en aproximadamente 150 países y territorios bajo marcas como: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M-A-C, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr. Jart+, y la familia de marcas DECIEM, incluidas las marcas The Ordinary y NIOD.

ELC-C



ELC-L

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Inversores: Rainey Mancini

rmancini@estee.com

Medios de comunicación: Jill Marvin

jimarvin@estee.com