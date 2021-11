The Estée Lauder Companies anuncia el retiro de Chris Good, presidente del Grupo en Norteamérica, tras una carrera excepcional

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Con fecha de hoy, The Estée Lauder Companies (NYSE:EL) («ELC») anuncia que Chris Good, presidente del Grupo en Norteamérica, después de casi 25 años en la compañía, ha tomado la decisión de retirarse a partir del 30 de junio de 2022. Próximamente se anunciará el sucesor de Chris, con el que colaborará estrechamente para una transición exitosa y sin complicaciones.

«Chris es un visionario, un líder global que es profundamente admirado en ELC y reconocido en toda la industria de la belleza a nivel mundial. Con su amplia experiencia internacional, su agilidad de liderazgo y su profundo conocimiento de nuestros diversos mercados y consumidores en todo el mundo han tenido un impacto imborrable en nuestro negocio», declaró Fabrizio Freda, presidente y director ejecutivo. «Conocido por su extraordinaria perspicacia empresarial, su capacidad para crear equipos que funcionan a la perfección y su historial de obtención de sólidos resultados tanto en mercados incipientes como en los ya establecidos a nivel mundial, Chris ha sido un ejemplo de compromiso con la excelencia».

Durante los últimos cinco años, Chris dirigió el negocio de ELC en Norteamérica, una región altamente compleja, competitiva y en rápida evolución. Supervisó la transformación organizativa y de venta minorista de la zona, estableciendo capacidades críticas para impulsar el crecimiento y la eficiencia operativa.

Además, Chris impulsó el análisis de datos y las perspectivas para desarrollar nuevas oportunidades a través de las marcas, los consumidores y los canales. Su experiencia en la estrategia de canales permitió acelerar el negocio en línea y fortalecer las relaciones con los minoristas de la región, optimizando las tiendas físicas mediante la priorización de los puntos de venta de alto rendimiento y las tiendas especializadas, e impulsando la distribución de la marca en las tiendas independientes y en los canales emergentes a través de experiencias omnicanal modernizadas.

Chris transformó el negocio de forma sistemática mientras lo dirigía, dando un giro con agilidad y resiliencia para acelerar la recuperación en un entorno dinámico, al tiempo que sorteaba numerosos obstáculos en Norteamérica. Durante el último año y medio, colaboró con su equipo de liderazgo para dirigir la región a través de las complejidades de la pandemia de COVID-19, así como de cuestiones estructurales y sociales más amplias, liderando con los valores de la empresa y el bienestar de la gente de ELC como prioridad.

Gracias al firme liderazgo de Chris, el negocio norteamericano volvió a crecer en el año fiscal 2021 y ha mantenido su impulso en el primer trimestre del año fiscal 2022. Para empezar el nuevo ejercicio fiscal, Norteamérica registró un fuerte crecimiento de las ventas netas con aumentos de las ventas en todas las categorías. Chris y su equipo de liderazgo han establecido unos cimientos saneados para una recuperación y un crecimiento sostenibles a largo plazo en Norteamérica.

Los inicios de Chris en ELC fueron en el marketing de Clinique en el Reino Unido e Irlanda en 1987. Tras un período alejado de la empresa, en el que Chris asumió funciones ejecutivas de marketing y de dirección general para Unilever en Europa, Norteamérica y Asia/Pacífico, regresó en el año 2000, como director general/vicepresidente regional de Clinique, Asia/Pacífico, donde ayudó a hacer crecer las filiales de China y Japón durante sus primeros tiempos. En 2005, fue nombrado director general de la recién creada filial rusa y, en 2008, pasó a ser vicepresidente sénior para Europa Central y Oriental, Oriente Medio, India y África.

Chris fue nombrado director general para Reino Unido e Irlanda en 2012. Allí contribuyó a la exitosa evolución de la empresa, que pasó de un modelo tradicional de grandes almacenes a un negocio omnicanal diversificado, liderando canales de creación de marca como el comercio electrónico y el multicomercio especializado. Fue ascendido a presidente para el Reino Unido e Irlanda en 2014, y durante su mandato, el negocio generó un crecimiento anual compuesto de dos dígitos en cuanto a ventas y triplicó las ventas netas en línea.

«Queremos agradecer la enorme contribución de Chris a nuestra empresa, así como la determinación y dedicación que ha demostrado para superar los límites, inventar lo inesperado y aportar lo mejor a ELC y más allá. Ha defendido los valores de nuestra empresa y ha encarnado nuestra cultura tanto sobre el terreno como junto a sus equipos, impulsando continuamente la colaboración y la creatividad», comentó William P. Lauder, presidente ejecutivo. «En toda la familia global de ELC y en la industria en general, Chris ha cultivado relaciones sólidas. Extrañaremos sin duda su carácter hospitalario, su liderazgo dinámico y su profunda experiencia en el sector minorista. En nombre de la empresa y de la familia Lauder, me gustaría desear a Chris lo mejor en su merecida jubilación».

Acerca de The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. es uno de los líderes mundiales en fabricación, comercialización y venta de productos cosméticos, maquillaje, fragancias y productos para el cuidado del cabello. Los productos de la empresa se venden en más de 150 países y territorios con marcas registradas, entre ellas: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M•A•C, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+ y la familia de marcas DECIEM, incluidas The Ordinary y NIOD.

ELC-C



ELC-L

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Inversores: Rainey Mancini

rmancini@estee.com

Prensa: Jill Marvin

jimarvin@estee.com