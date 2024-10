The Estée Lauder Companies anuncia el nombramiento de Stéphane de La Faverie como presidente y director ejecutivo

El Sr. de La Faverie asumirá su cargo el 1 de enero de 2025

William P. Lauder dejará la presidencia ejecutiva y seguirá siendo presidente del Consejo de Administración

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL), líder mundial en belleza de prestigio, anuncia que el Consejo de Administración ha nombrado a Stéphane de La Faverie como nuevo presidente y director ejecutivo y miembro de su Consejo de Administración, con efecto a partir del 1 de enero de 2025. El Sr. de La Faverie sucederá a Fabrizio Freda, quien anunció su intención de retirarse a principios de este año tras más de dieciséis años en la empresa. El Sr. Freda apoyará al Sr. de La Faverie durante los próximos meses para garantizar una transición fluida. Como presidente y director ejecutivo, el Sr. de La Faverie dependerá directamente del Consejo de Administración de la Compañía. Además, William P. Lauder dejará su actual cargo de presidente ejecutivo y seguirá presidiendo el Consejo de Administración, tras la próxima Junta Anual de Accionistas de la Compañía.









Acerca del nombramiento del Sr. de La Faverie, William P. Lauder declaró: “La arraigada experiencia de Stéphane en el sector y en las operaciones, así como su dinamismo y enfoque colaborativo, lo convierten en el director ejecutivo ideal para hacernos avanzar con rapidez de manera urgente. Después de haber trabajado estrechamente con él durante muchos años, puedo dar fe de la capacidad de Stéphane para nutrir y construir marcas de prestigio potentes, mientras que su profundo conocimiento y respeto por el patrimonio y la cultura de nuestra Compañía lo posicionan perfectamente para el éxito en este papel. Su visión estratégica ayudará a posicionar a la empresa para impulsar el crecimiento a largo plazo frente a los retos actuales, a la vez que despliega nuevos enfoques transformadores de cara al futuro. Este nombramiento marca un nuevo y emocionante capítulo en la historia de nuestra Compañía, y estoy deseando apoyar a Stéphane mientras dirige a los muchos y talentosos empleados de The Estée Lauder Companies y nos impulsa en nuestro camino hacia un futuro prometedor”.

El Sr. Lauder continuó: “Cuando reflexiono sobre los dieciséis años de trabajo junto a Fabrizio y tantos líderes y empleados con talento, me siento inmensamente orgulloso de lo que hemos logrado. Mi decisión de centrarme únicamente en mi papel de presidente del Consejo de Administración representa una importante evolución para la familia Lauder. La gestión diaria de la Compañía que nuestra familia ha llevado a cabo durante tanto tiempo está evolucionando y refleja mi deseo de centrarme más en la dirección estratégica general. Como familia, seguimos comprometidos con esta increíble Compañía y seguimos considerando nuestra inversión desde la óptica del capital paciente a largo plazo. Estoy seguro de que Stéphane será un director ejecutivo eficaz e impactante, capaz de tomar las medidas decisivas necesarias ante nuestros retos actuales, y de que él y la próxima generación de líderes de la Compañía nos conducirán hacia un éxito aún mayor”.

“Stéphane es el líder transformador ideal para conducir esta extraordinaria Compañía a través de sus desafíos actuales y hacia su próximo capítulo de crecimiento”, declaró Charlene Barshefsky, directora presidenta del Consejo de Administración. “Tras un proceso de planificación exhaustivo sobre la sucesión del director ejecutivo y una minuciosa revisión de los candidatos externos e internos, Stéphane fue la elección clara por su combinación de visión estratégica, conocimiento y experiencia global del sector, profunda ambición por la Compañía y sus notables marcas, y capacidad única para abordar los retos a los que se enfrenta la Compañía para revitalizar su crecimiento. Su gran conocimiento de nuestra Compañía permitirá a Stéphane evaluar rápidamente las oportunidades y aplicar los planes estratégicos. Con su estilo de liderazgo integrador podrá inspirar y movilizar a la Compañía con rapidez y agilidad para encaminarnos hacia un crecimiento sostenible a largo plazo e impulsar el valor para los accionistas”.

Con una trayectoria de más de 25 años en la belleza de prestigio, el Sr. de La Faverie se unió a la Compañía en 2011 y actualmente ocupa el cargo de presidente ejecutivo del Grupo, supervisando muchas de las marcas de la Compañía a través de su potente cartera, desde marcas de más de mil millones de dólares como Estée Lauder hasta la ampliación y el desarrollo de marcas como Jo Malone London, The Ordinary y Le Labo. Líder creativo, enérgico y centrado, el Sr. de La Faverie ha demostrado un enfoque inflexible en la excelencia de la marca y la innovación en todas las categorías, geografías y canales, así como una capacidad para impulsar la rentabilidad de manera disciplinada, con rapidez y eficiencia. Ha desempeñado un papel especialmente decisivo en la mejora de la cartera de fragancias de la Compañía durante un momento crucial para la categoría, sorteando con habilidad los cambios del sector y la evolución de los comportamientos de los consumidores. Además, Stéphane ha desempeñado un papel clave en la aplicación del Plan de Recuperación de Beneficios y Crecimiento de la Compañía, destinado a restablecer una rentabilidad más sólida y sostenible.

Antes de su cargo actual, dirigió la marca Estée Lauder, una de las mayores marcas de belleza de prestigio del mundo. Durante ese tiempo, aprovechó las oportunidades de crecimiento, incluidos los productos estrella, el marketing digital y basado en datos, las nuevas tecnologías y los canales de alto crecimiento, lo que permitió a la marca captar a una base de consumidores diversa, desde personas en su madurez hasta la Generación Z, y la llevó a convertirse en una marca líder entre los consumidores chinos.

El Sr. de La Faverie, miembro destacado del equipo directivo de la Compañía desde 2014, es muy respetado en la Compañía y en todo el sector por su capacidad para evaluar soluciones empresariales desde múltiples perspectivas, guiado por su amplio conocimiento de los mercados mundiales, los canales emergentes y la dinámica de los consumidores. Su gran experiencia a nivel comercial, su capacidad para navegar por complejas cadenas de suministro globales, su experiencia en la gestión de la disrupción, y su ambición y compromiso para fortalecer la Compañía y sus marcas, son cualidades de liderazgo fundamentales en un momento en que la empresa se somete a un reajuste estratégico. Además, el Sr. de La Faverie ha desarrollado conexiones de gran calado con las partes interesadas en toda la industria, incluidos los minoristas y proveedores globales, y los miembros de la comunidad de inversores.

Sobre su nombramiento, el Sr. de La Faverie comentó: “Me siento profundamente honrado y emocionado de dirigir The Estée Lauder Companies, una compañía fundada por un empresario visionario cuyo legado sigue inspirándonos hoy en día. Mientras trabajamos juntos para volver a nuestra posición en la primera línea como líder de la belleza de prestigio mundial, nos basaremos en nuestra herencia familiar, marcas extraordinarias, talento excepcional, enfoque centrado en el consumidor y creatividad, elementos fundamentales que reflejan nuestro propio ADN. Estamos muy enfocados en revitalizar nuestro crecimiento a través de innovaciones revolucionarias, experiencias inolvidables y marketing de vanguardia para inspirar a los consumidores en todo el mundo. Agradezco a Fabrizio su orientación estratégica y espero trabajar con él en una transición fluida. Es un honor impulsar este legado de excelencia, y me entusiasma dirigir a nuestros increíbles equipos mientras trabajamos juntos para dar forma al panorama de la belleza del mañana, al tiempo que representamos los intereses de todos los accionistas”.

Fabrizio Freda señaló: “Después de haber trabajado junto a Stéphane durante muchos años, estoy encantado de recibirlo como el próximo presidente y director ejecutivo de The Estée Lauder Companies y preparado para apoyar una transición fluida. Su liderazgo visionario se define por su inquebrantable compromiso con la excelencia y su visión de futuro para mejorar nuestras marcas y dar forma a la experiencia del consumidor. En un sector tan dinámico como el de la belleza de prestigio, los profundos conocimientos de Stéphane, su excepcional fortaleza como líder y su capacidad única para combinar inspiración, autenticidad y visión estratégica que impulse un crecimiento rentable le permitirán guiar el éxito futuro de la cartera de la Compañía”.

Biografía de Stéphane de La Faverie



Antes de incorporarse a The Estée Lauder Companies, Stéphane fue director general de Giorgio Armani Beauty USA, una división de L'Oréal Paris. Comenzó su carrera con la marca Lancôme Global en París para posteriormente incorporarse a la división Travel Retail como director de área para el Grupo de Productos de Lujo en Norteamérica, supervisando las marcas de belleza Lancôme, Giorgio Armani, Ralph Lauren y Biotherm. Poco después fue nombrado director general de Lancôme en Australia, y en 2006 se incorporó a Lancôme USA como vicepresidente de marketing, puesto en el que supervisó las categorías de cuidado de la piel y fragancias.

Stéphane estudió en la ESC Bordeaux Business School y habla con fluidez francés, inglés y español.

Advertencias sobre las declaraciones prospectivas



Las declaraciones contenidas en el presente comunicado de prensa pueden constituir previsiones en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Tales afirmaciones incluyen las contenidas en las distintas citas. Aunque la Compañía cree que sus expectativas se basan en suposiciones razonables dentro de los límites de su conocimiento de su negocio y operaciones, los resultados reales pueden diferir de forma sustancial de las expectativas de la Compañía. Entre los factores que podrían hacer que los resultados reales difirieran de las expectativas se incluyen la capacidad de implantar con éxito su estrategia, incluido el plan de recuperación de beneficios y crecimiento de la Compañía; la transición con éxito de su liderazgo; y aquellos otros factores descritos en los documentos presentados por la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores, incluido su Informe Anual más reciente en el Formulario 10-K. La Compañía no asume responsabilidad alguna en cuanto a la actualización de las declaraciones a futuro contenidas en el presente documento o en cualquier otro documento.

Acerca de The Estée Lauder Companies



The Estée Lauder Companies Inc. es uno de los principales fabricantes, comercializadores y vendedores del mundo de productos de calidad para el cuidado de la piel, maquillaje, fragancias y cuidado del cabello, además de administrar marcas de lujo y prestigio en todo el mundo. Sus productos se venden en aproximadamente 150 países y territorios bajo marcas como: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M•A•C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, la familia de marcas DECIEM, incluidas The Ordinary y NIOD, y BALMAIN Beauty.

