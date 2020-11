The Estée Lauder Companies alcanza un hito en objetivos climáticos (Net Zero, RE100) y establece nuevas metas con base científica

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–El día de hoy, The Estée Lauder Companies (ELC) anunció que ha alcanzado el objetivo de emisiones netas nulas (llamadas Net Zero) y la totalidad de fuentes de energía renovable (RE100) a nivel mundial en sus operaciones directas, alcanzando la meta que estableció en su incorporación a RE1001. En base a este logro, la empresa también alcanzó su objetivo de establecer metas para la reducción de emisiones con base científica para sus operaciones directas y cadena de valor, gracias a lo cual la empresa se posiciona para tomar acciones aún más decisivas contra el cambio climático en la próxima década.

“El anuncio de hoy marca un nuevo nivel de ambición y dedicación en la acción climática para The Estée Lauder Companies. Establecer metas ambiciosas en línea con lo último en ciencia climática es testamento de nuestros valores y compromiso para la gestión de nuestro negocio al largo plazo”, señaló Fabrizio Freda, presidente y director ejecutivo de The Estée Lauder Companies. “En esta década decisiva para la acción climática, continuaremos acelerando esfuerzos para garantizar un planeta sano y hermoso para las próximas generaciones”.

Para alcanzar sus objetivos de emisiones Net Zero y RE100 para 2020, ELC se enfocó en primera instancia y en mayor medida en reducir su huella de carbono operativa mediante el desarrollo de soluciones de alta calidad y la inversión en proyectos que aportan energía renovable adicional a la red. El abordaje de la cartera incluye la firma de un acuerdo de compra de energía virtual (VPPA, por sus siglas en inglés) de 22 megavatios (MW) de energía eólica de la granja eólica Ponderosa de Oklahoma, que marcó el acuerdo de energía renovable más grande de la empresa a la fecha. La granja eólica Ponderosa, por si sola, cubrirá más de la mitad de la huella de electricidad de la empresa a través de tecnologías de energía renovable.

Además, ELC reforzó su cartera de energía renovable mediante la instalación de matrices de paneles solares en el sitio montados sobre el suelo y en el techo en sus instalaciones de todo el mundo, gracias a lo cual la capacidad de energía solar total de la empresa a nivel mundial llegó a más de 5 MW. En mercados en los que las operaciones de ELC tienen una huella de carbono comparativa más pequeña, la empresa adquirió certificados de energía renovable (REC, por sus siglas en inglés) o su equivalente internacional en apoyo a la generación de energía renovable. Para abordar cualquier emisión anual restante de las operaciones, ELC compró compensaciones del proyecto Tri-City Forestry de Massachusetts en Norteamérica, que protege 6500 acres de bosques públicos de la obtención de madera comercial y garantiza la gestión sostenible a largo plazo del bosque.

Helen Clarkson, directora ejecutiva de Climate Group, comentó: “Felicitamos a The Estée Lauder Companies por su maravilloso trabajo en el cambio a la energía renovable en forma global. Cuando grandes empresas como The Estée Lauder Companies se proponen alcanzar una meta ambiciosa, pueden lograr un cambio enorme con rapidez. Es exactamente el tipo de liderazgo que necesitamos ver en la década del clima, a medida que trabajamos para disminuir a la mitad las emisiones en todo el mundo”.

Las nuevas metas para el clima de ELC afianzan el legado de gestionar la empresa con miras al largo plazo y enfocarse en las necesidades de las generaciones futuras. Las metas abordan las emisiones de alcance 1, 2 y 3, y se validan y aprueban a través de la Iniciativa para metas con base científica (SBTi, por sus siglas en inglés):

The Estée Lauder Companies se compromete a reducir por completo las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1 y 2 en un 50 % para 2030 respecto al año de referencia de 2018. Esta meta es consistente con las reducciones que se requieren para mantener el calentamiento en 1.5° C, el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París.

The Estée Lauder Companies se compromete además a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 3 para la compra de bienes y servicios, distribución y transporte de flujo ascendente y viajes de negocio en un 60 % por unidad de ingreso en el mismo período. Esta meta sobre las emisiones de la cadena de valor de ELC (alcance 3) cumple el criterio de SBTi para los ambiciosos objetivos de cadena de valor, por lo cual se alinean con la mejor práctica actual.

A fin de abordar el alcance más amplio de afrontar los impactos de carbono fuera de sus operaciones directas, ELC se basará en sus experiencias exitosas y aprendizajes para alcanzar Net Zero y RE100. Para ello, la empresa implementará soluciones integradas y fomentará la creación conjunta de valor con socios de la cadena de suministro y fabricantes externos.

“The Estée Lauder Companies ha mantenido un fuerte compromiso con la acción por el clima durante muchos años y, en 2020, además de mantenernos fieles a nuestros compromisos, emprendimos acciones para acelerar aún más el progreso en este sentido. En este momento tan crítico para nuestro planeta y para las comunidades de todo el mundo, sabemos que este trabajo es hoy más importante que nunca”, señaló Nancy Mahon, vicepresidenta sénior de Sostenibilidad y Ciudadanía Corporativa Global de Estée Lauder Companies. “Los eventos de este año solo remarcaron la urgencia y la necesidad de la acción por el clima, y nos comprometemos a hacer nuestra parte al colaborar con socios para abordar uno de los mayores desafíos de nuestra era”.

Para obtener más información sobre los compromisos y las metas de ELC por el clima, viste el Informe sobre sostenibilidad y ciudadanía para el año fiscal 2020.

Nota preventiva respecto a la información sobre sostenibilidad y ciudadanía

Este comunicado de prensa contiene información sobre nuestros objetivos y esfuerzos en sostenibilidad y ciudadanía. Lograr los objetivos implica ciertos riesgos e incertidumbres, como cambios en nuestro negocio (p. ej., adquisiciones, ventas de activos o nuevas ubicaciones de fabricación o distribución), los estándares mediante los que se mide el logro, las conjeturas que subyacen sobre un objetivo particular y nuestra capacidad para informar en forma precias información en particular. Los resultados reales pueden diferir de los objetivos planteados o de los resultados que esperamos. Además, podemos modificar, o decidir no perseguir ciertos objetivos o iniciativas. Asimismo, los estándares en los que se miden los esfuerzos de sostenibilidad y ciudadanía, y asuntos relativos, se encuentran en desarrollo y evolución, y ciertas áreas están sujetas a conjeturas. Los estándares y las conjeturas pueden modificarse en el tiempo. Además, las afirmaciones efectuadas sobre la empresa, sus negocios o esfuerzos pueden no corresponder a todas las unidades de negocio (p. ej., aquellas que se adquirieron recientemente). No asumimos ninguna responsabilidad de actualizar la información contenida en este comunicado de prensa ni de continuar publicando información.

Acerca de The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. es una de las empresas líderes mundiales en fabricación y comercialización de productos de cuidado de la piel, maquillaje, fragancias y productos para el cabello de primera calidad. Los productos de la empresa se venden en unos 150 países y territorios bajo nombres de marca que incluyen: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Prescriptives, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, Kiton, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, Tom Ford, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, BECCA, Too Faced y Dr. Jart+.

