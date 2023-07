The Committee to Restore Nymox Shareholder ValueCommittee desafía al CEO de Nymox, Averback, a publicar la correspondencia recibida el 10 de mayo de 2022 sobre la denegación de la solicitud de aprobación de la FDA

CARSON CITY, Nev. & LONDRES–(BUSINESS WIRE)–The Committee to Restore Nymox Shareholder Value, LLC (CRNSV), cuyo objetivo es restituir valor a los accionistas de NYMOX PHARMACEUTICAL CORP (“NYMX-Q”), desafía hoy a la empresa a publicar una carta de denegación de la solicitud de aprobación (RTF) de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA), rara vez emitida, en aras de una total transparencia y en interés de todos los accionistas. Los inversores podrán así determinar lo cerca que está el principal producto de la Empresa de ser aprobado en el crítico mercado estadounidense para tratar la Hiperplasia Prostática Benigna (HPB), así como el supuesto tratamiento del cáncer, como se indica en los recientes comunicados de prensa que reciclaron viejas noticias.





CRNSV cree que esto pondrá de relieve el fracaso de la gestión de Nymox para presentar adecuadamente estos datos a la FDA, que denegó formalmente la revisión de la solicitud del nuevo fármaco (NDA) en una carta ‘refuse-to-file’ (RTF) raramente emitida. Cuando se lean los resultados, refutará las recientes declaraciones sobre la condición de hombre clave.

Chris Riley, uno de los miembros fundadores de CRNSV, dice: “Estas inferencias veladas y tácticas cuestionables, incluyendo amenazas intimidatorias de demandas para los miembros de CRNSV mientras asisten a reuniones con los principales accionistas y socios potenciales que han demostrado capacidad y se han comprometido pacientemente a abordar múltiples deficiencias graves creadas por la dirección actual, caracterizan las acciones de un equipo de gestión de NYMOX de un solo individuo. La dirección está actualmente desorganizada y es incapaz de funcionar correctamente, ya que de nuevo se han quedado sin fondos.”

Acerca de Committee to Restore Nymox Shareholder Value, LLC (CRNSV)

CRNSV fue formado por exejecutivos de NYMOX PHARMACEUTICAL CORP (“NYMX-Q”) con el objetivo de restituir valor a los accionistas de NYMOX (la Empresa). Con el compromiso de superar el marcado deterioro y volatilidad del precio de las acciones tras la catastrófica decisión de dejar de cotizar en NASDAQ, CRNSV ha emitido cartas de rechazo dirigidas a todos los accionistas de la Empresa, y sigue enfatizando la falta de liderazgo en la Empresa, la incapacidad de alcanzar el potencial de obtener resultados valiosos y prometedores a través de la alianza con una empresa de soluciones de salud y farmacéuticas especializadas global ampliamente respetada, con experiencia para ayudar a comercializar el producto para hiperplasia prostática benigna de la Empresa, y la falta de soluciones o planes por parte de Nymox para la recuperación financiera del valor de sus accionistas. CRNSV tiene su sede central en Carson City (Nevada) y cuenta con oficinas en Londres, y sus documentos están disponibles en https://www.crnsv.com/

