The Committee to Restore Nymox Shareholder Value rechaza de plano las injuriosas acusaciones realizadas por la actual gestión de Nymox Pharmaceutical Corp

CARSON CITY (Nevada) y LONDRES–(BUSINESS WIRE)–The Committee to Restore Nymox Shareholder Value, LLC (CRNSV), cuyo objetivo es restituir valor a los accionistas de NYMOX PHARMACEUTICAL CORP (“NYMX-Q”) mediante el restablecimiento de la alianza propuesta con una empresa de soluciones de salud y farmacéuticas especializadas global ampliamente respetada, rechaza hoy de manera rotunda todas las acusaciones realizadas en un comunicado de prensa publicado por el liderazgo actual de Nymox.





Chris Riley, uno de los miembros fundadores de CRNSV, afirma: “Las afirmaciones falaces vertidas en el comunicado de prensa distribuido por Nymox no solo constituyen una tergiversación de los hechos, sino que además evidencian acciones que son contrarias a los intereses de los accionistas. Nuestra posición y misión tienen el objetivo de beneficiar a todos los accionistas mediante alianzas comerciales que eleven el valor de las inversiones en Nymox garantizando el éxito de un fármaco que tenga un impacto positivo sobre la salud prostática de millones de hombres en todo el mundo”.

En respuesta a las afirmaciones maliciosas, difamatorias y falsas realizadas en el comunicado, CRNSV aclara los puntos en disputa con las siguientes declaraciones de hecho:

Cuando la propuesta se presente de forma correcta y exacta a todos los accionistas grandes y pequeños de Nymox, que han sufrido durante un tiempo considerable, estos probablemente apoyen los cambios en la composición de la junta, el liderazgo y la alianza propuesta para que una empresa de soluciones de salud y farmacéuticas especializadas global ampliamente respetada se convierta en socio. Esta alianza propuesta habría evitado un mayor deterioro de Nymox y aún tiene el potencial para que la organización dé un vuelco.

La acción de la Empresa de remover a dos miembros de la Junta debía cumplir el requisito legal de hacerse por el 51 % de los votos. La remoción de los señores Lanham y Cutler de la Junta fue impugnada para que se informe quiénes son los accionistas que componen este 51 % y se presente la autorización de los auditores de la Empresa, TPS Thayer, quienes deben demostrar la exactitud y la integridad del supuesto apoyo del 51 %. Hasta la fecha, esta información no ha sido proporcionada.

El tratamiento de la transacción propuesta por parte de la Junta no puede considerarse “exhaustivo”, ya que un solo miembro de la junta fue informado del acuerdo, y creemos que no se le comunicaron los detalles correctos, como se evidencia en el comunicado más reciente referido a reclamos sobre la estructura de la deuda que no representan cabalmente los términos que ofrece el financiamiento con capital de trabajo sin recurso. El potencial socio ha ofrecido presentar el acuerdo ante la Junta y los accionistas clave para asegurarse de que sus intenciones y los beneficios de la alianza propuesta se expongan correctamente, petición que fue rechazada por los miembros de la Junta hasta la fecha. El comité solicita a la Junta una reunión con el socio en el futuro cercano para debatir las formas positivas en que se puede avanzar con este acuerdo.

Los detalles de la emisión de acciones comunes son totalmente incorrectos según la presentación realizada por la Empresa. El socio involucrado en la relación propuesta observó un alto grado de volumen de transacciones entre el personal y los ejecutivos de Nymox. Dado que han inyectado 12,5 millones de dólares en fondos sin recurso, buscaban una Junta y un equipo de ejecutivos estable, motivado y racional con el cual asociarse para crear un horizonte de éxito.

Lanham, quien actualmente posee un millón de acciones, iba a recibir dos millones más. Sin embargo, el doctor Paul Averback, actual director ejecutivo de Nymox, le prometió 300.000 acciones al año durante nueve años. Las acciones se emitieron durante solo dos de estos nueve años.

Riley iba a recibir tres millones de acciones.

Esto les daría a Lanham y Riley entre el 2 y el 3 % de las acciones. Se trata de un escenario estándar o repetido para ejecutivos que reciben un salario inferior al del mercado en estas empresas en etapa inicial y crean una estabilidad a largo plazo mientras motivan al equipo de ejecutivos para que logren hitos y metas clave en la comercialización de la Empresa. A su vez, esto también recompensa a los accionistas, que han sufrido durante mucho tiempo, con precios de acciones más altos acompañados por distribuciones de dividendos una vez que se generan ganancias.

Durante varios años y también en la actualidad, el doctor Averback se ha estado emitiendo 250.000 acciones al mes a sí mismo (el 1 % de las acciones de la Empresa cada trimestre, o el 4 % anualmente como una jugada para evitar la dilución, además de un salario de 600.000 dólares anuales durante varios años). Todos estos detalles están disponibles públicamente en presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y fueron registrados en salas de chat en numerosos comentarios sobre el liderazgo que han marginado al conjunto de los accionistas, tanto pequeños como grandes.



Los socios que ayudan a otras empresas con importantes sumas de capital sin recurso y millones de dólares de servicios, que se recuperarán luego de lanzamientos exitosos, suelen solicitar un lugar en la Junta, aunque esto es negociable. Robinson, uno de los miembros de la Junta, invirtió una suma más pequeña y recibió acciones y un lugar en la Junta.

El buen gobierno corporativo comienza con una composición profesional de la junta que lleve a cabo sus tareas fiduciarias y demuestre respeto por los accionistas.

Durante las reuniones con el socio y como se evidenció en el comunicado de prensa más reciente, el doctor Averback demostró no entender la diferencia entre deuda y capital de trabajo. La alianza propuesta incluía 12,5 de dólares de financiamiento sin recurso. Esto se registraría como pago adicional en capital, como el reembolso recibido por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) tras el rechazo de la solicitud de aprobación para el mercado de los Estados Unidos.

Robinson ejecutó un acuerdo de deuda que se colocó en el balance general con un interés del 10 % para un préstamo de 1 millón de dólares que figura en el balance general de Nymox. No está claro si el endeudamiento será una modalidad de financiamiento recurrente para la Empresa, ya que el doctor Averback no está diluido inicialmente por las transacciones de deuda. No se realizó presentación ante la SEC ni se publicó comunicado de prensa alguno en relación con el mecanismo de deuda de Robinson.

¿Se le ofrecerán acciones a Robinson, ya que la empresa no puede cancelar la deuda ni los intereses debido al pronóstico de un año próximo sin ingresos? ¿Prefiere Robinson sus líneas de deuda de alta tasa de interés a corto plazo frente a una inversión en capital de trabajo sin recurso que no solo financiará a la Empresa durante dos años a la tasa de “quema de dinero” actual, sino que además viene acompañada de servicios y conocimientos que se comprometerán e implementarán para garantizar aprobaciones y lanzamientos al mercado exitosos para Nymox?

El doctor Averback no ha asistido a ninguna reunión de Junta o reunión de accionistas anual en más de tres años, pese a que la dirección ejecutiva le recomendó y solicitó que lo haga en numerosas ocasiones.

Lamentablemente, el liderazgo actual de Nymox no tiene la capacidad para entender este acuerdo y ha distorsionado constantemente los hechos, como queda evidenciado por las afirmaciones incorrectas realizadas por el doctor Averback en el comunicado de prensa reciente.



No se menciona en la propuesta que se emitirían 18 millones de acciones a Lanham y Riley. Se trata de una afirmación flagrantemente falsa que refleja lo lejos que está la persona que declara de la realidad comercial.

El potencial socio comercial sí aceptó comprar 500.000 acciones a 2 dólares, en un intento por ayudar a que Nymox continúe cotizando en NASDAQ. El socio potencial actuó de buena fe y con la intención de hacerle un favor a Nymox, y expresó que no estaba en sus planes hacerse de acciones o tener una posición controlante. El doctor Averback no sabía que las acciones propias podían venderse por encima del valor del mercado.

CRNSV considera que la cuestión clave es la relevancia que estas falsedades difamatorias y calumniantes relacionadas con Nymox e incluidas en el comunicado de prensa reciente tienen para la posibilidad de que Nymox aumente su valor a través de una muy atractiva propuesta de generación de valor para los accionistas. Esto no solo se aplica al financiamiento, sino también a la obtención de conocimientos, algo que es necesario en términos desesperantes, para lanzar una Empresa de salud y terapia en Europa tras el rechazo de la solicitud ante la FDA.

Acerca de Committee to Restore Nymox Shareholder Value, LLC (CRNSV)

CRNSV fue formado por exejecutivos de NYMOX PHARMACEUTICAL CORP (“NYMX-Q”) con el objetivo de restituir valor a los accionistas de NYMOX (la Empresa). Con el compromiso de superar el marcado deterioro y volatilidad del precio de las acciones tras la catastrófica decisión de dejar de cotizar en NASDAQ, CRNSV ha emitido cartas de rechazo dirigidas a todos los accionistas de la Empresa, y sigue enfatizando la falta de liderazgo en la Empresa, la incapacidad de alcanzar el potencial de obtener resultados valiosos y prometedores a través de la alianza con una empresa de soluciones de salud y farmacéuticas especializadas global ampliamente respetada, con experiencia para ayudar a comercializar el producto para hiperplasia prostática benigna de la Empresa, y la falta de soluciones o planes por parte de Nymox para la recuperación financiera del valor de sus accionistas. CRNSV tiene su sede central en Carson City (Nevada) y cuenta con oficinas en Londres, y sus documentos están disponibles en https://www.crnsv.com/

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

