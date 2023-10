The Committee to Restore Nymox Shareholder Value publica una convocatoria de Asamblea Especial de Accionistas de Nymox Pharmaceutical

CARSON CITY, Nev. & LONDRES–(BUSINESS WIRE)–The Committee to Restore Nymox Shareholder Value, Inc. (CRNSV), cuyo objetivo es restituir valor a los accionistas de Nymox Pharmaceutical Corporation (“NYMX-F”) (la “Empresa” o “Nymox”), ha anunciado hoy que, de conformidad con la Orden Judicial de 5 de octubre de 2023 en la causa nº 2023/Com/com/00057 del Tribunal Supremo de las Bahamas (el “Tribunal”) (la “Orden”), ha publicado la convocatoria de la asamblea especial de accionistas de Nymox (la “Convocatoria”), que se celebrará en Margaritaville Beach Resort, 2 Bay St., Nassau, Bahamas, a las 9 horas (EST) del 8 de noviembre de 2023 (la “Asamblea Especial”). Como se establece en la Convocatoria, CRNSV convoca la Asamblea Especial con el propósito de aprobar propuestas para mejorar significativamente el liderazgo y la gobernanza de la Compañía, incluyendo propuestas relacionadas con la terminación del Dr. Paul Averback como Presidente y Director Ejecutivo de la Compañía y la reconstitución de la Junta Directiva de Nymox (la “Junta”) a través de la remoción de cada miembro titular de la Junta y el nombramiento de cinco candidatos altamente calificados como directores de la Empresa.





El Tribunal ordenó a la Empresa publicar la convocatoria de una Asamblea de Accionistas antes del 9 de octubre de 2023, que se celebrará a más tardar 28 días después de dicha notificación y, si Nymox no lo hace, la Orden faculta a CRNSV a notificar ella misma la asamblea de accionistas. Por lo tanto, CRNSV convoca la Asamblea Especial dado que la Empresa no lo ha hecho en el plazo establecido en la Orden. Es importante destacar que la Orden presenta a los accionistas una oportunidad crítica para enderezar el rumbo de Nymox, pero en última instancia depende de nosotros, los accionistas, tomar medidas y aprovechar esta oportunidad vital en la próxima Asamblea Especial. CRNSV espera compartir más detalles sobre la Asamblea Especial y las propuestas que se presentarán en la misma.

A continuación figura el texto íntegro de la Convocatoria:

NYMOX PHARMACEUTICAL CORPORATION

(SOCIEDAD NO.175894B)

De conformidad con la Ley de Sociedades Comerciales Internacionales, Cap. 309, Leyes Estatutarias de Bahamas

INVITACIÓN PARA LA ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS CONVOCADA POR THE COMMITTEE TO RESTORE NYMOX SHAREHOLDER VALUE Formada por los siguientes participantes individuales: Randall Lanham, Chris Riley, M. Richard Cutler

A: Accionistas de Nymox Pharmaceutical Corporation (“Nymox” o la “Empresa”):

Por la presente se notifica que, de conformidad con la Orden Judicial del 5 de octubre de 2023 en la Acción Nº 2023/Com/com/00057 del Tribunal Supremo de las Bahamas (el “Tribunal”), The Committee to Restore Nymox Shareholder Value, Inc. (“CRNSV”) convoca una Asamblea Especial de Accionistas de Nymox que se celebrará en Margaritaville Beach Resort, 2 Bay St, Nassau, Bahamas, a las 9 horas (EST) del 8 de noviembre de 2023 (la “Asamblea Especial”) con el propósito de aprobar propuestas para mejorar significativamente el liderazgo y la gobernanza de la Compañía, incluyendo propuestas relacionadas con el cese del Dr. Paul Averback como Presidente y Director Ejecutivo de la Compañía y la reconstitución del Consejo de Administración de Nymox (el “Consejo”) mediante la destitución de cada miembro titular del Consejo y el nombramiento de cinco candidatos altamente cualificados como consejeros de la Compañía.

CRNSV tiene la intención de proporcionar más detalles sobre la Asamblea Especial y las propuestas que se presentarán en la Asamblea Especial, y distribuirá materiales pertinentes a los accionistas con motivo de la misma.

Se invita a todos los sufridos accionistas de Nymox, independientemente del tamaño de sus participaciones, a unirse a la alianza que crece rápidamente. Para ello, pueden visitar el sitio web https://crnsv.com/ totalmente dedicado a este tema, leer toda la información pertinente y suscribirse para recibir información actualizada. Será una plataforma de comunicación clave a medida que avancemos en el proceso de la aprobación. No hay obligación de unirse ni se requiere apoyo, y toda la información personal de contacto e identificación será confidencial y estará protegida. CRNSV se pondrá en contacto con cada accionista para confirmar la participación y el apoyo a los cambios solicitados en Nymox.

Gracias por su apoyo,

/s/ Randall Lanham

Randall Lanham, en nombre de CRNSV

Acerca de Committee to Restore Nymox Shareholder Value, LLC (CRNSV)

CRNSV fue formado por ejecutivos de NYMOX PHARMACEUTICAL CORP (“NYMX-F”) con el objetivo de restituir valor a los accionistas de NYMOX (la Empresa). Con el compromiso de superar el marcado descenso y la volatilidad del precio de las acciones tras la catastrófica decisión de dejar de cotizar en NASDAQ, CRNSV ha emitido cartas de refutación dirigidas a todos los accionistas de la Empresa, y sigue haciendo hincapié en la falta de liderazgo de la Compañía, la incapacidad de alcanzar el potencial de obtener resultados valiosos y prometedores a través de la alianza con una empresa de soluciones farmacéuticas especializadas y de atención sanitaria global muy respetada con experiencia para ayudar a comercializar el producto de hiperplasia prostática benigna de la Empresa, y la falta de soluciones o planes por parte de Nymox para la recuperación financiera del valor para sus accionistas. CRNSV tiene su sede central en Carson City (Nevada) y cuenta con oficinas en Londres. Los documentos de CRNSV están disponibles en https://www.crnsv.com/.

