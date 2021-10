The Cohesive Companies se expanden en infraestructura de transporte a nivel mundial con la adquisición de OXplus y mediante la sucesión de ejecutivos

Dr. Mark Bew nombrado director ejecutivo de MBE

EXTON, Pa.–(BUSINESS WIRE)–The Cohesive Companies, una unidad de negocio de integradores digitales de propiedad total, pero operada de forma independiente de Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la empresa de software de ingeniería de infraestructura, anunció hoy la adquisición de OXplus, la especialista líder en gestión de activos ferroviarios con sede en Veghel, Países Bajos. La adquisición coincide con el nombramiento del Dr. Mark Bew MBE como CEO de The Cohesive Companies, sucediendo a Noah Eckhouse, quien se jubila tras 17 años de servicio ejemplar dentro de Bentley Systems coronado por la exitosa convergencia, de múltiples organizaciones predecesoras, de The Cohesive Companies en 2020. OXplus se convierte en la sexta marca en ingresar a The Cohesive Companies para apoyar su misión de brindar los mejores resultados sociales, económicos y ambientales para los clientes de infraestructura y sus constituyentes.





OXplus apoya a los propietarios, operadores y mantenedores de ferrocarriles, y a los fabricantes de material rodante de todo el mundo con herramientas y soluciones digitales que les brindan una visión profunda del rendimiento de sus activos. Construye sistemas inteligentes y ofrece experiencias de cliente sobresalientes, que utilizan datos de IoT para predecir de manera efectiva cuándo se necesita una reparación o intervención, que evitan el tiempo de inactividad, que reducen los costos operativos y que permiten una programación eficiente de los activos. La adquisición de OXplus, fundada en 2010, acelerará la expansión de The Cohesive Companies de su presencia en Enterprise Asset Management en Europa y en otros lugares. Por ejemplo, OXplus apoyó recientemente el prestigioso proyecto del Metro de Riyadh, el proyecto de metro monofásico más grande en marcha a nivel mundial, y también apoya a Siemens Mobility para ejecutar de manera eficiente el mantenimiento de la nueva flota de trenes del Metro de Riyadh.

Bew se unió a Bentley Systems y The Cohesive Companies con su adquisición en 2020 de la consultora de entornos construidos con sede en el Reino Unido PCSG, que brinda servicios y soluciones de asesoría digital a propietarios y operadores líderes en el mundo en el sector del transporte. Los clientes y proyectos representativos incluyen HS2, el proyecto de infraestructura más grande de Europa, en el desarrollo de un gemelo digital de todo el sistema ferroviario; Highways England (National Highways), operador de la red estratégica de carreteras del Reino Unido; y Heathrow Airport Ltd. Antes de su codirección de PCSG, Bew ocupó puestos de liderazgo en sistemas de información y negocios con Costain y URS-Scott Wilson. Con sede en Londres, Bew también presidió el Grupo de Trabajo BIM del gobierno del Reino Unido, que dirigió el trabajo para integrar técnicas y procesos digitales en los principales programas de infraestructura del sector público del Reino Unido.

Otro nombramiento fue el de George Church, director de operaciones de The Cohesive Companies. Con sede en Boston, EE. UU., Church aporta un profundo conocimiento y experiencia adquirida a lo largo de 27 años en Bentley Systems, incluso como vicepresidente senior de su negocio de servicios profesionales.

Mark Bew dijo: “Estamos encantados de recibir al equipo de OXplus para mejorar el equilibrio de The Cohesive Companies en todas las geografías y sectores. Nuestro éxito colectivo y nuestras curvas de aprendizaje en la ejecución de proyectos mientras trabajamos de manera totalmente virtual durante la pandemia han demostrado nuestra estrategia de crecimiento para reunir y atraer a nivel mundial más recursos de talento de clase mundial. Tomo el timón de Noah Eckhouse entusiasmado con nuestras fortalezas únicas como integrador digital de ciclo de vida completo, que ofrece resultados transformacionales en el entorno construido y natural, independientemente de las opciones de inversión de nuestros clientes entre los proveedores de tecnología. Es particularmente significativo para mí que las competencias de OXplus en las operaciones ferroviarias y de transporte, y la optimización del servicio ahora nos ayuden a cumplir con la visión expresada a través de las aspiraciones de gemelos digitales del sector público del Reino Unido”.

Henri Snijders, CEO de OXplus, dijo: “Estamos entusiasmados de que OXplus se una a The Cohesive Companies para fortalecer nuestra posición como consultoría digital líder en los sectores de ferrocarriles y transporte. Me gustaría agradecer a todo el equipo de OXplus por su trabajo y dedicación para hacer posible este hito”.

Richard Van Dongen, CCO de OXplus, agregó: “Los avances en la digitalización están impulsando mejoras en los principales proyectos ferroviarios que conducen a las grandes ventajas de la infraestructura y de los gemelos digitales de material rodante. Sabemos que juntos podemos ofrecer aún más valor operativo para el sector del transporte”.

The Cohesive Companies forman una unidad de negocios de Bentley Systems (Nasdaq: BSY, la compañía de software de ingeniería de infraestructura http://www.bentley.com/es) que es de propiedad total, pero operada de manera independiente. Las Compañías Cohesivas brindan asesoría, integración de sistemas y estrategias y servicios tecnológicos para ayudar a los propietarios-operadores a avanzar en sus entornos BIM, gestión de activos empresariales (EAM), información del ciclo de vida de los activos (ALIM) y modelos de rendimiento de activos. Nuestra experiencia única e integral en gemelos digitales de infraestructura abarca desde plataformas de desarrollo hasta sistemas operativos, desde la nube hasta los dispositivos móviles, desde la entrega de activos hasta la optimización del servicio al cliente, y más allá de la implementación de tecnología ingeniosa para la gestión de cambios y el rediseño de procesos comerciales. The Cohesive Companies se fusionaron y multiplicaron de forma mundial el alcance y las funciones de Cohesive Solutions, Cohesive Asset Performance, SRO Solutions, PCSG, Ontracks Consulting y OXplus. www.cohesivecompanies.com

© 2021 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, Cohesive Solutions, Cohesive Asset Performance, Ontracks, OXplus, PCSG, SRO Solutions y The Cohesive Companies son marcas comerciales registradas o no registradas o marcas de servicio de Bentley Systems, Incorporated o una de sus subsidiarias directas o indirectas de propiedad total. Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

