The Coca-Cola Company Designa a WPP el Socio de Redes de Comercialización Global y También Designa al Socio de Medios Complementario

ATLANTA–(BUSINESS WIRE)–The Coca-Cola Company designó hoy Socio de redes de comercialización global a WPP para que desempeñe un rol clave en la puesta en marcha de un nuevo modelo de comercialización que se crea para impulsar el crecimiento a largo plazo de la cartera de marcas de toda la empresa en más de 200 países y territorios.

El nuevo modelo de agencia integrado de Coca-Cola forma parte de una agenda dinámica para transformar y modernizar la comercialización y la innovación como los impulsores clave del crecimiento rentable de la empresa. “Los consumidores responden a una experiencia total, no separan el mensaje del medio y, por este motivo, hemos diseñado un modelo de agencia para centrarnos verdaderamente en el consumidor y estar libres de silos”, explicó Manolo Arroyo, director global de comercialización para The Coca-Cola Company. “Este modelo trata sobre la integración uniforme del poder de las grandes ideas audaces y la creatividad dentro de las experiencias, amplificado por los medios y datos. Nos permitirá crear experiencias integrales que se basen en perspectivas ricas en datos, y estén optimizadas en tiempo real y a escala, a medida que aprendamos de los consumidores”.

El nuevo modelo de agencia tiene cuatro componentes:

Un Socio de redes de comercialización global que administra la creatividad, los medios, los datos y la tecnología de comercialización integrales en toda la cartera. Un Socio de medios complementario que aporta capacidades diferenciadas en mercados seleccionados. Una lista estratégica de agencias aprobadas para proporcionar acceso a las mejores mentes creativas, independientemente de su ubicación o afiliación. Una plataforma común de datos y tecnología que conecta los equipos de comercialización de cinco categorías globales, nueve unidades operativas, Servicios de Plataforma y Empresas Globales con el Socio de redes de comercialización global, el Socio de medios complementario y la Lista estratégica.

Socio de redes de comercialización global

OpenX, equipo de WPP de Bespoke, proporcionará capacidades integrales en la creatividad, los medios y los datos para desempeñarse como el Socio de redes de comercialización global para las marcas de Coca-Cola. La asociación amplia y completa es algo sin precedentes para Coca-Cola, y se espera que sea un catalizador en la transformación de la efectividad y la eficacia de la comercialización. También es algo inaudito para la industria, debido a su escala y alcance geográfico, que incluye más de 200 países y territorios; la cartera de bebidas de cinco categorías de la empresa; y Empresas Globales, incluidos innocent y Costa.

“Cuando diseñamos nuestro nuevo modelo operativo de comercialización, fue cada vez más claro que la simplicidad era fundamental para operar de forma exitosa en una amplia red comercial geográfica y diversificada, que también incluye nuestro sistema de embotellado”, comenta Arroyo. “Me complace formar una asociación con WPP mientras aceleramos nuestra transformación de comercialización. Nos quedamos impresionados por la capacidad de WPP para equilibrar lo que se necesita para brindar experiencias de consumidor integradas a una escala global con la agilidad, la velocidad y las perspectivas impulsadas por los datos que se requieren para alcanzar el éxito a nivel local. WPP aportará la excelencia creativa y las capacidades de comercialización sin precedentes a una escala global que ninguna otra red puede implementar”.

“Nos complace ser designados como el Socio de redes de comercialización global de The Coca-Cola Company, catalizador para su transformación y crecimiento, y colaborar con la asombrosa creatividad, las perspectivas ricas en datos y los conocimientos especializados sobre medios necesarios para crear experiencias de consumidor conectadas”, explicó Mark Read, director general de WPP. “Esta asociación, en la que se integran nuestras capacidades en todo el contenido, los medios, los datos, la producción y la tecnología, y que opera a nivel local y global, complementará la organización conectada globalmente de The Coca-Cola Company. Es incomparable en nuestra industria en términos del alcance y la profundidad de las capacidades, y refleja la escala y el alcance de WPP en todo el mundo. Me gustaría agradecer a Manolo Arroyo y sus equipos por dar este valiente paso con WPP. Nuestro éxito en el lanzamiento más grande de la industria es testimonio del talento y el arduo trabajo de cientos de personas de WPP y nuestras agencias, y de la fortaleza de nuestra oferta para clientes simple e integrada”.

Socio de medios complementario

La empresa también anunció que Dentsu ha sido nombrado Socio de medios complementario en mercados seleccionados donde aporta fortalezas distintivas.

“Dentsu es una agencia increíble que combina poderosas perspectivas humanas con las capacidades de tecnología y analítica de vanguardia requeridas para diseñar y poner en práctica experiencias de consumidor conectadas”, comentó Arroyo. “Son el socio complementario perfecto para nosotros, al aportar fortalezas distintivas en algunas de nuestras áreas de mayor prioridad”.

Lista estratégica

Coca-Cola también se asegurará de tener acceso a los mejores creadores del mundo a través del desarrollo de un modelo creativo de código abierto. “Sabemos que las ideas brillantes y creativas provienen de cualquier lugar, y conservaremos esa flexibilidad”, expresó Arroyo.

Publicis Groupe e IPG tuvieron un desempeño muy sólido durante el proceso de revisión y demostraron capacidades de vanguardia, ideas innovadoras y un talento impresionante. Diversas agencias de ambas redes han sido seleccionadas para la Lista estratégica de Coca-Cola y desempeñarán roles clave en el modelo de código abierto, que se espera que represente un tercio de todo el trabajo de comercialización.

“Deseo brindar un reconocimiento especial por el trabajo realizado al otro finalista, Publicis Groupe. Publicis demostró ser una agencia fenomenal con una visión audaz que desafió nuestra forma de pensar, y la convirtió en una de las decisiones comerciales más difíciles que hayamos enfrentado, dadas sus capacidades de primera clase”, afirmó Arroyo. “Agencias como Publicis y Leo Burnett combinan la creatividad con los datos y la tecnología, y me entusiasma trabajar con ellos como parte de nuestra lista estratégica”.

“IPG ha demostrado constantemente una pasión por las marcas de Coca-Cola y proporcionó una parte de nuestro trabajo más importante en todo el mundo”, compartió Arroyo. “Sus agencias, como McCann y Mercado, seguirán siendo socios clave para la empresa”.

La implementación del nuevo modelo de comercialización comenzará de inmediato. PwC aconsejó sobre las revisiones del Socio de redes de comercialización global y la Lista estratégica, y MediaSense fue el asesor sobre la revisión del Socio de medios complementario.

Acerca de The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company (NYSE: KO) es una empresa únicamente de bebidas, con productos que se venden en más de 200 países y territorios. El propósito de nuestra empresa es refrescar al mundo y marcar la diferencia. Vendemos múltiples marcas con un valor de miles de millones de dólares en varias categorías de bebidas en todo el mundo. Nuestra cartera de marcas de bebidas gaseosas incluye Coca-Cola, Sprite y Fanta. Nuestras marcas de hidratación, deporte, café y té incluyen Dasani, smartwater, vitaminwater, Topo Chico, Powerade, Costa, Georgia, Gold Peak, Honest y Ayataka. Nuestras marcas de nutrición, jugos, lácteos y bebidas de origen vegetal incluyen Minute Maid, Simply, innocent, Del Valle, fairlife y AdeS. Estamos transformando constantemente nuestra cartera de productos, desde la reducción de azúcar en nuestras bebidas hasta la comercialización de nuevos productos innovadores en el mercado. Tratamos de influir positivamente en la vida de las personas, las comunidades y el planeta mediante la reposición de agua, el reciclaje de envases, las prácticas de abastecimiento sostenible y la reducción de las emisiones de carbono en toda nuestra cadena de valor. Junto con nuestros socios embotelladores, empleamos a más de 700 000 personas, lo que contribuye a brindar oportunidades económicas a las comunidades locales de todo el mundo. Para más información, ingrese a www.coca-colacompany.com y síganos en Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

