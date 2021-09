The Climate Pledge Anuncia 86 Nuevos Signatarios, Incluidos Procter & Gamble, HP y Salesforce, lo Que Señala su Compromiso de Llegar a Cero Emisiones Netas de Carbono hacia 2040 o Antes

Más de 200 organizaciones globales se han unido a The Climate Pledge y están llevando a cabo ambiciosas actividades de reducción de carbono, incluidos cambios operativos en la carrera para luchar contra el cambio climático.

Juntos, los signatarios de The Climate Pledge generan más de 1 800 000 millones de USD en ingresos anuales globales, y se espera que mitiguen colectivamente 1980 millones de toneladas métricas de emisiones de carbono anualmente para 2040 desde una línea de base de 2020.

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–Hoy, Amazon y Global Optimism anunciaron que más de 200 empresas ya han firmado el programa The Climate Pledge. Los 86 nuevos signatarios que se unen a The Climate Pledge incluyen Procter & Gamble, HP, Salesforce, ASOS y Nespresso. Los signatarios del compromiso generan en conjunto más de 1 800 000 millones de USD en ingresos anuales globales y emplean a más de 7 millones de personas en 26 industrias y 21 países. Al llegar a cero emisiones netas de carbono hacia 2040, 10 años antes del Acuerdo de París, se espera que los signatarios actuales de The Climate Pledge mitiguen colectivamente 1980 millones de toneladas métricas (billion metric tons, BMT) de emisiones de carbono a partir de una línea de base de 2020. Esto equivale al 5,4 % de las emisiones anuales globales actuales, lo que demuestra el impacto colectivo que se espera que tenga The Climate Pledge para abordar el cambio climático y promover más acciones para abordar la crisis climática.

Los signatarios de The Climate Pledge aceptan lo siguiente:

Medir e informar de las emisiones de gases de efecto invernadero de forma regular.

Implementar estrategias de descarbonización alineadas con el Acuerdo de París a través de cambios comerciales reales e innovaciones, como mejoras de eficacia, energía renovable, reducción de materiales y otras estrategias de eliminación de las emisiones de carbono.

neutralizar las emisiones restantes con compensaciones adicionales, cuantificables, reales, permanentes y socialmente beneficiosas para lograr cero emisiones anuales netas de carbono para 2040.

“Creo que ahora, más que nunca, empresas como Amazon tienen la obligación de liderar la lucha por nuestro planeta”, señaló Andy Jassy, director ejecutivo de Amazon. “Sin embargo, la solución de este reto no la puede llevar a cabo una sola empresa; requiere que todos actuemos juntos, y es una de las razones por las que estamos tan contentos de anunciar que más de 200 empresas se han unido a nosotros en la firma de The Climate Pledge, un compromiso para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París 10 años antes”.

Muchos de los nuevos signatarios del Compromiso ya están haciendo progresos significativos para reducir las emisiones de carbono. Desde 2010, Procter & Gamble ha reducido sus emisiones absolutas en todas las operaciones mundiales en un 52 %. La empresa también ha aumentado la compra de electricidad renovable en un 97 % y se ha asociado con los consumidores para que la sostenibilidad no suponga ningún esfuerzo en casa con productos como Tide y Ariel, que han ayudado a reducir las emisiones de carbono en 15 millones de toneladas gracias al lavado con agua fría. Procter & Gamble ha anunciado recientemente su ambición de alcanzar cero emisiones netas de carbono en todas sus operaciones, transporte y cadena de suministro, desde la materia prima hasta el minorista, para 2040. Nespresso, conocida por su experiencia en café, desde el grano hasta la cápsula y la taza, anuncia un importante hito en su trayectoria climática: Cada taza de café Nespresso, tanto en casa como en el ámbito profesional, será carbono neutral para 2022. ASOS anunció que, como parte de su estrategia Carbon 2020, ha reducido sus emisiones cada año desde 2015 y ha recortado la intensidad de las emisiones en un 30 % en este tiempo, lo que equivale a evitar 110 000 toneladas métricas de emisiones de carbono. A principios de este año, HP hizo públicos una serie de audaces compromisos climáticos, entre los que se incluye el objetivo de lograr cero emisiones netas de carbono y otros gases de efecto invernadero en toda la cadena de valor de la empresa para 2040, así como una reducción absoluta del 50 % para 2030 en comparación con 2019. Además, Salesforce ha introducido recientemente nuevos compromisos climáticos que se integrarán en los contratos de la cadena de suministro para ayudar a los proveedores a reducir sus emisiones de carbono.

“Abordar el cambio climático de forma eficaz requiere la colaboración de todos los sectores y acciones creíbles basadas en la ciencia”, señaló David S. Taylor, presidente de la Junta Directiva, presidente y director ejecutivo de The Procter & Gamble Company. “P&G ha avanzado mucho en la última década y sabemos que debemos hacer más. La tarea que tenemos por delante es urgente, difícil y mucho más grande de lo que cualquier empresa puede resolver por sí sola. P&G se enorgullece de unirse a The Climate Pledge para trabajar juntos en la preservación de nuestro hogar común para las generaciones venideras”.

“La urgencia de la crisis climática exige que tomemos medidas audaces para proteger nuestro planeta, y The Climate Pledge es otro paso en la dirección correcta”, manifestó Enrique Lores, presidente y director ejecutivo de HP Inc. “HP se ha comprometido a llevar a cabo algunas de las acciones climáticas más completas y agresivas del sector tecnológico, y estamos impulsando este programa en toda nuestra cartera de productos y servicios, nuestra huella operativa y nuestra cadena de valor más amplia para maximizar nuestro impacto. Tenemos una gran oportunidad de impulsar el crecimiento futuro de nuestro negocio al tiempo que creamos un futuro más sostenible”.

Las empresas han contribuido al cambio climático, pero una profunda reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero podría estabilizar el aumento de las temperaturas. Por eso, es necesario que las empresas de todo el mundo tomen medidas urgentes y ambiciosas. Los signatarios de The Climate Pledge están en una posición única para afrontar el reto del cambio climático y ayudar a crear la economía baja en carbono del futuro.

“El cambio climático es el reto más importante de nuestro tiempo”, afirmó Nick Beighton, director ejecutivo de ASOS. “Las empresas deben tomar medidas audaces y decisivas para encontrar soluciones a la crisis que se está produciendo, tanto a nivel individual como colectivo, por lo que ASOS se enorgullece de apoyar a Amazon, a Global Optimism y a los demás signatarios de The Climate Pledge, y de unirse a la campaña Race to Zero de la CMNUCC. Esto refuerza nuestro compromiso con la sostenibilidad y significa que nos unimos a una comunidad que compartirá conocimientos, ideas y mejores prácticas para lograr esta importante misión”.

“Ahora es el momento de actuar con urgencia. Estamos entrando en la década decisiva: no sólo es necesario tomar medidas para proteger la Tierra para las generaciones futuras, sino para el futuro de la humanidad”, manifestó Guillaume Le Cunff, director ejecutivo de Nestlé Nespresso. “Creo que el sector privado puede ser un poderoso catalizador del cambio si todos los actores actúan juntos. Por eso nos sentimos orgullosos de haber firmado The Climate Pledge, un compromiso de neutralidad de carbono que se logrará mediante la descarbonización significativa de nuestras emisiones directas y de las emisiones de la cadena de suministro global, junto con el uso de iniciativas de alta calidad para establecer y compensar para neutralizar las emisiones restantes”.

“Nosotros estamos en una crisis climática. Salesforce cree que las empresas son la mejor plataforma para el cambio, y consideramos que el medio ambiente es una parte interesada clave. Por eso, Salesforce se enorgullece de unirse a The Climate Pledge para acelerar y escalar la acción del clima empresarial para impulsar un cambio significativo. Toda empresa tiene un papel importante en la lucha por salvar nuestro planeta”, señaló Suzanne BiDianca, directora de impacto de Salesforce. “Estamos comprometidos a llevar todo el poder de Salesforce para crear un futuro sostenible acelerando las empresas más grandes del mundo a cero; secuestrar hasta 100 gigatoneladas de carbono mediante la conservación, restauración y cultivo de 1 billón de árboles; y al dinamizar la revolución de los ecoempresarios”.

El anuncio de hoy responde a las conclusiones del último informe del Grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) de las Naciones Unidas, lo que subraya la necesidad de una mayor urgencia para abordar la crisis climática. A menos que haya reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala en las emisiones de gases de efecto invernadero, limitar el calentamiento a cerca de 1,5 grados Celsius o, incluso, a 2 grados Celsius estará fuera de su alcance.

“El informe reciente publicado por el IPCC es la advertencia más severa hasta ahora de que los sistemas que sostienen la vida humana están llegando a puntos de inflexión y que la ventana de tiempo para actuar con decisión se está reduciendo”, señaló Christiana Figueres, exjefa de clima de la ONU y ahora socia fundadora de Global Optimism. “Esta llamada de atención de la ciencia debe afrontarse con valentía y convicción. En este sentido, es alentador que 86 empresas más, algunos de los nombres más conocidos del mundo, se unan ahora a The Climate Pledge, se comprometan a acelerar sus acciones para abordar el cambio climático de manera oportuna y desempeñen su papel en la construcción de una economía de bajo carbono. Espero con interés los frutos del liderazgo que veremos de este colectivo de 200 signatarios que ahora forman parte de The Climate Pledge”.

Amazon y Global Optimism dan la bienvenida a los signatarios nuevos que se han comprometido con The Climate Pledge:

1. Accenture 30. Fileni 59. Omni Logistics 2. Advansor A/S 31. Flooglebinder 60. Palo Alto Networks 3. AGRONOMICS 32. Geotab Inc. 61. pema elektrotechnik gmbh 4. Aico 33. GSK 62. PortXchange 5. AmpUp 34. Glovo 63. Primafrio 6. Arrow Sky Media 35. GoCodeGreen 64. Procter & Gamble 7. ASOS 36. GODI 65. Relais Colis 8. AutoBrush 37. Greenko Energy Holdings 66. Rider Levett Bucknall UK Ltd 9. Aviva 38. GRM Consulting Ltd 67. Sabey Data Centers 10. Balloon One 39. HP 68. SAITECH Limited 11. Boma Jewelry 40. Holt Renefrew 69. Salesforce 12. Brown Thomas Arnotts 41. Intertape Polymer Group 70. Scania 13. BT Group PLC 42. Keltbray 71. Selfridges 14. Canva 43. KnowBe4 72. Sulmara 15. CarbonCure 44. Landsec 73. The Dragon Group 16. CBRE 45. Lighthouse 74. The Lamington Group 17. Clean Energy Fuels 46. Linney 75. Treedom 18. Concentric Advisors 47. Logicompany3 76. trilefa 19. Costain 48. Logitech 77. Tunley Engineering 20. Crown Holdings Inc. 49. Mahou San Miguel 78. Turntide Technologies 21. Cundall 50. Medoola 79. UPL 22. De Bijenkorf 51. Midstream Lighting 80. UrbanX Renewables Group 23. Deloitte 52. Mighty Buildings 81. Vanquish Carbon Advisors 24. Diligent 53. Mohawk Group 82. VMware 25. Dimagi 54. mydollarbills 83. WIMB Lifestyle 26. Edmund Bell 55. NDB Inc. 84. WPP 27. Enfuce Financial Services 56. Nespresso 85. Xero 28. ECONYQ Technologies Ltd. 57. Neuron Mobility 86. Zenergi 29. FAN Courier 58. Ogury

La información sobre los 201 signatarios que se han comprometido con The Climate Pledge y las acciones que están tomando para descarbonizar sus negocios está disponible en el sitio web de The Climate Pledge, que incluye:

ASOS

ASOS cree que la gran moda no debería implicar un compromiso, ya sea el estilo, el precio o el impacto. La compañía ha establecido objetivos desafiantes para reducir el impacto de sus productos, negocios y logística, y siempre está buscando nuevas formas de impulsar la sostenibilidad. Este año se vio el final de la estrategia de reducción de emisiones de carbono a largo plazo de ASOS, Carbon 2020. Esta estrategia, anunciada en 2015, estableció el objetivo de reducir las emisiones operativas de carbono todos los años hasta 2020. El programa fue un éxito, ya que ASOS redujo sus emisiones cada año y redujo la intensidad de las emisiones en un 30 % en este tiempo. Esto equivale a evitar 110 000 toneladas métricas de emisiones de carbono. ASOS se esfuerza constantemente por descarbonizar sus operaciones, por ejemplo, al priorizar el transporte marítimo, por carretera y ferroviario, y al trabajar en colaboración con los socios de la cadena de suministro para promover innovaciones bajas en carbono. Estos esfuerzos incluyen el uso de vehículos eléctricos para la entrega, la implementación de energía 100 % renovable en toda la cartera de oficinas de ASOS y la maximización de la cantidad de contenido de envases reciclados. Ahora que Carbon 2020 está llegando a su fin, ASOS está en el proceso de establecer objetivos a largo plazo aún más ambiciosos para reducir su huella de carbono.

HP

A principios de este año, HP Inc. lanzó una serie de compromisos climáticos audaces. Para 2040, toda la cadena de valor de la empresa, desde las operaciones hasta los productos y la cadena de suministro global, logrará otras emisiones netas cero de carbono y gases de efecto invernadero, incluida una reducción absoluta del 50 % para 2030 en comparación con 2019. En general, HP se centra en acelerar las estrategias destinadas a desvincular el crecimiento de las emisiones de carbono y el consumo de recursos, impulsar la innovación y transformar el diseño y los modelos comerciales. Estos incluyen impresión y computadora como servicio, materiales sostenibles, colaboración en la cadena de suministro, inversiones en electricidad renovable y avances en la eficiencia energética de los productos.

Nespresso

Nespresso, conocida por su experiencia en café desde el grano hasta la cápsula y la taza, se enorgullece enormemente de priorizar las prácticas responsables y sostenibles en toda su cadena de valor, al tiempo que mantiene los más estrictos estándares de calidad en los productos y servicios que ofrece a sus clientes. Cada taza de café tiene una huella de carbono, que es el resultado de todas las actividades realizadas a lo largo de su ciclo de vida, desde la finca hasta el final de su vida útil. Desde 2009, la hoja de ruta climática de Nespresso se ha centrado en desarrollar soluciones que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero de actividades específicas dentro de este ciclo de vida. Su objetivo se ha centrado en aquellas actividades responsables de impactos importantes, tanto dentro como fuera de su control directo. Desde la eficiencia energética de las máquinas hasta la energía renovable, las prácticas agrícolas sostenibles y el reciclaje, estos esfuerzos han llevado a la reducción de la huella de carbono de una taza de café Nespresso. En septiembre de 2020, Nespresso anunció un hito importante para su viaje climático: Cada taza de café Nespresso, tanto en casa como profesional, será neutral en carbono para 2022. Este compromiso se basa en las acciones continuas de la empresa para reducir las emisiones por taza, lo que ha resultado en una reducción del 24 % en comparación con un estudio de evaluación del ciclo de vida de 2009. En términos de electricidad, las fuentes renovables representan el 100 % de la electricidad utilizada en las fábricas de Nespresso.

Procter & Gamble (P&G)

P&G atiende a 5000 millones de consumidores en todo el mundo con una de las carteras más sólidas de marcas líderes, confiables y de calidad. En 2007, P&G estableció su primer objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de sus instalaciones de fabricación. P&G ha ampliado y acelerado estos esfuerzos para abordar las emisiones de GEI a lo largo del ciclo de vida de sus productos y operaciones. Desde 2010, la compañía ha reducido las emisiones absolutas en las operaciones globales en un 52 %, ha aumentado la compra de electricidad renovable en un 97 % y se ha asociado con los consumidores para hacer que la sustentabilidad sea sencilla en el hogar con productos como Tide y Ariel que han ayudado a reducir 15 millones de toneladas de carbono. mediante lavado con agua fría. P&G anunció recientemente que están acelerando el progreso con la ambición de alcanzar emisiones netas cero en sus operaciones, transporte y cadena de suministro, desde la materia prima hasta el minorista, para 2040. Esta ambición neta cero reafirma las prioridades de P&G de reducir las emisiones ahora, con las herramientas disponibles hoy, mientras se innova hacia un futuro más verde.

Salesforce

Como la plataforma de gestión de relaciones con los clientes (customer relationship management, CRM) n.º 1 del mundo, Salesforce cree que las empresas son la mejor plataforma para el cambio y considera que el medio ambiente es un actor clave. Desde sus proveedores y sus clientes, hasta su tecnología y su marca, Salesforce utiliza sus mayores palancas de influencia como agentes de cambio en el desafío más grande y de mayor importancia: la emergencia climática. Las iniciativas de sostenibilidad de Salesforce se centran en el viaje global hacia cero emisiones netas, movilizando el esfuerzo global para ver un billón de árboles adicionales en la Tierra y protegiendo y revitalizando los océanos del mundo. Con Sustainability Cloud, Salesforce ayuda a las empresas a acelerar su camino hacia el cero neto, obtener una única fuente de verdad y tomar medidas rápidamente sobre sus datos de emisiones de carbono. Como cofundador de la plataforma global UpLink, Salesforce ayuda a conectar a más de 10 000 ecoempresarios de todo el mundo a medida que desarrollan la próxima generación de soluciones innovadoras para impulsar la sostenibilidad. Como participante del Pacto Mundial de la ONU y la Década de Restauración de Ecosistemas de la ONU, Salesforce está ayudando a liderar el movimiento global para alinear las empresas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y construir un futuro más seguro, más equitativo y sostenible para todos.

Acerca de The Climate Pledge

En 2019, Amazon y Global Optimism cofundaron The Climate Pledge, un compromiso de llegar 10 años antes al Acuerdo de París y de cero emisiones netas de carbono antes de 2040. Ahora, 201 organizaciones han firmado The Climate Pledge y están enviando un mensaje importante de que habrá un rápido crecimiento de la demanda de productos y servicios que ayuden a reducir las emisiones de carbono. Para obtener más información, visite www.theclimatepledge.com.

Acerca de Amazon

Amazon se rige por cuatro principios: obsesión por el cliente en lugar de centrarse en el competidor, pasión por la invención, compromiso con la excelencia operativa y pensamiento a largo plazo. Amazon se esfuerza por ser la empresa más orientada al cliente del planeta, el mejor empleador del planeta y el lugar más seguro para trabajar del planeta. Los comentarios de los clientes, las compras en 1 clic, las recomendaciones personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Vender en Amazon), AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, las tabletas Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la tecnología de compra sin cajeros (Just Walk Out), Amazon Studios y The Climate Pledge son algunas de las innovaciones pioneras lanzadas por Amazon. Para obtener más información, visite amazon.com/about y siga a @AmazonNews.

Acerca de Global Optimism

Después de asegurar el histórico Acuerdo de París en 2015, Christiana Figueres y Tom Rivett-Carnac formaron Global Optism para construir nuevas narrativas y apoyar campañas y asociaciones con la actitud descarada de “puedo hacerlo” que ahora se requiere de todos nosotros, a fin de lograr la transformación que exige el Acuerdo de París. Creamos alianzas y campañas con líderes dispuestos a invertir en las opciones necesarias para cumplir con el objetivo de reducir a la mitad las emisiones globales de gases de efecto invernadero para 2030, que llegará finalmente a cero emisiones netas de carbono para 2050 y forjará una economía de naturaleza positiva. Para obtener más información, visite GlobalOptimism.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Amazon.com, Inc.



Línea directa para los Medios de comunicación



Amazon-pr@amazon.com

www.amazon.com/pr